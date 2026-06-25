Olimlarni hayratga solgan ikki g‘ayrioddiy sayyora topildi

·0·Dunyo
Olimlarni hayratga solgan ikki g‘ayrioddiy sayyora topildi

Olimlar koinotdagi eng g‘aroyib sayyoralardan biri hisoblangan ikki ulkan ekzosayyorani aniqladi. Qizig‘i shundaki, ularning hajmi Yupiter sayyorasiga teng yoki undan kattaroq bo‘lsa-da, zichligi paxtaqandnikidan ham past ekani ma’lum bo‘ldi.

Tadqiqotchilar tomonidan “super-puf” deb atalgan ushbu sayyoralar hozirga qadar aniqlangan eng yengil yirik ekzosayyoralar sifatida qayd etilmoqda. Tadqiqotga rahbarlik qilgan Oksford universiteti olimi Jorj Dransfildning ta’kidlashicha, mazkur osmon jismlarining zichligi hatto ko‘pirtirilgan soqol olish ko‘pigi bilan taqqoslash mumkin darajada past.

Olimlarning fikricha, ushbu g‘ayrioddiy sayyoralar asosan vodorod va geliy gazlaridan tashkil topgan bo‘lishi mumkin. Ular NASAning TESS sun’iy yo‘ldoshi orqali aniqlangan bo‘lib, Yerdan taxminan 1110 yorug‘lik yili uzoqlikda joylashgan. Bu esa qariyb 10 trillion kilometrga teng masofani anglatadi.

Ma’lum qilinishicha, mazkur ikki sayyora janubiy osmondagi “Uchuvchi baliq” deb nomlanuvchi yulduz turkumidagi bir yulduz atrofida aylanadi. Taqqoslash uchun, Yupiterning zichligi ushbu sayyoralarnikidan qariyb 35 baravar yuqori hisoblanadi.

Bugungi kunga qadar NASA katalogiga kiritilgan qariyb 6300 ta ekzosayyora orasida bunday “super-puf” turidagi sayyoralar soni 40 tadan ham kam. Shu bois olimlar ularni juda noyob osmon jismlari sifatida baholamoqda.

Mutaxassislar fikricha, bunday sayyoralar yangi shakllanayotgan yulduzlar atrofidagi gazga boy muhitda paydo bo‘ladi va vaqt o‘tishi bilan o‘z moddasining bir qismini yo‘qotadi. Olimlar kelgusida NASAning Jeyms Uebb kosmik teleskopi orqali ularning kimyoviy tarkibini yanada chuqurroq o‘rganishni rejalashtirmoqda.

Tadqiqotchilarning ta’kidlashicha, ana shunday noodatiy va kam uchraydigan sayyoralarni o‘rganish koinot qanday shakllanganini yaxshiroq tushunishga hamda insonning koinotdagi o‘rni haqidagi bilimlarni kengaytirishga xizmat qiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Janubiy Koreya sobiq prezidenti uchun yana o‘lim jazosi so‘raldiJanubiy Koreya sobiq prezidenti uchun yana o‘lim jazosi so‘raldiBugun, 23:07Qirg‘izistonda kuchli sel avtomobilni oqizib ketdi: 6 kishi halok bo‘ldiQirg‘izistonda kuchli sel avtomobilni oqizib ketdi: 6 kishi halok bo‘ldiBugun, 23:04Qozog‘istonda 23 iyunda tug‘ilgan chaqaloqlarga maxsus sovg‘alar topshirildiQozog‘istonda 23 iyunda tug‘ilgan chaqaloqlarga maxsus sovg‘alar topshirildiBugun, 21:07Tramp Zelenskiy haqida fikrini o‘zgartirdi: «U mard inson»Tramp Zelenskiy haqida fikrini o‘zgartirdi: «U mard inson»Bugun, 19:31AQSHda o‘zbekistonlik tadbirkorga tegishli qahvaxonaga nisbatan tergov boshlandiAQSHda o‘zbekistonlik tadbirkorga tegishli qahvaxonaga nisbatan tergov boshlandiBugun, 19:20Yaponiyani 7,2 ballli zilzila larzaga soldi (video)Yaponiyani 7,2 ballli zilzila larzaga soldi (video)Bugun, 19:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda