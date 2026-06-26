Notion oʻzining elektron pochta xizmatini yopib, bor eʼtiborini sunʼiy intellektga qaratadi
Mashhur unumdorlik platformasi Notion kutilmagan qarorni eʼlon qildi: kompaniya oʻzining Notion Mail elektron pochta xizmatini joriy yilning 22-sentabr kuni rasman toʻxtatadi. Ushbu qadam kompaniyaning anʼanaviy pochta qutilaridan voz kechib, jarayonlarni toʻliq AI agentlari (sunʼiy intellekt yordamchilari) boshqaruviga oʻtkazish strategiyasining bir qismidir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniya vakillarining tushuntirishicha, foydalanuvchilarning odatlari keskin oʻzgargan. Hozirda Notion Mail foydalanuvchilarining yarmidan koʻpi oʻz xatlarini oʻqish uchun pochta qutisini umuman ochmay qoʻygan. Buning oʻrniga, ular barcha yozishmalarni tahlil qilish, saralash va javob qaytarish vazifasini aqlli agentlarga ishonib topshirmoqda. Shu sababli, Notion resurslarni anʼanaviy interfeysni saqlab qolishga emas, balki avtomatlashtirilgan tizimlarni rivojlantirishga yoʻnaltirishga qaror qildi.
Sunʼiy intellekt agentlarining ustunligiNotion Mail oʻz faoliyatini toʻxtatsa-da, kompaniyaning sunʼiy intellektga asoslangan agentlari ishlashda davom etadi. Ushbu texnologiya foydalanuvchi nomidan xatlarni yozish, uchrashuvlarni belgilash va muhim xabarlarni saralash kabi murakkab vazifalarni bajarishga qodir. Bu oʻzgarish zamonaviy texnologiyalar olamida "pochta qutisiz kelajak" konsepsiyasi sari tashlangan jiddiy qadam sifatida baholanmoqda.
ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, Notion Mail xizmati Gmail bilan integratsiya qilingan edi. Bu shuni anglatadiki, xizmat yopilishi foydalanuvchilarning xatlariga zarar yetkazmaydi — barcha yozishmalar Gmail serverlarida saqlanib qoladi. Biroq, foydalanuvchilar Notion Mail ichida yaratilgan qoralama (draft) va rejalashtirilgan xatlarni 22-sentabrgacha eksport qilib olishlari tavsiya etiladi.
Raqobat va yangi strategiyaNotion oʻzining pochta xizmatini 2024-yilda xavfsizlikka ixtisoslashgan Skiff startapini sotib olganidan soʻng eʼlon qilgan edi. Mahsulot 2025-yilning aprel oyida ommaga taqdim etildi va Superhuman hamda Fyxer kabi premium xizmatlar bilan raqobatlashishi kutilgan edi. Biroq, bozor tendensiyalari foydalanuvchilar endi xatlarni qoʻlda boshqarishni istamasligini koʻrsatdi.
Hozirda AgentMail kabi yangi startaplar ham aynan Notion ilgari surayotgan gʻoya — faqat sunʼiy intellekt agentlari uchun moʻljallangan pochta ekotizimini yaratish ustida ishlamoqda. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu yangilik muhim ahamiyatga ega, chunki Notion platformasi mahalliy frilanserlar va IT-jamoalar orasida loyihalarni boshqarish uchun eng ommabop vositalardan biri hisoblanadi.
Xizmat yopilgandan soʻng foydalanuvchilar quyidagi choralarni koʻrishlari lozim:
- Rejalashtirilgan va yuborilmagan xatlarni boshqa platformaga koʻchirish;
- Avtomatik yorliqlar (auto-label) va filtrlar sozlamalarini saqlab qolish;
- Notion AI agentlari yordamida pochta bilan ishlashning yangi usullariga oʻtish.
…