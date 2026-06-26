IBM dunyodagi ilk 1 nanometrdan kichik chiplar texnologiyasini taqdim etdi

·39·Texno
IBM dunyodagi ilk 1 nanometrdan kichik chiplar texnologiyasini taqdim etdi

Yarimoʻtkazgichlar sanoatining yetakchilaridan biri hisoblangan IBM korporatsiyasi mikroelektronika olamida inqilobiy qadam tashladi. Kompaniya inson tirnogʻidek keladigan mitti kristallda deyarli 100 milliard tranzistorni joylashtirish imkonini beruvchi yangi Nanostack arxitekturasini namoyish etdi. Ushbu ishlanma sunʼiy intellekt tizimlari uchun misli koʻrilmagan quvvat va energiya tejamkorligini vaʼda qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi texnologiyaning eng shov-shuvli jihati shundaki, IBM uni dunyodagi ilk "1 nanometrdan kichik" (sub-1nm) klassidagi chip deb atamoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya oʻz platformasini "7 angstrem" (7 angstrom node) deb belgilagan. Maʼlumot uchun, 1 angstrem nanometrning oʻndan bir qismiga teng, yaʼni 7 angstrem 0,7 nm deganidir. Bu koʻrsatkich elementlarning jismoniy oʻlchamidan koʻra koʻproq texnologik integratsiya darajasini anglatadi.

Nanostack: Vertikal joylashuvning afzalliklari

Zamonaviy fizika qonuniyatlariga koʻra, tranzistorlarni cheksiz kichraytirib boʻlmaydi, chunki kvant effektlari va tok sizib chiqishi kabi muammolar yuzaga keladi. IBM muhandislari bu toʻsiqni tranzistorlarni nafaqat yonma-yon, balki bir-birining ustiga vertikal holda joylashtirish orqali hal qilishdi. Nanostack arxitekturasining asosi aynan mana shu vertikal tuzilishga tayanadi.

Har bir bazaviy element ikkita vertikal ulangan tranzistordan iborat boʻlib, ularning har biri qalinligi bor-yoʻgʻi 5 nanometr boʻlgan uchta nanosheet (nanovarq) qatlamini oʻz ichiga oladi. Taqqoslash uchun, bu taxminan 15 qator kremniy atomlariga teng. Bunday zichlik avvalgi avlod 2 nm texnologiyalariga qaraganda elementlar sonini deyarli ikki barobarga oshirish imkonini beradi.

Energiya tejamkorligi va SRAM xotirasi

IBM hisob-kitoblariga koʻra, Nanostack texnologiyasiga oʻtish hisobiga hisoblash unumdorligini 50 foizga oshirish yoki energiya sarfini 70 foizgacha kamaytirish mumkin. Bu koʻrsatkichlar bugungi kunda ulkan miqdorda elektr energiyasi isteʼmol qilayotgan maʼlumotlarni qayta ishlash markazlari va ChatGPT kabi yirik sunʼiy intellekt modellari uchun hayotiy ahamiyatga ega.

  • Hisoblash quvvatining 50 foizga ortishi;
  • Energiya samaradorligining 70 foizga yaxshilanishi;
  • SRAM xotira zichligining 40 foizga kengayishi.
Bundan tashqari, IBM mutaxassislari IEEE Symposium on VLSI Technology and Circuits anjumanida SRAM (statik operativ xotira) mikrosxemalarini masshtablashda ham katta yutuqqa erishganliklarini maʼlum qilishdi. Tranzistor kanallarini shaxmat tartibida joylashtirish orqali xotira yacheykalarining balandligini 40 foizga qisqartirishga muvaffaq boʻlindi. Bu esa protsessorlarning kesh-xotirasi hajmini sezilarli darajada oshirishga yoʻl ochadi.

Ushbu texnologiya hozircha laboratoriya sharoitida va ilmiy simpoziumlarda namoyish etilgan boʻlsa-da, u kelajakdagi NVIDIA grafik protsessorlari va Apple chiplari uchun poydevor boʻlib xizmat qilishi kutilmoqda. IBM tomonidan 2021-yilda taqdim etilgan 2 nm texnologiyasi hozirda sanoat standarti sifatida qabul qilinayotganini hisobga olsak, 0,7 nm davri ham uzoq emas.

IBMNanostackTexnologiyaChipSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt agentlarini sinovdan oʻtkazuvchi Patronus AI 50 million dollar investitsiya jalb qildiSunʼiy intellekt agentlarini sinovdan oʻtkazuvchi Patronus AI 50 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 01:23NASA sunʼiy intellekt yordamida koinotdan yongʻinlarni aniqlash tizimini sinovdan oʻtkazmoqdaNASA sunʼiy intellekt yordamida koinotdan yongʻinlarni aniqlash tizimini sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 01:20Polymarket platformasi kiberhujumga uchradi: Xakerlar foydalanuvchilar mablagʻini oʻgʻirladiPolymarket platformasi kiberhujumga uchradi: Xakerlar foydalanuvchilar mablagʻini oʻgʻirladiBugun, 00:59Microsoft Xbox konsollari narxini oshirmoqda: Narxlar oʻsishiga AI bumu sabab boʻldiMicrosoft Xbox konsollari narxini oshirmoqda: Narxlar oʻsishiga AI bumu sabab boʻldiBugun, 00:57OpenAI yangi Patch the Planet tashabbusi bilan internet xavfsizligini kuchaytiradiOpenAI yangi Patch the Planet tashabbusi bilan internet xavfsizligini kuchaytiradiBugun, 00:55Notion oʻzining elektron pochta xizmatini yopib, bor eʼtiborini sunʼiy intellektga qaratadiNotion oʻzining elektron pochta xizmatini yopib, bor eʼtiborini sunʼiy intellektga qaratadiBugun, 00:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi