Nicky Butt Cristiano Ronaldo haqidagi haqiqatlarni ochiqladi: U aslida qanday inson?

·0·Sport
Nicky Butt Cristiano Ronaldo haqidagi haqiqatlarni ochiqladi: U aslida qanday inson?

Manchester Yunayted afsonasi Nicky Butt oʻzining sobiq jamoadoshi Cristiano Ronaldo haqidagi koʻpchilikka nomaʼlum boʻlgan jihatlarni ochiqladi. Uning soʻzlariga koʻra, portugaliyalik yulduzning ommaviy qiyofasi va kiyinish xonasidagi haqiqiy holati oʻrtasida katta farq bor. Butt Ronaldoni oʻta samimiy va jamoaviy muhitni xush koʻradigan inson sifatida taʼrifladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

"Klass-92" bitiruvchisi hisoblangan Nicky Buttning fikricha, koʻpchilik Ronaldoning afsonaviy maqomidan hayiqib, u bilan muloqot qilishga botina olmaydi. Bu esa tashqi tomondan goʻyoki futbolchi oʻzini boshqalardan baland tutayotgandek tasavvur uygʻotadi. Aslida esa, Cristiano hazil-mutoyibani yaxshi koʻradigan va doimo jamoaviy suhbatlarda faol ishtirok etadigan yigitdir.

Paddy Power nashriga bergan intervyusida Butt shunday deydi: "Cristiano aslida juda yoqimli va quvnoq inson. U milliarder va jahon darajasidagi superyulduz boʻlishiga qaramay, oddiy muloqot uchun ochiq. Muammo uning oʻzida emas, balki boshqa odamlarda — ular Ronaldoning buyukligidan hayratda qolganlari sababli undan oʻzlarini chetga oladilar".

Maydondagi mehnat va tanqidlar

Soʻnggi yillarda Ronaldoni maydonda kam yugurishda va himoyaga yordam bermaslikda tez-tez ayblashmoqda. Biroq Nicky Butt bu holatni dangasalik emas, balki tajribali futbolchining kuchni toʻgʻri taqsimlashi bilan izohladi. U bu borada portugaliyalik hujumchini uning azaliy raqibi Lionel Messi bilan solishtirdi.

"U juda yaxshi jamoaviy oʻyinchi. Maydonda goʻyoki shunchaki turgandek koʻrinishi mumkin, ammo Lionel Messi ham xuddi shunday yoʻl tutadi. Maʼlum bir yosh va darajaga yetgach, ular bor kuchini gol urish uchun saqlab qolishadi. Jamoaning ishlari yurishmayotganida uni muammo deb atashadi, lekin jamoa toʻpga egalik qilganida u hamon dunyodagi eng katta xavfdir", — deya qoʻshimcha qildi sobiq yarim himoyachi.

Ronaldoning oʻyiniga nisbatan tanqidlar ayniqsa JCh-2026 saralash oʻyinlari vaqtida kuchaydi. Kongo DR bilan durangdan soʻng koʻplab ekspertlar uni zaxiraga olishni talab qilishdi. Ammo 41 yoshli hujumchi Oʻzbekiston terma jamoasiga qarshi bahsda (5:0) dubl qayd etib, oʻzining hali ham yuqori sport formasida ekanligini isbotladi.

Ushbu oʻyindan soʻng yana bir Manchester Yunayted afsonasi Rio Ferdinand ijtimoiy tarmoqlarda Ronaldoni himoya qilib chiqdi. Ferdinand 1000 ta gol sari borayotgan, oltita jahon chempionatida gol urgan yagona insonni shubha ostiga olish mantiqsizlik ekanligini taʼkidladi. Goal.com xabariga koʻra, Cristiano Ronaldo ushbu natijalari bilan buyuk Eusebioni ham ortda qoldirib, Portugaliya tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi.

Cristiano RonaldoManchester YunaytedNicky ButtFutbolPortugaliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal tarkibni kuchaytirish maqsadida Bruno Guimaraes bilan muzokaralarni boshladiArsenal tarkibni kuchaytirish maqsadida Bruno Guimaraes bilan muzokaralarni boshladiKecha, 23:17Jorjina Ronalduning sirini ochdi: «U 50 yoshgacha ham o‘ynay oladi»Jorjina Ronalduning sirini ochdi: «U 50 yoshgacha ham o‘ynay oladi»Kecha, 23:08Kubarsi JCH finalida Messiga qarshi o‘ynashni orzu qilmoqdaKubarsi JCH finalida Messiga qarshi o‘ynashni orzu qilmoqdaKecha, 23:02Mourino «Real» rahbariyatidan yana ikkita transfer so‘radi...Mourino «Real» rahbariyatidan yana ikkita transfer so‘radi...Kecha, 22:43Joze Mourinyo Tottenxemdan nega haydalganini ochiqladi: Son va final bilan bogʻliq sirJoze Mourinyo Tottenxemdan nega haydalganini ochiqladi: Son va final bilan bogʻliq sirKecha, 22:38Pedri Julian Alvarezning Barselonaga oʻtishi mumkinligi haqida fikr bildirdiPedri Julian Alvarezning Barselonaga oʻtishi mumkinligi haqida fikr bildirdiKecha, 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi