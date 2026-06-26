Koul Palmer JCH-2026dan chetda qolganiga munosabat bildirdi

·0·Sport
Koul Palmer JCH-2026dan chetda qolganiga munosabat bildirdi

«Chelsi» yarimhimoyachisi Koul Palmer Angliya milliy jamoasining JCH-2026 uchun yakuniy qaydnomasiga kiritilmagani haqida ilk bor fikr bildirdi.

22 yoshli futbolchi ayni paytda mavsum oralig‘idagi ta’tilini Ispaniyaning Ibiza orolida o‘tkazmoqda. Palmerning aytishicha, u so‘nggi bir necha yil ichida ilk marta to‘liq dam olish imkoniyatiga ega bo‘ldi.

«Bu yozda dam olaman. So‘nggi uch-to‘rt yil ichida birinchi marta to‘liq hordiq chiqaraman. Shundan keyin yana o‘zim sevgan ishga qaytaman», — dedi Palmer.

Angliyalik futbolchi o‘tgan mavsum uning uchun kutilganidek o‘tmaganini tan oldi. Biroq u endi o‘zgartirish imkoni bo‘lmagan qaror haqida ortiqcha qayg‘urish niyatida emasligini ta’kidladi.

«Bu men uchun eng yaxshi mavsum bo‘lmadi, ammo endi hech narsani o‘zgartirib bo‘lmaydi. O‘zgartirish imkoni bo‘lmagan qaror uchun qayg‘urishni istamayman. Milliy jamoaga esa turnirda omad tilayman», — deya qo‘shimcha qildi u.

Palmer dam olish rejasi imkon bersa, Angliya milliy jamoasining jahon chempionatidagi uchrashuvlarini kuzatib borishini ham ma’lum qildi.

Ma’lumot uchun, Koul Palmerdan tashqari Harri Maguayr, Fil Foden va Trent Aleksander-Arnold ham Angliyaning JCH-2026 uchun qaydnomasiga kiritilmagan taniqli futbolchilar qatorida qoldi.

Shu tariqa, Palmer mundialdan chetda qolganini xotirjam qabul qilib, qisqa tanaffusdan so‘ng yangi mavsumga kuchliroq qaytishni maqsad qilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koloskov O‘zbekistonning Portugaliyaga qarshi o‘yinidagi asosiy muammoni aytdiKoloskov O‘zbekistonning Portugaliyaga qarshi o‘yinidagi asosiy muammoni aytdiBugun, 00:00Neymar qaytdi: Braziliya yana chempionlikni orzu qilmoqdaNeymar qaytdi: Braziliya yana chempionlikni orzu qilmoqdaKecha, 23:59Nicky Butt Cristiano Ronaldo haqidagi haqiqatlarni ochiqladi: U aslida qanday inson?Nicky Butt Cristiano Ronaldo haqidagi haqiqatlarni ochiqladi: U aslida qanday inson?Kecha, 23:35Arsenal tarkibni kuchaytirish maqsadida Bruno Guimaraes bilan muzokaralarni boshladiArsenal tarkibni kuchaytirish maqsadida Bruno Guimaraes bilan muzokaralarni boshladiKecha, 23:17Jorjina Ronalduning sirini ochdi: «U 50 yoshgacha ham o‘ynay oladi»Jorjina Ronalduning sirini ochdi: «U 50 yoshgacha ham o‘ynay oladi»Kecha, 23:08Kubarsi JCH finalida Messiga qarshi o‘ynashni orzu qilmoqdaKubarsi JCH finalida Messiga qarshi o‘ynashni orzu qilmoqdaKecha, 23:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi