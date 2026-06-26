Koloskov O‘zbekistonning Portugaliyaga qarshi o‘yinidagi asosiy muammoni aytdi
Rossiya futbol ittifoqi faxriy prezidenti Vyacheslav Koloskov O‘zbekiston milliy jamoasining JCH-2026 guruh bosqichida Portugaliyaga qarshi o‘tkazgan uchrashuvini tahlil qildi.
O‘zbekiston mazkur bahsda 0:5 hisobida mag‘lub bo‘lgan edi. Koloskovning fikricha, milliy jamoa turnirda ikki xil qiyofa namoyish etdi.
«O‘zbekiston Jahon chempionatida ikki xil o‘yin ko‘rsatdi. Kolumbiyaga qarshi bahsda jamoa munosib harakat qildi, ayrim jihatlar ham yaxshi chiqdi. Ammo Portugaliya bilan uchrashuvda jamoa butunlay parchalanib ketdi», — dedi u.
Mutaxassisning ta’kidlashicha, asosiy muammo futbolchilarning kuchli raqibga qarshi qanday harakat qilishni bilmaganida bo‘lgan. U bosh murabbiy Fabio Kannavaro taktik tayyorgarlikka yetarlicha e’tibor qaratmagan bo‘lishi mumkinligini aytdi.
«Menda Kannavaro taktika borasida yetarlicha ishlamagan degan taassurot paydo bo‘ldi. Jamoa avval besh himoyachi bilan chuqur himoyalanishga harakat qildi, ammo bu ish bermadi. Keyin pressingga o‘tishdi, lekin vaziyat yanada yomonlashdi», — dedi Koloskov.
Shu bilan birga, u O‘zbekiston futbolchilarining jismoniy va texnik tayyorgarligiga ijobiy baho berdi.
«Jamoa jismoniy va texnik jihatdan yomon tayyorlanmagan. O‘zbekiston mundial darajasidagi o‘rtacha saviyadagi milliy jamoa. Menimcha, bu o‘yinda hal qiluvchi omil aynan taktika bo‘ldi», — deya qo‘shimcha qildi mutaxassis.
Koloskov Portugaliyaning o‘yinini ham alohida e’tirof etdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, yevropaliklar yuqori saviyada harakat qilib, O‘zbekistonga haqiqiy mahorat darsini ko‘rsatgan.
«Albatta, Portugaliya ham juda kuchli o‘ynadi va o‘zining yuqori darajasini namoyish etdi», — dedi u.
Shu tariqa, mutaxassis O‘zbekistonning yirik hisobdagi mag‘lubiyatiga asosiy sabab sifatida taktik xatolar va o‘yin rejasining samarasizligini ko‘rsatdi.
…