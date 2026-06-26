IBM dunyodagi ilk 1 nanometrdan kichik chiplar texnologiyasini taqdim etdi
Yarimoʻtkazgichlar sanoatining yetakchilaridan biri hisoblangan IBM korporatsiyasi mikroelektronika olamida inqilobiy qadam tashladi. Kompaniya inson tirnogʻidek keladigan mitti kristallda deyarli 100 milliard tranzistorni joylashtirish imkonini beruvchi yangi Nanostack arxitekturasini namoyish etdi. Ushbu ishlanma sunʼiy intellekt tizimlari uchun misli koʻrilmagan quvvat va energiya tejamkorligini vaʼda qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi texnologiyaning eng shov-shuvli jihati shundaki, IBM uni dunyodagi ilk "1 nanometrdan kichik" (sub-1nm) klassidagi chip deb atamoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya oʻz platformasini "7 angstrem" (7 angstrom node) deb belgilagan. Maʼlumot uchun, 1 angstrem nanometrning oʻndan bir qismiga teng, yaʼni 7 angstrem 0,7 nm deganidir. Bu koʻrsatkich elementlarning jismoniy oʻlchamidan koʻra koʻproq texnologik integratsiya darajasini anglatadi.
Nanostack: Vertikal joylashuvning afzalliklariZamonaviy fizika qonuniyatlariga koʻra, tranzistorlarni cheksiz kichraytirib boʻlmaydi, chunki kvant effektlari va tok sizib chiqishi kabi muammolar yuzaga keladi. IBM muhandislari bu toʻsiqni tranzistorlarni nafaqat yonma-yon, balki bir-birining ustiga vertikal holda joylashtirish orqali hal qilishdi. Nanostack arxitekturasining asosi aynan mana shu vertikal tuzilishga tayanadi.
Har bir bazaviy element ikkita vertikal ulangan tranzistordan iborat boʻlib, ularning har biri qalinligi bor-yoʻgʻi 5 nanometr boʻlgan uchta nanosheet (nanovarq) qatlamini oʻz ichiga oladi. Taqqoslash uchun, bu taxminan 15 qator kremniy atomlariga teng. Bunday zichlik avvalgi avlod 2 nm texnologiyalariga qaraganda elementlar sonini deyarli ikki barobarga oshirish imkonini beradi.
Energiya tejamkorligi va SRAM xotirasiIBM hisob-kitoblariga koʻra, Nanostack texnologiyasiga oʻtish hisobiga hisoblash unumdorligini 50 foizga oshirish yoki energiya sarfini 70 foizgacha kamaytirish mumkin. Bu koʻrsatkichlar bugungi kunda ulkan miqdorda elektr energiyasi isteʼmol qilayotgan maʼlumotlarni qayta ishlash markazlari va ChatGPT kabi yirik sunʼiy intellekt modellari uchun hayotiy ahamiyatga ega.
- Hisoblash quvvatining 50 foizga ortishi;
- Energiya samaradorligining 70 foizga yaxshilanishi;
- SRAM xotira zichligining 40 foizga kengayishi.
Ushbu texnologiya hozircha laboratoriya sharoitida va ilmiy simpoziumlarda namoyish etilgan boʻlsa-da, u kelajakdagi NVIDIA grafik protsessorlari va Apple chiplari uchun poydevor boʻlib xizmat qilishi kutilmoqda. IBM tomonidan 2021-yilda taqdim etilgan 2 nm texnologiyasi hozirda sanoat standarti sifatida qabul qilinayotganini hisobga olsak, 0,7 nm davri ham uzoq emas.
…