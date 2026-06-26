Manchester Yunayted Borussiya Dortmund yulduzi Feliks Nmecha uchun kurashga qoʻshildi

·55·Sport
Manchester Yunayted Borussiya Dortmund yulduzi Feliks Nmecha uchun kurashga qoʻshildi

Angliyaning Manchester Yunayted klubi Borussiya Dortmund yarim himoyachisi Feliks Nmecha transferi boʻyicha muzokaralarni boshladi. Germaniya terma jamoasi aʼzosi uchun kurashda "qizil iblislar" oʻzining asosiy raqiblari — Manchester Siti va Liverpul jamoalarini ortda qoldirishga harakat qilmoqda. 25 yoshli futbolchining Jahon chempionatidagi yorqin ishtiroki uning transfer bozoridagi nufuzini sezilarli darajada oshirib yubordi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sky Sports nashri xabariga koʻra, Manchester Yunayted rahbariyati ushbu transferni amalga oshirish uchun parda ortida faol ish olib bormoqda. Xususan, klubning skauting boʻlimi rahbari, germaniyalik mutaxassis Kristofer Vivell futbolchining vakillari bilan doimiy aloqada boʻlib turibdi. Bu esa Old Trafford klubining ushbu universal yarim himoyachini oʻz safiga qoʻshib olish niyati jiddiy ekanidan dalolat beradi.

Yevropa grandlari oʻrtasidagi raqobat

Nmechaga boʻlgan qiziqish faqatgina Angliya klublari bilan cheklanib qolayotgani yoʻq. Maʼlumotlarga koʻra, Ispaniyaning Real Madrid klubi ham futbolchining holatini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Shuningdek, Joze Mourinyo ham futbolchining oʻyin uslubiga yuqori baho bergan. Biroq hozirgi bosqichda Manchester Yunayted boshqa daʼvogarlarga qaraganda ancha faolroq harakat qilayotgani aytilmoqda.

Borussiya Dortmund esa oʻz yetakchisini osonlikcha qoʻyib yubormoqchi emas. Nemis klubi muzokaralarda ustunlikka ega, chunki Nmecha shu yilning mart oyida jamoa bilan 2030-yilgacha moʻljallangan yangi shartnomaga imzo chekkan edi. Eng muhimi, ushbu kelishuvda joriy yozgi transfer oynasi uchun sotib olish (tovon) puli haqida band koʻzda tutilmagan.

Kicker nashrining yozishicha, Dortmund klubi oʻz yulduzi uchun norasmiy ravishda 100 million yevro narx belgilagan. Bu summa koʻplab xaridorlarni choʻchitishi aniq, biroq klub shu yoʻl bilan oʻzining asosiy oʻyinchisini saqlab qolishni koʻzlagan. Jamoa sport direktori Lars Rikken yaqinda bergan intervyusida Feliks jamoa uchun fundamental ahamiyatga ega ekanini alohida taʼkidlab oʻtdi.

Hozircha Manchester Yunayted ushbu ulkan summani toʻlashga tayyor yoki yoʻqligi nomaʼlum. Ammo Angliya Premer-ligasining boshqa gigantlari ham poygada ekanini hisobga olsak, transfer oynasi yakuniga qadar Nmecha atrofidagi voqealar rivoji yanada qiziqarli tus olishi kutilmoqda. Goal.com nashri ham ushbu transfer jarayonlarini yaqindan kuzatib borayotganini maʼlum qilgan.

Manchester YunaytedBorussiya DortmundFeliks NmechaTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar va FC Cincinnati oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldiNeymar va FC Cincinnati oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldiBugun, 01:32Bruno Fernandes kelajagi borasida yakuniy qarorga keldi: Al-Nassr kutib qoladiBruno Fernandes kelajagi borasida yakuniy qarorga keldi: Al-Nassr kutib qoladiBugun, 01:17Mikel Oyarzabal Barselona bilan bogʻliq mish-mishlar va Lamine Yamal haqida gapirdiMikel Oyarzabal Barselona bilan bogʻliq mish-mishlar va Lamine Yamal haqida gapirdiBugun, 00:54O‘zbekiston bilan o‘yindan keyin Ronaldu aeroportda qattiq tekshirildi (video)O‘zbekiston bilan o‘yindan keyin Ronaldu aeroportda qattiq tekshirildi (video)Bugun, 00:51Klopp Anchelottini Braziliya uchun ideal murabbiy deb atadiKlopp Anchelottini Braziliya uchun ideal murabbiy deb atadiBugun, 00:17Martines O‘zbekiston ustidan qozonilgan g‘alabaning asosiy omilini aytdiMartines O‘zbekiston ustidan qozonilgan g‘alabaning asosiy omilini aytdiBugun, 00:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi