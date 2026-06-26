Neymar katta futboldagi qaytishi va Lionel Messi bilan doʻstligi haqida gapirdi

·0·Sport
Neymar katta futboldagi qaytishi va Lionel Messi bilan doʻstligi haqida gapirdi

Braziliya terma jamoasining afsonaviy hujumchisi Neymar uzoq tanaffusdan soʻng yana katta sahnaga qaytdi. 2026-yilgi Jahon chempionati doirasida Shotlandiyaga qarshi kechgan bahsda maydonga tushgan futbolchi nafaqat oʻzining sport formasi, balki azaliy doʻsti Lionel Messi bilan boʻlgan munosabatlari haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Bu qaytish futbol olami uchun muhim ahamiyatga ega, chunki Neymar jarohat sababli deyarli uch yil davomida milliy jamoa safida koʻrinish bermagan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mayamidagi stadionda kechgan uchrashuvning 76-daqiqasida zaxiradan maydonga tushgan 34 yoshli yulduz muxlislarning hayqiriqlari ostida kutib olindi. Braziliya 3:0 hisobida gʻalaba qozongan ushbu oʻyin Neymar uchun emotsional lahzalarga boy boʻldi. Eslatib oʻtamiz, futbolchi 2023-yilning oktyabr oyida Urugvayga qarshi oʻyinda tizzasidan ogʻir jarohat olib, uzoq vaqt davolanishga majbur boʻlgan edi.

Maydondagi raqobat va hayotdagi birodarlik

Oʻyindan soʻng DSports nashriga intervyu bergan Neymar oʻzining sobiq jamoadoshi va yaqin doʻsti Lionel Messi haqida iliq fikrlar bildirdi. Braziliya va Argentina oʻrtasidagi tarixiy raqobatga qaramay, ikki yulduz oʻrtasidagi munosabatlar hamon mustahkam ekani maʼlum boʻldi. Goal.com xabariga koʻra, Neymar argentinalik afsonaning 39 yoshga toʻlishi munosabati bilan u bilan doimiy aloqada ekanini taʼkidlagan.

"Biz u bilan juda koʻp gaplashamiz, soʻnggi kunlarda ham muloqotda boʻldik. U uni qanchalik yaxshi koʻrishimni biladi", — deya taʼkidladi Neymar. Uning soʻzlariga koʻra, Lionel Messi maydondagi mahoratidan koʻra, insoniy fazilatlari bilan koʻproq hurmatga loyiq. Braziliyalik hujumchi Messining kamtarligini alohida eʼtirof etib, uni hayotda yanada ajoyib inson deb atadi.

Neymar, shuningdek, Argentina xalqiga ham oʻz minnatdorchiligini bildirdi. U qoʻshni mamlakat muxlislari tomonidan koʻrsatilayotgan doimiy mehr va eʼtiborni yuksak qadrlashini aytib oʻtdi. Bu kabi bayonotlar Janubiy Amerika futbolidagi ikki ashaddiy raqib jamoa vakillari oʻrtasida oʻzaro hurmat naqadar yuqori ekanligini koʻrsatadi.

Uzoq kutilgan qaytishning qiyinchiliklari

Neymarning 2026-yilgi mundialdagi debyuti biroz kechikdi. Dastlab tizza jarohatidan tiklangan futbolchining oʻyinga tushishiga oʻng boldiridagi muammolar toʻsqinlik qilgan edi. Biroq, tibbiy shtabning saʼy-harakatlari bilan u Shotlandiyaga qarshi bahsda oʻzining tarixiy daqiqalarini oʻtkazishga muvaffaq boʻldi.

Braziliya terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi toʻpurar hisoblangan Neymar uchun ushbu turnir oʻziga xos ahamiyatga ega. Jamoa tarkibidagi raqobat va yosh iqtidorlarning koʻpayib borayotganiga qaramay, tajribali hujumchining safga qaytishi Selecao uchun qoʻshimcha motivatsiya manbai boʻlishi kutilmoqda. Endilikda muxlislar Neymarning keyingi oʻyinlarda asosiy tarkibda tushishini va oʻzining gollari bilan jamoasiga yordam berishini intizorlik bilan kutishmoqda.

NeymarLionel MessiBraziliyaFutbolJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Klopp Anchelottini Braziliya uchun ideal murabbiy deb atadiKlopp Anchelottini Braziliya uchun ideal murabbiy deb atadiBugun, 00:17Martines O‘zbekiston ustidan qozonilgan g‘alabaning asosiy omilini aytdiMartines O‘zbekiston ustidan qozonilgan g‘alabaning asosiy omilini aytdiBugun, 00:13Koul Palmer JCH-2026dan chetda qolganiga munosabat bildirdiKoul Palmer JCH-2026dan chetda qolganiga munosabat bildirdiBugun, 00:08Koloskov O‘zbekistonning Portugaliyaga qarshi o‘yinidagi asosiy muammoni aytdiKoloskov O‘zbekistonning Portugaliyaga qarshi o‘yinidagi asosiy muammoni aytdiBugun, 00:00Neymar qaytdi: Braziliya yana chempionlikni orzu qilmoqdaNeymar qaytdi: Braziliya yana chempionlikni orzu qilmoqdaKecha, 23:59Nicky Butt Cristiano Ronaldo haqidagi haqiqatlarni ochiqladi: U aslida qanday inson?Nicky Butt Cristiano Ronaldo haqidagi haqiqatlarni ochiqladi: U aslida qanday inson?Kecha, 23:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi