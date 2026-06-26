Notion oʻzining elektron pochta xizmatini yopib, bor eʼtiborini sunʼiy intellektga qaratadi

·45·Texno
Notion oʻzining elektron pochta xizmatini yopib, bor eʼtiborini sunʼiy intellektga qaratadi

Mashhur unumdorlik platformasi Notion kutilmagan qarorni eʼlon qildi: kompaniya oʻzining Notion Mail elektron pochta xizmatini joriy yilning 22-sentabr kuni rasman toʻxtatadi. Ushbu qadam kompaniyaning anʼanaviy pochta qutilaridan voz kechib, jarayonlarni toʻliq AI agentlari (sunʼiy intellekt yordamchilari) boshqaruviga oʻtkazish strategiyasining bir qismidir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya vakillarining tushuntirishicha, foydalanuvchilarning odatlari keskin oʻzgargan. Hozirda Notion Mail foydalanuvchilarining yarmidan koʻpi oʻz xatlarini oʻqish uchun pochta qutisini umuman ochmay qoʻygan. Buning oʻrniga, ular barcha yozishmalarni tahlil qilish, saralash va javob qaytarish vazifasini aqlli agentlarga ishonib topshirmoqda. Shu sababli, Notion resurslarni anʼanaviy interfeysni saqlab qolishga emas, balki avtomatlashtirilgan tizimlarni rivojlantirishga yoʻnaltirishga qaror qildi.

Sunʼiy intellekt agentlarining ustunligi

Notion Mail oʻz faoliyatini toʻxtatsa-da, kompaniyaning sunʼiy intellektga asoslangan agentlari ishlashda davom etadi. Ushbu texnologiya foydalanuvchi nomidan xatlarni yozish, uchrashuvlarni belgilash va muhim xabarlarni saralash kabi murakkab vazifalarni bajarishga qodir. Bu oʻzgarish zamonaviy texnologiyalar olamida "pochta qutisiz kelajak" konsepsiyasi sari tashlangan jiddiy qadam sifatida baholanmoqda.

ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, Notion Mail xizmati Gmail bilan integratsiya qilingan edi. Bu shuni anglatadiki, xizmat yopilishi foydalanuvchilarning xatlariga zarar yetkazmaydi — barcha yozishmalar Gmail serverlarida saqlanib qoladi. Biroq, foydalanuvchilar Notion Mail ichida yaratilgan qoralama (draft) va rejalashtirilgan xatlarni 22-sentabrgacha eksport qilib olishlari tavsiya etiladi.

Raqobat va yangi strategiya

Notion oʻzining pochta xizmatini 2024-yilda xavfsizlikka ixtisoslashgan Skiff startapini sotib olganidan soʻng eʼlon qilgan edi. Mahsulot 2025-yilning aprel oyida ommaga taqdim etildi va Superhuman hamda Fyxer kabi premium xizmatlar bilan raqobatlashishi kutilgan edi. Biroq, bozor tendensiyalari foydalanuvchilar endi xatlarni qoʻlda boshqarishni istamasligini koʻrsatdi.

Hozirda AgentMail kabi yangi startaplar ham aynan Notion ilgari surayotgan gʻoya — faqat sunʼiy intellekt agentlari uchun moʻljallangan pochta ekotizimini yaratish ustida ishlamoqda. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu yangilik muhim ahamiyatga ega, chunki Notion platformasi mahalliy frilanserlar va IT-jamoalar orasida loyihalarni boshqarish uchun eng ommabop vositalardan biri hisoblanadi.

Xizmat yopilgandan soʻng foydalanuvchilar quyidagi choralarni koʻrishlari lozim:

  • Rejalashtirilgan va yuborilmagan xatlarni boshqa platformaga koʻchirish;
  • Avtomatik yorliqlar (auto-label) va filtrlar sozlamalarini saqlab qolish;
  • Notion AI agentlari yordamida pochta bilan ishlashning yangi usullariga oʻtish.
Kompaniya ushbu qarorni "bor eʼtiborni eng samarali yoʻnalishga qaratish" deb atadi. Bu esa yaqin kelajakda elektron pochta bilan ishlash madaniyati butunlay oʻzgarishi mumkinligidan dalolat beradi.

NotionSunʼiy IntellektGmailTexnologiyaIT-olami
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt agentlarini sinovdan oʻtkazuvchi Patronus AI 50 million dollar investitsiya jalb qildiSunʼiy intellekt agentlarini sinovdan oʻtkazuvchi Patronus AI 50 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 01:23NASA sunʼiy intellekt yordamida koinotdan yongʻinlarni aniqlash tizimini sinovdan oʻtkazmoqdaNASA sunʼiy intellekt yordamida koinotdan yongʻinlarni aniqlash tizimini sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 01:20Polymarket platformasi kiberhujumga uchradi: Xakerlar foydalanuvchilar mablagʻini oʻgʻirladiPolymarket platformasi kiberhujumga uchradi: Xakerlar foydalanuvchilar mablagʻini oʻgʻirladiBugun, 00:59Microsoft Xbox konsollari narxini oshirmoqda: Narxlar oʻsishiga AI bumu sabab boʻldiMicrosoft Xbox konsollari narxini oshirmoqda: Narxlar oʻsishiga AI bumu sabab boʻldiBugun, 00:57OpenAI yangi Patch the Planet tashabbusi bilan internet xavfsizligini kuchaytiradiOpenAI yangi Patch the Planet tashabbusi bilan internet xavfsizligini kuchaytiradiBugun, 00:55IBM dunyodagi ilk 1 nanometrdan kichik chiplar texnologiyasini taqdim etdiIBM dunyodagi ilk 1 nanometrdan kichik chiplar texnologiyasini taqdim etdiBugun, 00:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi