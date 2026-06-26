Klopp Anchelottini Braziliya uchun ideal murabbiy deb atadi

·0·Sport
Klopp Anchelottini Braziliya uchun ideal murabbiy deb atadi

«Liverpul»ning sobiq bosh murabbiyi Yurgen Klopp Karlo Anchelottining Braziliya milliy jamoasidagi faoliyatiga yuqori baho berdi.

Germaniyalik mutaxassisning fikricha, Anchelotti Braziliya terma jamoasini boshqarish uchun eng munosib nomzod hisoblanadi. Klopp hatto o‘zi braziliyalik bo‘lganida ham milliy jamoa uchun aynan Karloni tanlagan bo‘lishini ta’kidladi.

«Juda yaxshi. Agar men braziliyalik bo‘lganimda va mendan milliy jamoa uchun ideal murabbiy kimligini so‘rashganda, ikkilanmasdan Karlo deb javob bergan bo‘lardim.

U hatto bitta qoshini ko‘tarishi bilan istalgan milliy jamoani boshqara oladi», — dedi Klopp.

Sobiq «Liverpul» ustozi Braziliya terma jamoasining imkoniyatlari juda katta ekanini, ammo bu salohiyatni to‘liq ochib berish uchun kuchli murabbiy kerakligini qayd etdi.

«Braziliyaning salohiyati juda yuqori. Lekin uni ochib berish uchun kimdir kerak. Jamoaga taktik intizom yetishmaydi va bu borada futbolchilarning o‘sishiga yordam berish uchun Karlodan munosibroq nomzod yo‘q», — dedi u.

Klopp Anchelottini katta tajribaga ega, futbolchilar bilan ishlashni biladigan va turli vaziyatlarda jamoani boshqara oladigan ajoyib mutaxassis sifatida ta’rifladi.

«U — ajoyib mutaxassis. Braziliyaliklarga omad kulib boqqan», — deya Kloppning so‘zlarini keltiradi La Gazzetta dello Sport.

Shu tariqa, Klopp Anchelotti Braziliya terma jamoasiga yetishmayotgan taktik tartibni olib kirishi va jamoaning ulkan salohiyatini to‘liq namoyon qilishiga ishonch bildirdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Martines O‘zbekiston ustidan qozonilgan g‘alabaning asosiy omilini aytdiMartines O‘zbekiston ustidan qozonilgan g‘alabaning asosiy omilini aytdiBugun, 00:13Koul Palmer JCH-2026dan chetda qolganiga munosabat bildirdiKoul Palmer JCH-2026dan chetda qolganiga munosabat bildirdiBugun, 00:08Koloskov O‘zbekistonning Portugaliyaga qarshi o‘yinidagi asosiy muammoni aytdiKoloskov O‘zbekistonning Portugaliyaga qarshi o‘yinidagi asosiy muammoni aytdiBugun, 00:00Neymar qaytdi: Braziliya yana chempionlikni orzu qilmoqdaNeymar qaytdi: Braziliya yana chempionlikni orzu qilmoqdaKecha, 23:59Nicky Butt Cristiano Ronaldo haqidagi haqiqatlarni ochiqladi: U aslida qanday inson?Nicky Butt Cristiano Ronaldo haqidagi haqiqatlarni ochiqladi: U aslida qanday inson?Kecha, 23:35Arsenal tarkibni kuchaytirish maqsadida Bruno Guimaraes bilan muzokaralarni boshladiArsenal tarkibni kuchaytirish maqsadida Bruno Guimaraes bilan muzokaralarni boshladiKecha, 23:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi