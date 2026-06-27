"H" guruhi. Ispaniya peshqadam, Kabo-Verde esa tarixiy pley-offda

·18·Sport
"H" guruhi. Ispaniya peshqadam, Kabo-Verde esa tarixiy pley-offda

2026 yilgi jahon chempionatida «H» guruhining so‘nggi tur uchrashuvlari bo‘lib o‘tdi. Ispaniya Urugvayni minimal hisobda mag‘lub etgan bo‘lsa, Kabo-Verde Saudiya Arabistoni bilan durang o‘ynab, tarixiy natija qayd etdi.

Ispaniya va Urugvay o‘rtasidagi bahs keskin kurashlar ostida o‘tdi. Uchrashuv taqdirini 42-daqiqada Baena urgan yagona gol hal qildi. Qolgan vaqtda Urugvay hisobni tenglashtirishga harakat qildi, ammo ispaniyaliklar ustunlikni saqlab qoldi.

Bahsning so‘nggi daqiqalarida urugvaylik Kanobbio qizil kartochka olib, maydonni tark etdi. Shu tariqa, Ispaniya 1:0 hisobida g‘alaba qozonib, guruhni 7 ochko bilan birinchi o‘rinda yakunladi.

JCH-2026. «H» guruhi, 3-tur

Urugvay — Ispaniya — 0:1

Gol: Baena, 42.

Urugvay: Muslera (Roket, 46), Varela, Kaseres, Olivera, Sanabriya (Rodriges, 70), Ugarte (de la Kruz, 45), Bentankur, Valverde (Vinyas, 57), Kanobbio, Arauxo, Nunes.

Ispaniya: Simon, Lorente, Kubarsi, Laport, Kukurelya, Merino (Olmo, 60), Rodri, Pedri (Ruis, 60), Yamal (Uilyams, 76), Baena (Pino, 66), Oyarsabal (Ferran, 76).

Ogohlantirishlar: Baena, 46; Sanabriya, 54; Varela, 58; de la Kruz, 90+3.

Chetlatish: Kanobbio, 90+5.

Guruhning ikkinchi uchrashuvida Kabo-Verde va Saudiya Arabistoni golsiz durang qayd etdi. Har ikki jamoa ham vaziyatlar yaratgan bo‘lsa-da, darvozalar daxlsiz qoldi.

Kabo-Verde — Saudiya Arabistoni — 0:0

Kabo-Verde: Vozinya, Pina (Moreyra, 90+4), Roberto Lopes, Borxes, Paulo, Lenini, Mendesh (Rodriges, 71), Duarte, Monteyro (Duarte, 71), Semedo (Varela, 61), Livramento (da Koshta, 61).

Saudiya Arabistoni: Al Ovays, Abdulhamid, Al Amri, At Tambakti (Lajami, 33), Bushal (Al Harbi, 82), Madash (Al Hamdan, 66), Nosir Ad Dovsari, Al Haybari (Juvayr, 46), Salim Ad Dovsari (Ash Shamat, 66), Kanno, Al Buraykan.

Ogohlantirishlar: Abdulhamid, 4; Pina, 9; N. Ad Dovsari, 67; Al Buraykan, 90+3.

Ushbu natijadan keyin Kabo-Verde 3 ochko bilan guruhda ikkinchi o‘rinni egalladi. Jamoa jahon chempionatidagi ilk ishtirokidayoq pley-off bosqichiga chiqib, tarixiy natijaga erishdi.

«H» guruhining yakuniy holati:

  1. Ispaniya — 7 ochko, to‘plar nisbati 5:0;

  2. Kabo-Verde — 3 ochko, to‘plar nisbati 2:2;

  3. Urugvay — 2 ochko, to‘plar nisbati 3:4;

  4. Saudiya Arabistoni — 2 ochko, to‘plar nisbati 1:5.

IspaniyaUrugvayKabo-VerdeSaudiya Arabistoni
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

G guruhida haqiqiy drama! Belgiya va Misr pley-offga chiqishni uddaladiG guruhida haqiqiy drama! Belgiya va Misr pley-offga chiqishni uddaladiBugun, 10:19Senegal Iroqni yirik hisobda yengib, pley-off umidini saqlab qoldiSenegal Iroqni yirik hisobda yengib, pley-off umidini saqlab qoldiBugun, 10:07Shomurodov: «Asosiy maqsadimiz — xalqimizni g‘alaba bilan xursand qilish»Shomurodov: «Asosiy maqsadimiz — xalqimizni g‘alaba bilan xursand qilish»Bugun, 09:59Argentina 1/16 finalda Kabo-Verde bilan to‘qnashadiArgentina 1/16 finalda Kabo-Verde bilan to‘qnashadiBugun, 09:55Usmon Dembele Norvegiyaga qarshi oʻyinda shou koʻrsatdi: Fransiya guruhda peshqadamUsmon Dembele Norvegiyaga qarshi oʻyinda shou koʻrsatdi: Fransiya guruhda peshqadamBugun, 02:31Kannavaro: «Kongoni mag‘lub etish uchun bor kuchimizni beramiz»Kannavaro: «Kongoni mag‘lub etish uchun bor kuchimizni beramiz»Bugun, 00:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi