Nicky Butt Cristiano Ronaldo haqidagi haqiqatlarni ochiqladi: U aslida qanday inson?
Manchester Yunayted afsonasi Nicky Butt oʻzining sobiq jamoadoshi Cristiano Ronaldo haqidagi koʻpchilikka nomaʼlum boʻlgan jihatlarni ochiqladi. Uning soʻzlariga koʻra, portugaliyalik yulduzning ommaviy qiyofasi va kiyinish xonasidagi haqiqiy holati oʻrtasida katta farq bor. Butt Ronaldoni oʻta samimiy va jamoaviy muhitni xush koʻradigan inson sifatida taʼrifladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
"Klass-92" bitiruvchisi hisoblangan Nicky Buttning fikricha, koʻpchilik Ronaldoning afsonaviy maqomidan hayiqib, u bilan muloqot qilishga botina olmaydi. Bu esa tashqi tomondan goʻyoki futbolchi oʻzini boshqalardan baland tutayotgandek tasavvur uygʻotadi. Aslida esa, Cristiano hazil-mutoyibani yaxshi koʻradigan va doimo jamoaviy suhbatlarda faol ishtirok etadigan yigitdir.
Paddy Power nashriga bergan intervyusida Butt shunday deydi: "Cristiano aslida juda yoqimli va quvnoq inson. U milliarder va jahon darajasidagi superyulduz boʻlishiga qaramay, oddiy muloqot uchun ochiq. Muammo uning oʻzida emas, balki boshqa odamlarda — ular Ronaldoning buyukligidan hayratda qolganlari sababli undan oʻzlarini chetga oladilar".
Maydondagi mehnat va tanqidlarSoʻnggi yillarda Ronaldoni maydonda kam yugurishda va himoyaga yordam bermaslikda tez-tez ayblashmoqda. Biroq Nicky Butt bu holatni dangasalik emas, balki tajribali futbolchining kuchni toʻgʻri taqsimlashi bilan izohladi. U bu borada portugaliyalik hujumchini uning azaliy raqibi Lionel Messi bilan solishtirdi.
"U juda yaxshi jamoaviy oʻyinchi. Maydonda goʻyoki shunchaki turgandek koʻrinishi mumkin, ammo Lionel Messi ham xuddi shunday yoʻl tutadi. Maʼlum bir yosh va darajaga yetgach, ular bor kuchini gol urish uchun saqlab qolishadi. Jamoaning ishlari yurishmayotganida uni muammo deb atashadi, lekin jamoa toʻpga egalik qilganida u hamon dunyodagi eng katta xavfdir", — deya qoʻshimcha qildi sobiq yarim himoyachi.
Ronaldoning oʻyiniga nisbatan tanqidlar ayniqsa JCh-2026 saralash oʻyinlari vaqtida kuchaydi. Kongo DR bilan durangdan soʻng koʻplab ekspertlar uni zaxiraga olishni talab qilishdi. Ammo 41 yoshli hujumchi Oʻzbekiston terma jamoasiga qarshi bahsda (5:0) dubl qayd etib, oʻzining hali ham yuqori sport formasida ekanligini isbotladi.
Ushbu oʻyindan soʻng yana bir Manchester Yunayted afsonasi Rio Ferdinand ijtimoiy tarmoqlarda Ronaldoni himoya qilib chiqdi. Ferdinand 1000 ta gol sari borayotgan, oltita jahon chempionatida gol urgan yagona insonni shubha ostiga olish mantiqsizlik ekanligini taʼkidladi. Goal.com xabariga koʻra, Cristiano Ronaldo ushbu natijalari bilan buyuk Eusebioni ham ortda qoldirib, Portugaliya tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi.
…