Neymar katta futboldagi qaytishi va Lionel Messi bilan doʻstligi haqida gapirdi
Braziliya terma jamoasining afsonaviy hujumchisi Neymar uzoq tanaffusdan soʻng yana katta sahnaga qaytdi. 2026-yilgi Jahon chempionati doirasida Shotlandiyaga qarshi kechgan bahsda maydonga tushgan futbolchi nafaqat oʻzining sport formasi, balki azaliy doʻsti Lionel Messi bilan boʻlgan munosabatlari haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Bu qaytish futbol olami uchun muhim ahamiyatga ega, chunki Neymar jarohat sababli deyarli uch yil davomida milliy jamoa safida koʻrinish bermagan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mayamidagi stadionda kechgan uchrashuvning 76-daqiqasida zaxiradan maydonga tushgan 34 yoshli yulduz muxlislarning hayqiriqlari ostida kutib olindi. Braziliya 3:0 hisobida gʻalaba qozongan ushbu oʻyin Neymar uchun emotsional lahzalarga boy boʻldi. Eslatib oʻtamiz, futbolchi 2023-yilning oktyabr oyida Urugvayga qarshi oʻyinda tizzasidan ogʻir jarohat olib, uzoq vaqt davolanishga majbur boʻlgan edi.
Maydondagi raqobat va hayotdagi birodarlikOʻyindan soʻng DSports nashriga intervyu bergan Neymar oʻzining sobiq jamoadoshi va yaqin doʻsti Lionel Messi haqida iliq fikrlar bildirdi. Braziliya va Argentina oʻrtasidagi tarixiy raqobatga qaramay, ikki yulduz oʻrtasidagi munosabatlar hamon mustahkam ekani maʼlum boʻldi. Goal.com xabariga koʻra, Neymar argentinalik afsonaning 39 yoshga toʻlishi munosabati bilan u bilan doimiy aloqada ekanini taʼkidlagan.
"Biz u bilan juda koʻp gaplashamiz, soʻnggi kunlarda ham muloqotda boʻldik. U uni qanchalik yaxshi koʻrishimni biladi", — deya taʼkidladi Neymar. Uning soʻzlariga koʻra, Lionel Messi maydondagi mahoratidan koʻra, insoniy fazilatlari bilan koʻproq hurmatga loyiq. Braziliyalik hujumchi Messining kamtarligini alohida eʼtirof etib, uni hayotda yanada ajoyib inson deb atadi.
Neymar, shuningdek, Argentina xalqiga ham oʻz minnatdorchiligini bildirdi. U qoʻshni mamlakat muxlislari tomonidan koʻrsatilayotgan doimiy mehr va eʼtiborni yuksak qadrlashini aytib oʻtdi. Bu kabi bayonotlar Janubiy Amerika futbolidagi ikki ashaddiy raqib jamoa vakillari oʻrtasida oʻzaro hurmat naqadar yuqori ekanligini koʻrsatadi.
Uzoq kutilgan qaytishning qiyinchiliklariNeymarning 2026-yilgi mundialdagi debyuti biroz kechikdi. Dastlab tizza jarohatidan tiklangan futbolchining oʻyinga tushishiga oʻng boldiridagi muammolar toʻsqinlik qilgan edi. Biroq, tibbiy shtabning saʼy-harakatlari bilan u Shotlandiyaga qarshi bahsda oʻzining tarixiy daqiqalarini oʻtkazishga muvaffaq boʻldi.
Braziliya terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi toʻpurar hisoblangan Neymar uchun ushbu turnir oʻziga xos ahamiyatga ega. Jamoa tarkibidagi raqobat va yosh iqtidorlarning koʻpayib borayotganiga qaramay, tajribali hujumchining safga qaytishi Selecao uchun qoʻshimcha motivatsiya manbai boʻlishi kutilmoqda. Endilikda muxlislar Neymarning keyingi oʻyinlarda asosiy tarkibda tushishini va oʻzining gollari bilan jamoasiga yordam berishini intizorlik bilan kutishmoqda.
…