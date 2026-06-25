Neymar qaytdi: Braziliya yana chempionlikni orzu qilmoqda

·19·Sport
Neymar qaytdi: Braziliya yana chempionlikni orzu qilmoqda

Braziliya milliy jamoasi yulduzi Neymar uzoq tanaffusdan keyin yana terma jamoa safida maydonga qaytdi. Qariyb uch yil davomida mamlakat sharafini himoya qilmagan hujumchining qaytishi nafaqat muxlislar, balki butun futbol jamoatchiligi tomonidan katta qiziqish va hayajon bilan kutib olindi.

Braziliya bosh murabbiyi Karlo Anchelotti Mayamida bo‘lib o‘tgan matbuot anjumanida Neymar haqida iliq fikrlar bildirdi. Uning ta’kidlashicha, futbolchiga qo‘shimcha rag‘bat yoki motivatsiya kerak emas.

«Neymarga alohida motivatsiya shart emas. Bu yerda hamma uni yaxshi ko‘radi. U Braziliya libosini kiyish uchun doimo tayyor», dedi mutaxassis.

Neymarning milliy jamoadagi so‘nggi o‘yinidan buyon deyarli uch yil o‘tdi. 2023 yil oktyabrida Jahon chempionati saralash bahsida olgan og‘ir jarohati — tizza bog‘lamlari va menisk shikastlanishi uni uzoq vaqt maydondan chetlatib qo‘ygandi. Tiklanish jarayoni va o‘yin amaliyoti yetishmasligi ham uning qaytishini kechiktirdi.

Hozir 34 yoshni qarshi olgan Neymar Mayamida o‘tgan bahsda yana terma jamoa libosida ko‘rinish berdi. Uchrashuv davomida Braziliya Shotlandiya ustidan ishonchli g‘alaba qozondi. Vinisius Junior birinchi bo‘limda ikki bor raqib darvozasini ishg‘ol qilgan bo‘lsa, Mateus Kunya hisobni yanada yiriklashtirdi.

Braziliya terma jamoasi libosidagi Neymar qo‘llari bilan yuzini yopib turibdi.

76-daqiqada Kunya o‘rniga Neymar maydonga tushgan payt stadionda haqiqiy bayram muhiti yuzaga keldi. Uning nomi katta ekranlarda paydo bo‘lishi bilan muxlislar qarsaklar va quvonchli hayqiriqlar bilan futbolchini qarshi oldi.

Anchelotti Neymarning harakatlaridan mamnun qolganini yashirmadi.

«U o‘ynashga haqli edi. Neymar tiklanish uchun juda qattiq mehnat qildi va professionallik namoyon etdi. Jahon chempionatida u o‘zining sifatlari bilan jamoaga yordam bera oladi. Maydonda bo‘lgan qisqa vaqt ichida ham yaxshi o‘yin ko‘rsatdi», dedi murabbiy.

Neymar maydonda atigi 20 daqiqa harakat qildi. Shu vaqt davomida u 24 marta to‘pga tegdi va darvoza tomon aniq zarba yo‘llashga ham ulgurdi. Ammo raqamlardan ko‘ra muhimrog‘i — uning qaytishi muxlislarga katta umid bag‘ishlaganidir.

Neymar Braziliya terma jamoasining sariq libosida maydonda qo‘llarini yozib turibdi.

O‘yin tugagach, stadiondagi ekranlar yana Neymarga qaratildi. U tribunaga yaqinlashib muxlislarga minnatdorchilik bildirdi va oldingi qatorda turgan qizchasini bag‘riga bosdi. Bu manzara ko‘pchilik uchun kechaning eng ta’sirli lahzalaridan biri bo‘ldi.

Braziliya so‘nggi marta Jahon chempionatida 2002 yil g‘olib chiqqan. Terma jamoaning oxirgi yirik sovrini esa 2019 yilgi Amerika kubogi hisoblanadi. Shu bois mamlakat muxlislari yana katta g‘alabalarni sog‘inib qolgan.

Mayamidan chiqib ketayotgan muxlislar nafaqat yirik hisobdagi g‘alabadan, balki Neymarning qaytishidan ham mamnun edi.

«Pele barcha davrlarning eng buyuk futbolchisi. Lekin Neymar ham Braziliya tarixidagi eng yaxshilardan biri. Agar u Jahon chempionatini yutsa, Ronaldo va Ronaldino bilan bir qatorda turadi», dedi muxlislardan biri.

Neymar qaytdi: Braziliya yana chempionlikni orzu qilmoqda

Braziliyalik ishqibozlar ishonch bildirishicha, Neymar hali ham o‘yinni o‘zgartira oladigan futbolchi bo‘lib qolmoqda. Uning tajribasi, texnikasi va mashhur «jogo bonito» — chiroyli futbol uslubi terma jamoaga yana katta muvaffaqiyatlar olib kelishi mumkin.

Shunday qilib, uzoq kutilgan qaytish amalga oshdi. Braziliyaning bir vaqtlar unutilgandek tuyulgan qahramoni yana maydonda va muxlislar uning yangi sahifalar yozishini intiqlik bilan kutmoqda.

NeymarBraziliyaKarlo AnchelottiMayamiVinisius Junior
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koul Palmer JCH-2026dan chetda qolganiga munosabat bildirdiKoul Palmer JCH-2026dan chetda qolganiga munosabat bildirdiBugun, 00:08Koloskov O‘zbekistonning Portugaliyaga qarshi o‘yinidagi asosiy muammoni aytdiKoloskov O‘zbekistonning Portugaliyaga qarshi o‘yinidagi asosiy muammoni aytdiBugun, 00:00Nicky Butt Cristiano Ronaldo haqidagi haqiqatlarni ochiqladi: U aslida qanday inson?Nicky Butt Cristiano Ronaldo haqidagi haqiqatlarni ochiqladi: U aslida qanday inson?Kecha, 23:35Arsenal tarkibni kuchaytirish maqsadida Bruno Guimaraes bilan muzokaralarni boshladiArsenal tarkibni kuchaytirish maqsadida Bruno Guimaraes bilan muzokaralarni boshladiKecha, 23:17Jorjina Ronalduning sirini ochdi: «U 50 yoshgacha ham o‘ynay oladi»Jorjina Ronalduning sirini ochdi: «U 50 yoshgacha ham o‘ynay oladi»Kecha, 23:08Kubarsi JCH finalida Messiga qarshi o‘ynashni orzu qilmoqdaKubarsi JCH finalida Messiga qarshi o‘ynashni orzu qilmoqdaKecha, 23:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi