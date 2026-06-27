Ronaldu, Messi va... Abduqodir Husanov Forbes reytingida qayd etildi

·34·Sport
Ronaldu, Messi va... Abduqodir Husanov Forbes reytingida qayd etildi

O‘zbekistonning bugrungi kundagi eng mashhur futbolchisi Abduqodir Husanovning ko‘p sonli muxlislari uchun navbatdagi ajoyib xushxabar! Nufuzli Forbes Sport portali O‘zbekiston milliy terma jamoasi va Angliyaning grand klubi “Manchester Siti” himoyachisi Abduqodir Husanovni o‘z mamlakatida eng ko‘p maosh oluvchi futbolchilar reytingiga kiritdi. Tashkilot 2026 yilgi jahon chempionati ishtirokchilari orasidan o‘z yurtida eng boy bo‘lgan 48 nafar futbolchi ro‘yxatini tuzib chiqqan.

Reyting qanday tuzilgan va unga nimalar asos bo‘lgan?

Forbes Sport tadqiqotchilari ushbu reytingni futbolchilarning yillik umumiy daromadi asosida shakllantirishgan. Bunda faqatgina maydondagi harakatlar emas, balki quyidagi barcha daromad manbalari hisobga olingan:

  • Klubdagi rasmiy maosh va bonuslar;

  • Sponsorlik shartnomalari va reklama kelishuvlari;

  • Litsenziya to‘lovlari hamda shaxsiy biznesdan keladigan foydalar.

Hisob-kitoblarda sohaning eng ishonchli manbalari — Capology, Football Benchmark va Spotrac ma’lumotlaridan foydalanilgan bo‘lib, barcha summalar soliqlar va agentlik komissiyalarisiz ko‘rsatilgan.

Abduqodir Husanovning milliardlarga arzigulik o‘rni va daromadlari

Ushbu nufuzli ro‘yxatga O‘zbekistondan faqatgina bir nafar futbolchi — 22 yoshli Abduqodir Husanov kiritildi va u umumiy reytingda 38-pog‘onani band etdi.

Forbes Sport bahosiga ko‘ra, hamyurtimizning yillik daromadi quyidagicha ko‘rinishga ega:

  • Futboldan oladigan daromadi: 5 million AQSH dollari;

  • Futboldan tashqari daromadlari: 1,2 million AQSH dollari.

Maqolada qayd etilishicha, o‘zbek futboli yulduzining asosiy homiysi dunyoga dong‘i ketgan Puma kompaniyasi hisoblanadi. Shuningdek, Husanovning tadbirkorlik qobiliyati ham tahsinga loyiq: u 2025 yilda o‘z shaxsiy AK45 energetik ichimliklar brendini ishga tushirgan va bu muvaffaqiyatli loyiha ham uning tijoriy daromadlarini baholashda muhim o‘rin tutgan.

Dunyoning eng boy uchligi: Ronaldu baribir yetakchi!

Reytingning eng yuqori cho‘qqisini odatdagidek dunyo futboli afsonalari band etib turibdi:

  1. Kristianu Ronaldu (Portugaliya) — Yillik umumiy daromadi 280 million dollar. Bundan 230 million dollari futboldan, 50 million dollari esa reklama va tijoratdan keladi.

  2. Lionel Messi (Argentina) — Yillik daromadi 130 million dollar. Ronaldudan farqli o‘laroq, Messi tijoratdan ko‘proq topadi: 60 million dollar futboldan, 70 million dollar esa tijoriy faoliyatlardan.

  3. Kilian Mbappe (Fransiya) — Yillik umumiy daromadi 95 million dollar. Fransiyalik yulduzning 70 million dollari futboldagi mehnati, 25 million dollari esa reklama shartnomalari hisobiga to‘g‘ri keladi.

Hamyurtimiz Abduqodir Husanovning mana shunday jahon yulduzlari bilan bir qatorda, dunyoning eng nufuzli moliyaviy reytinglaridan joy olishi o‘zbek futbolining xalqaro maydondagi obro‘si qay darajada yuksalib borayotganidan dalolatdir!

Abduqodir HusanovManchester CityCristiano RonaldoForbesPuma
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026: Bugun bo‘lib o‘tadigan o‘yinlar ro‘yxati bilan tanishingJCH-2026: Bugun bo‘lib o‘tadigan o‘yinlar ro‘yxati bilan tanishingBugun, 11:19Muhammad Saloh Eronga qarshi o‘yinda jarohat oldiMuhammad Saloh Eronga qarshi o‘yinda jarohat oldiBugun, 11:13Ispaniya g‘alabadan keyin ikki futbolchisidan xavotirda...Ispaniya g‘alabadan keyin ikki futbolchisidan xavotirda...Bugun, 11:08O‘zbekiston Kongo DRga qarshi oq libosda maydonga tushadiO‘zbekiston Kongo DRga qarshi oq libosda maydonga tushadiBugun, 10:48Skaloni Messini Iordaniyaga qarshi zaxirada qoldiradiSkaloni Messini Iordaniyaga qarshi zaxirada qoldiradiBugun, 10:44JCH-2026 pley-offiga yana beshta jamoa yo‘l oldiJCH-2026 pley-offiga yana beshta jamoa yo‘l oldiBugun, 10:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi