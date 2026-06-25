Kuchli zilzila Venesuelada keng ko‘lamli vayronagarchilik keltirdi

·1·Dunyo
Kuchli zilzila Venesuelada keng ko‘lamli vayronagarchilik keltirdi

Venesuelaning shimoliy qirg‘oqlarida bir-biridan atigi 40 soniya farq bilan sodir bo‘lgan 7,2 va 7,5 magnitudali kuchli zilzilalar katta vayronagarchilikka sabab bo‘ldi. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, qurbonlar soni yuzlab kishilarga yetgan bo‘lib, minglab odamlar taqdiri bo‘yicha xavotirlar saqlanib qolmoqda.

Eng katta zarar La-Guayra, Katiya-la-Mar va Karaballeda shaharlarida kuzatildi. O‘nlab ko‘p qavatli binolar qulab tushgan, aholi esa vayronalar orasidan yaqinlarini qidirmoqda.

Qutqaruvchilar vayron bo‘lgan beton bino qoldiqlari orasida qidiruv ishlarini olib bormoqda.

Zilzila mamlakatning asosiy havo darvozasi hisoblangan Simon Bolivar xalqaro aeroportiga ham jiddiy zarar yetkazgan. Karakas shahrida ham bir nechta binolar vayron bo‘lgan.

BMT ma’lumotiga ko‘ra, faqat La-Guayra hududining o‘zida 100 dan ortiq bino qulagan. Qidiruv-qutqaruv ishlariga AQSH, Fransiya va boshqa davlatlardan mutaxassislar jalb etilmoqda.

Qutqaruvchilar va odamlar tunda vayron bo‘lgan bino qoldiqlari orasida qidiruv ishlarini olib bormoqda.

Rasmiylar qurbonlar soni yana ortishi mumkinligini bildirmoqda. Qutqaruvchilar esa vayronalar ostida qolganlarni tirik holda topish uchun vaqt bilan kurashmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlarni hayratga solgan ikki g‘ayrioddiy sayyora topildiOlimlarni hayratga solgan ikki g‘ayrioddiy sayyora topildiBugun, 23:30Janubiy Koreya sobiq prezidenti uchun yana o‘lim jazosi so‘raldiJanubiy Koreya sobiq prezidenti uchun yana o‘lim jazosi so‘raldiBugun, 23:07Qirg‘izistonda kuchli sel avtomobilni oqizib ketdi: 6 kishi halok bo‘ldiQirg‘izistonda kuchli sel avtomobilni oqizib ketdi: 6 kishi halok bo‘ldiBugun, 23:04Qozog‘istonda 23 iyunda tug‘ilgan chaqaloqlarga maxsus sovg‘alar topshirildiQozog‘istonda 23 iyunda tug‘ilgan chaqaloqlarga maxsus sovg‘alar topshirildiBugun, 21:07Tramp Zelenskiy haqida fikrini o‘zgartirdi: «U mard inson»Tramp Zelenskiy haqida fikrini o‘zgartirdi: «U mard inson»Bugun, 19:31AQSHda o‘zbekistonlik tadbirkorga tegishli qahvaxonaga nisbatan tergov boshlandiAQSHda o‘zbekistonlik tadbirkorga tegishli qahvaxonaga nisbatan tergov boshlandiBugun, 19:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda