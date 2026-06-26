Koul Palmer JCH-2026dan chetda qolganiga munosabat bildirdi
«Chelsi» yarimhimoyachisi Koul Palmer Angliya milliy jamoasining JCH-2026 uchun yakuniy qaydnomasiga kiritilmagani haqida ilk bor fikr bildirdi.
22 yoshli futbolchi ayni paytda mavsum oralig‘idagi ta’tilini Ispaniyaning Ibiza orolida o‘tkazmoqda. Palmerning aytishicha, u so‘nggi bir necha yil ichida ilk marta to‘liq dam olish imkoniyatiga ega bo‘ldi.
«Bu yozda dam olaman. So‘nggi uch-to‘rt yil ichida birinchi marta to‘liq hordiq chiqaraman. Shundan keyin yana o‘zim sevgan ishga qaytaman», — dedi Palmer.
Angliyalik futbolchi o‘tgan mavsum uning uchun kutilganidek o‘tmaganini tan oldi. Biroq u endi o‘zgartirish imkoni bo‘lmagan qaror haqida ortiqcha qayg‘urish niyatida emasligini ta’kidladi.
«Bu men uchun eng yaxshi mavsum bo‘lmadi, ammo endi hech narsani o‘zgartirib bo‘lmaydi. O‘zgartirish imkoni bo‘lmagan qaror uchun qayg‘urishni istamayman. Milliy jamoaga esa turnirda omad tilayman», — deya qo‘shimcha qildi u.
Palmer dam olish rejasi imkon bersa, Angliya milliy jamoasining jahon chempionatidagi uchrashuvlarini kuzatib borishini ham ma’lum qildi.
Ma’lumot uchun, Koul Palmerdan tashqari Harri Maguayr, Fil Foden va Trent Aleksander-Arnold ham Angliyaning JCH-2026 uchun qaydnomasiga kiritilmagan taniqli futbolchilar qatorida qoldi.
Shu tariqa, Palmer mundialdan chetda qolganini xotirjam qabul qilib, qisqa tanaffusdan so‘ng yangi mavsumga kuchliroq qaytishni maqsad qilgan.
…