Yandex va Neptun hamkorlikda suv toshqinidan himoya qiluvchi aqlli tizimni taqdim etdi
Rossiyaning Yandex texnologik giganti va Neptun brendi hamkorlikda "aqlli uy" ekotizimi uchun moʻljallangan yangi xavfsizlik tizimini eʼlon qildi. Ushbu innovatsion yechim uyda suv quvurlari bilan bogʻliq avariya holatlari yuz berganda moddiy zararning oldini olishga xizmat qiladi. Tizim nafaqat suv sizib chiqishini aniqlaydi, balki xonadon egasining ishtirokisiz suv uzatishni toʻxtatish imkoniyatiga ham ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi tizim Yandex kompaniyasining "Dom s Alisoy" ilovasi bilan toʻliq integratsiya qilingan. Agar xonadonda suv toshqini yuz bersa, datchiklar darhol signal beradi va aqlli kranlar avtomatik ravishda yopiladi. Foydalanuvchi bu haqda push-bildirishnoma, SMS-xabar yoki Yandex Stansiya orqali ovozli ogohlantirish oladi. Bu esa, ayniqsa, uyda hech kim boʻlmagan vaqtda katta talafotlarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega.
Ovozli boshqaruv va maxsus ssenariylarTizimning asosiy afzalliklaridan biri — uni ovoz orqali boshqarish imkoniyatidir. Foydalanuvchilar Alisa ovozli yordamchisi yordamida suvni masofadan oʻchirishi yoki yoqishi mumkin. Shuningdek, turli hayotiy vaziyatlar uchun maxsus ssenariylar yaratish imkoniyati mavjud. Masalan, "Alisa, biz ketdik" buyrugʻi berilganda, tizim nafaqat chiroqlarni oʻchirishi, balki xavfsizlik uchun suv kranlarini ham avtomatik ravishda berkitib qoʻyishi mumkin.
Shu bilan birga, ishlab chiquvchilar kundalik ehtiyojlarni ham hisobga olishgan. Masalan, "Alisa, men pol yuvyapman" buyrugʻi orqali datchiklarning sezgirligini vaqtincha cheklab qoʻyish mumkin. Bu pol yuvish paytida datchiklarga suv tegishi natijasida tizimning notoʻgʻri ishlab ketishining oldini oladi. Bunday moslashuvchanlik tizimdan foydalanishni yanada qulay va samarali qiladi.
Komplektatsiyalar va texnik imkoniyatlarYangi himoya tizimi foydalanuvchilarning ehtiyojlariga qarab uch xil komplektatsiyada taqdim etilmoqda:
- Bazaviy: boshqaruv moduli, ikkita kran, simli va simsiz datchiklar;
- Optimal: qoʻshimcha simli datchik va uzluksiz quvvat manbai (UPS);
- Maksimal: toʻrtta datchik (ikki simli, ikki simsiz) hamda issiq va sovuq suv hisoblagichlari.
Oʻzbekiston bozorida ham "aqlli uy" texnologiyalariga qiziqish ortib borayotgan bir paytda, Yandex ekotizimining bunday kengayishi mahalliy foydalanuvchilar uchun ham dolzarb boʻlishi kutilmoqda. Tizim 1/2 va 3/4 dyuymli quvurlar uchun moʻljallangan versiyalarda ishlab chiqariladi. Narxlar masalasiga kelsak, toʻliq tizimning boshlangʻich qiymati taxminan 35 990 rublni tashkil etadi, alohida boshqaruv modulini esa 16 990 rublga xarid qilish mumkin.
…