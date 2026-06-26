Koloskov O‘zbekistonning Portugaliyaga qarshi o‘yinidagi asosiy muammoni aytdi

·0·Sport
Koloskov O‘zbekistonning Portugaliyaga qarshi o‘yinidagi asosiy muammoni aytdi

Rossiya futbol ittifoqi faxriy prezidenti Vyacheslav Koloskov O‘zbekiston milliy jamoasining JCH-2026 guruh bosqichida Portugaliyaga qarshi o‘tkazgan uchrashuvini tahlil qildi.

O‘zbekiston mazkur bahsda 0:5 hisobida mag‘lub bo‘lgan edi. Koloskovning fikricha, milliy jamoa turnirda ikki xil qiyofa namoyish etdi.

«O‘zbekiston Jahon chempionatida ikki xil o‘yin ko‘rsatdi. Kolumbiyaga qarshi bahsda jamoa munosib harakat qildi, ayrim jihatlar ham yaxshi chiqdi. Ammo Portugaliya bilan uchrashuvda jamoa butunlay parchalanib ketdi», — dedi u.

Mutaxassisning ta’kidlashicha, asosiy muammo futbolchilarning kuchli raqibga qarshi qanday harakat qilishni bilmaganida bo‘lgan. U bosh murabbiy Fabio Kannavaro taktik tayyorgarlikka yetarlicha e’tibor qaratmagan bo‘lishi mumkinligini aytdi.

«Menda Kannavaro taktika borasida yetarlicha ishlamagan degan taassurot paydo bo‘ldi. Jamoa avval besh himoyachi bilan chuqur himoyalanishga harakat qildi, ammo bu ish bermadi. Keyin pressingga o‘tishdi, lekin vaziyat yanada yomonlashdi», — dedi Koloskov.

Shu bilan birga, u O‘zbekiston futbolchilarining jismoniy va texnik tayyorgarligiga ijobiy baho berdi.

«Jamoa jismoniy va texnik jihatdan yomon tayyorlanmagan. O‘zbekiston mundial darajasidagi o‘rtacha saviyadagi milliy jamoa. Menimcha, bu o‘yinda hal qiluvchi omil aynan taktika bo‘ldi», — deya qo‘shimcha qildi mutaxassis.

Koloskov Portugaliyaning o‘yinini ham alohida e’tirof etdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, yevropaliklar yuqori saviyada harakat qilib, O‘zbekistonga haqiqiy mahorat darsini ko‘rsatgan.

«Albatta, Portugaliya ham juda kuchli o‘ynadi va o‘zining yuqori darajasini namoyish etdi», — dedi u.

Shu tariqa, mutaxassis O‘zbekistonning yirik hisobdagi mag‘lubiyatiga asosiy sabab sifatida taktik xatolar va o‘yin rejasining samarasizligini ko‘rsatdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar qaytdi: Braziliya yana chempionlikni orzu qilmoqdaNeymar qaytdi: Braziliya yana chempionlikni orzu qilmoqdaKecha, 23:59Nicky Butt Cristiano Ronaldo haqidagi haqiqatlarni ochiqladi: U aslida qanday inson?Nicky Butt Cristiano Ronaldo haqidagi haqiqatlarni ochiqladi: U aslida qanday inson?Kecha, 23:35Arsenal tarkibni kuchaytirish maqsadida Bruno Guimaraes bilan muzokaralarni boshladiArsenal tarkibni kuchaytirish maqsadida Bruno Guimaraes bilan muzokaralarni boshladiKecha, 23:17Jorjina Ronalduning sirini ochdi: «U 50 yoshgacha ham o‘ynay oladi»Jorjina Ronalduning sirini ochdi: «U 50 yoshgacha ham o‘ynay oladi»Kecha, 23:08Kubarsi JCH finalida Messiga qarshi o‘ynashni orzu qilmoqdaKubarsi JCH finalida Messiga qarshi o‘ynashni orzu qilmoqdaKecha, 23:02Mourino «Real» rahbariyatidan yana ikkita transfer so‘radi...Mourino «Real» rahbariyatidan yana ikkita transfer so‘radi...Kecha, 22:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi