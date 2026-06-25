Yandex va Neptun hamkorlikda suv toshqinidan himoya qiluvchi aqlli tizimni taqdim etdi

·0·Texno
Yandex va Neptun hamkorlikda suv toshqinidan himoya qiluvchi aqlli tizimni taqdim etdi

Rossiyaning Yandex texnologik giganti va Neptun brendi hamkorlikda "aqlli uy" ekotizimi uchun moʻljallangan yangi xavfsizlik tizimini eʼlon qildi. Ushbu innovatsion yechim uyda suv quvurlari bilan bogʻliq avariya holatlari yuz berganda moddiy zararning oldini olishga xizmat qiladi. Tizim nafaqat suv sizib chiqishini aniqlaydi, balki xonadon egasining ishtirokisiz suv uzatishni toʻxtatish imkoniyatiga ham ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi tizim Yandex kompaniyasining "Dom s Alisoy" ilovasi bilan toʻliq integratsiya qilingan. Agar xonadonda suv toshqini yuz bersa, datchiklar darhol signal beradi va aqlli kranlar avtomatik ravishda yopiladi. Foydalanuvchi bu haqda push-bildirishnoma, SMS-xabar yoki Yandex Stansiya orqali ovozli ogohlantirish oladi. Bu esa, ayniqsa, uyda hech kim boʻlmagan vaqtda katta talafotlarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega.

Ovozli boshqaruv va maxsus ssenariylar

Tizimning asosiy afzalliklaridan biri — uni ovoz orqali boshqarish imkoniyatidir. Foydalanuvchilar Alisa ovozli yordamchisi yordamida suvni masofadan oʻchirishi yoki yoqishi mumkin. Shuningdek, turli hayotiy vaziyatlar uchun maxsus ssenariylar yaratish imkoniyati mavjud. Masalan, "Alisa, biz ketdik" buyrugʻi berilganda, tizim nafaqat chiroqlarni oʻchirishi, balki xavfsizlik uchun suv kranlarini ham avtomatik ravishda berkitib qoʻyishi mumkin.

Shu bilan birga, ishlab chiquvchilar kundalik ehtiyojlarni ham hisobga olishgan. Masalan, "Alisa, men pol yuvyapman" buyrugʻi orqali datchiklarning sezgirligini vaqtincha cheklab qoʻyish mumkin. Bu pol yuvish paytida datchiklarga suv tegishi natijasida tizimning notoʻgʻri ishlab ketishining oldini oladi. Bunday moslashuvchanlik tizimdan foydalanishni yanada qulay va samarali qiladi.

Komplektatsiyalar va texnik imkoniyatlar

Yangi himoya tizimi foydalanuvchilarning ehtiyojlariga qarab uch xil komplektatsiyada taqdim etilmoqda:

  • Bazaviy: boshqaruv moduli, ikkita kran, simli va simsiz datchiklar;
  • Optimal: qoʻshimcha simli datchik va uzluksiz quvvat manbai (UPS);
  • Maksimal: toʻrtta datchik (ikki simli, ikki simsiz) hamda issiq va sovuq suv hisoblagichlari.
Tizimning oʻziga xos jihati shundaki, u elektr quvvati oʻchib qolgan taqdirda ham uzluksiz quvvat manbai yordamida 30 soatgacha avtonom ishlay oladi. Shuningdek, asosiy funksiyalar hatto internet aloqasi boʻlmagan vaqtda ham ishlashda davom etadi. Suv hisoblagichlari esa koʻrsatkichlarni toʻgʻridan-toʻgʻri mobil ilovaga yuborib turadi, bu esa kommunal toʻlovlarni nazorat qilishni osonlashtiradi.

Oʻzbekiston bozorida ham "aqlli uy" texnologiyalariga qiziqish ortib borayotgan bir paytda, Yandex ekotizimining bunday kengayishi mahalliy foydalanuvchilar uchun ham dolzarb boʻlishi kutilmoqda. Tizim 1/2 va 3/4 dyuymli quvurlar uchun moʻljallangan versiyalarda ishlab chiqariladi. Narxlar masalasiga kelsak, toʻliq tizimning boshlangʻich qiymati taxminan 35 990 rublni tashkil etadi, alohida boshqaruv modulini esa 16 990 rublga xarid qilish mumkin.

YandexAqlli UyAlisaNeptunTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Base Power AQSHning eng yirik energiya tarmogʻidagi inqirozni hal etishga kirishdiBase Power AQSHning eng yirik energiya tarmogʻidagi inqirozni hal etishga kirishdiBugun, 23:00Xiaomi kompaniyasi 35 000 Pa quvvatli Robot Vacuum 6 Max flagmanini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi 35 000 Pa quvvatli Robot Vacuum 6 Max flagmanini taqdim etdiBugun, 22:56Sunʼiy intellekt bozorida yangi yetakchi: Claude ChatGPT oʻrnini egallamoqdami?Sunʼiy intellekt bozorida yangi yetakchi: Claude ChatGPT oʻrnini egallamoqdami?Bugun, 22:54Google moliya bozorini egallashga kirishdi: Android uchun maxsus ilova taqdim etildiGoogle moliya bozorini egallashga kirishdi: Android uchun maxsus ilova taqdim etildiBugun, 22:27Xitoy kosmik sanoatida inqilob: Long March 10B raketasi ilk bor qayta foydalanish uchun sinovdan oʻtkaziladiXitoy kosmik sanoatida inqilob: Long March 10B raketasi ilk bor qayta foydalanish uchun sinovdan oʻtkaziladiBugun, 22:25Sunʼiy intellektni oʻyinlar orqali oʻrgatish: General Intuition 2,3 milliard dollarga baholandiSunʼiy intellektni oʻyinlar orqali oʻrgatish: General Intuition 2,3 milliard dollarga baholandiBugun, 22:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi