Martines O‘zbekiston ustidan qozonilgan g‘alabaning asosiy omilini aytdi

·0·Sport
Martines O‘zbekiston ustidan qozonilgan g‘alabaning asosiy omilini aytdi

Portugaliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martines O‘zbekistonga qarshi o‘tkazilgan uchrashuvdagi 5:0 hisobidagi ishonchli g‘alaba haqida fikr bildirdi.

Ispaniyalik mutaxassisning ta’kidlashicha, mazkur bahsda jamoa uchun eng muhim jihat his-tuyg‘ularni nazorat qilish va belgilangan o‘yin rejasiga sodiq qolish bo‘lgan.

«Menimcha, bu o‘yindagi asosiy omil — his-tuyg‘ularni boshqara bilish edi. Birinchi uchrashuvda gol urgandan keyin o‘z rejamizni, maydondagi intizom va pozitsion tartibni yo‘qotib qo‘ygandik», — dedi Martines.

Murabbiyning aytishicha, O‘zbekistonga qarshi bahsda Portugaliya futbolchilari birinchi daqiqalardanoq qanday harakat qilish kerakligini yaxshi tushungan va tanaffusgacha taktik rejani to‘g‘ri amalga oshirgan.

«Bu safar vaziyat boshqacha bo‘ldi. Tanaffusgacha qanday o‘ynashimiz kerakligini aniq tushungan holda harakat qildik. Zaxiradan maydonga tushgan besh nafar futbolchi ham taktik intizomni yuqori darajada saqlab qoldi. Bu hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi», — deya ta’kidladi u.

Martines ikkinchi gol Portugaliyaga ruhiy ustunlik berganini, O‘zbekiston terma jamoasining bekor qilingan goli esa o‘yin ssenariysiga ta’sir ko‘rsatganini ham qayd etdi.

«Ikkinchi gol bizga juda katta yordam berdi. Shuningdek, O‘zbekistonning goli hisobga olinmagani ham o‘yin manzarasiga ta’sir qildi. Boshqa uchrashuvda shunday gol hisoblangan va bu butun bahsning borishini o‘zgartirgan edi», — dedi murabbiy.

Portugaliya bosh murabbiyi jamoasi avvalgi uchrashuvda yo‘l qo‘ygan xatolardan tezda to‘g‘ri xulosa chiqarganidan mamnun ekanini bildirdi.

«Umuman olganda, juda xursandman. Chunki birinchi o‘yindagi xatolarimizni tez tahlil qilib, ularni takrorlamaslikka erishdik», — deya qo‘shimcha qildi Martines.

O‘zbekiston ustidan qozonilgan g‘alabadan keyin Portugaliya terma jamoasi ochkolari sonini 4 taga yetkazdi. Hali ochko to‘play olmagan O‘zbekiston esa guruh jadvalida to‘rtinchi, so‘nggi o‘rinni egallab turibdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koul Palmer JCH-2026dan chetda qolganiga munosabat bildirdiKoul Palmer JCH-2026dan chetda qolganiga munosabat bildirdiBugun, 00:08Koloskov O‘zbekistonning Portugaliyaga qarshi o‘yinidagi asosiy muammoni aytdiKoloskov O‘zbekistonning Portugaliyaga qarshi o‘yinidagi asosiy muammoni aytdiBugun, 00:00Neymar qaytdi: Braziliya yana chempionlikni orzu qilmoqdaNeymar qaytdi: Braziliya yana chempionlikni orzu qilmoqdaKecha, 23:59Nicky Butt Cristiano Ronaldo haqidagi haqiqatlarni ochiqladi: U aslida qanday inson?Nicky Butt Cristiano Ronaldo haqidagi haqiqatlarni ochiqladi: U aslida qanday inson?Kecha, 23:35Arsenal tarkibni kuchaytirish maqsadida Bruno Guimaraes bilan muzokaralarni boshladiArsenal tarkibni kuchaytirish maqsadida Bruno Guimaraes bilan muzokaralarni boshladiKecha, 23:17Jorjina Ronalduning sirini ochdi: «U 50 yoshgacha ham o‘ynay oladi»Jorjina Ronalduning sirini ochdi: «U 50 yoshgacha ham o‘ynay oladi»Kecha, 23:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi