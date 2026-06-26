Manchester Yunayted Borussiya Dortmund yulduzi Feliks Nmecha uchun kurashga qoʻshildi
Angliyaning Manchester Yunayted klubi Borussiya Dortmund yarim himoyachisi Feliks Nmecha transferi boʻyicha muzokaralarni boshladi. Germaniya terma jamoasi aʼzosi uchun kurashda "qizil iblislar" oʻzining asosiy raqiblari — Manchester Siti va Liverpul jamoalarini ortda qoldirishga harakat qilmoqda. 25 yoshli futbolchining Jahon chempionatidagi yorqin ishtiroki uning transfer bozoridagi nufuzini sezilarli darajada oshirib yubordi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sky Sports nashri xabariga koʻra, Manchester Yunayted rahbariyati ushbu transferni amalga oshirish uchun parda ortida faol ish olib bormoqda. Xususan, klubning skauting boʻlimi rahbari, germaniyalik mutaxassis Kristofer Vivell futbolchining vakillari bilan doimiy aloqada boʻlib turibdi. Bu esa Old Trafford klubining ushbu universal yarim himoyachini oʻz safiga qoʻshib olish niyati jiddiy ekanidan dalolat beradi.
Yevropa grandlari oʻrtasidagi raqobatNmechaga boʻlgan qiziqish faqatgina Angliya klublari bilan cheklanib qolayotgani yoʻq. Maʼlumotlarga koʻra, Ispaniyaning Real Madrid klubi ham futbolchining holatini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Shuningdek, Joze Mourinyo ham futbolchining oʻyin uslubiga yuqori baho bergan. Biroq hozirgi bosqichda Manchester Yunayted boshqa daʼvogarlarga qaraganda ancha faolroq harakat qilayotgani aytilmoqda.
Borussiya Dortmund esa oʻz yetakchisini osonlikcha qoʻyib yubormoqchi emas. Nemis klubi muzokaralarda ustunlikka ega, chunki Nmecha shu yilning mart oyida jamoa bilan 2030-yilgacha moʻljallangan yangi shartnomaga imzo chekkan edi. Eng muhimi, ushbu kelishuvda joriy yozgi transfer oynasi uchun sotib olish (tovon) puli haqida band koʻzda tutilmagan.
Kicker nashrining yozishicha, Dortmund klubi oʻz yulduzi uchun norasmiy ravishda 100 million yevro narx belgilagan. Bu summa koʻplab xaridorlarni choʻchitishi aniq, biroq klub shu yoʻl bilan oʻzining asosiy oʻyinchisini saqlab qolishni koʻzlagan. Jamoa sport direktori Lars Rikken yaqinda bergan intervyusida Feliks jamoa uchun fundamental ahamiyatga ega ekanini alohida taʼkidlab oʻtdi.
Hozircha Manchester Yunayted ushbu ulkan summani toʻlashga tayyor yoki yoʻqligi nomaʼlum. Ammo Angliya Premer-ligasining boshqa gigantlari ham poygada ekanini hisobga olsak, transfer oynasi yakuniga qadar Nmecha atrofidagi voqealar rivoji yanada qiziqarli tus olishi kutilmoqda. Goal.com nashri ham ushbu transfer jarayonlarini yaqindan kuzatib borayotganini maʼlum qilgan.
…