Kuchli zilzila Venesuelada keng ko‘lamli vayronagarchilik keltirdi
Venesuelaning shimoliy qirg‘oqlarida bir-biridan atigi 40 soniya farq bilan sodir bo‘lgan 7,2 va 7,5 magnitudali kuchli zilzilalar katta vayronagarchilikka sabab bo‘ldi. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, qurbonlar soni yuzlab kishilarga yetgan bo‘lib, minglab odamlar taqdiri bo‘yicha xavotirlar saqlanib qolmoqda.
Eng katta zarar La-Guayra, Katiya-la-Mar va Karaballeda shaharlarida kuzatildi. O‘nlab ko‘p qavatli binolar qulab tushgan, aholi esa vayronalar orasidan yaqinlarini qidirmoqda.
Zilzila mamlakatning asosiy havo darvozasi hisoblangan Simon Bolivar xalqaro aeroportiga ham jiddiy zarar yetkazgan. Karakas shahrida ham bir nechta binolar vayron bo‘lgan.
BMT ma’lumotiga ko‘ra, faqat La-Guayra hududining o‘zida 100 dan ortiq bino qulagan. Qidiruv-qutqaruv ishlariga AQSH, Fransiya va boshqa davlatlardan mutaxassislar jalb etilmoqda.
Rasmiylar qurbonlar soni yana ortishi mumkinligini bildirmoqda. Qutqaruvchilar esa vayronalar ostida qolganlarni tirik holda topish uchun vaqt bilan kurashmoqda.
…