Ronaldu, Messi va... Abduqodir Husanov Forbes reytingida qayd etildi
O‘zbekistonning bugrungi kundagi eng mashhur futbolchisi Abduqodir Husanovning ko‘p sonli muxlislari uchun navbatdagi ajoyib xushxabar! Nufuzli Forbes Sport portali O‘zbekiston milliy terma jamoasi va Angliyaning grand klubi “Manchester Siti” himoyachisi Abduqodir Husanovni o‘z mamlakatida eng ko‘p maosh oluvchi futbolchilar reytingiga kiritdi. Tashkilot 2026 yilgi jahon chempionati ishtirokchilari orasidan o‘z yurtida eng boy bo‘lgan 48 nafar futbolchi ro‘yxatini tuzib chiqqan.
Reyting qanday tuzilgan va unga nimalar asos bo‘lgan?
Forbes Sport tadqiqotchilari ushbu reytingni futbolchilarning yillik umumiy daromadi asosida shakllantirishgan. Bunda faqatgina maydondagi harakatlar emas, balki quyidagi barcha daromad manbalari hisobga olingan:
Klubdagi rasmiy maosh va bonuslar;
Sponsorlik shartnomalari va reklama kelishuvlari;
Litsenziya to‘lovlari hamda shaxsiy biznesdan keladigan foydalar.
Hisob-kitoblarda sohaning eng ishonchli manbalari — Capology, Football Benchmark va Spotrac ma’lumotlaridan foydalanilgan bo‘lib, barcha summalar soliqlar va agentlik komissiyalarisiz ko‘rsatilgan.
Abduqodir Husanovning milliardlarga arzigulik o‘rni va daromadlari
Ushbu nufuzli ro‘yxatga O‘zbekistondan faqatgina bir nafar futbolchi — 22 yoshli Abduqodir Husanov kiritildi va u umumiy reytingda 38-pog‘onani band etdi.
Forbes Sport bahosiga ko‘ra, hamyurtimizning yillik daromadi quyidagicha ko‘rinishga ega:
Futboldan oladigan daromadi: 5 million AQSH dollari;
Futboldan tashqari daromadlari: 1,2 million AQSH dollari.
Maqolada qayd etilishicha, o‘zbek futboli yulduzining asosiy homiysi dunyoga dong‘i ketgan Puma kompaniyasi hisoblanadi. Shuningdek, Husanovning tadbirkorlik qobiliyati ham tahsinga loyiq: u 2025 yilda o‘z shaxsiy AK45 energetik ichimliklar brendini ishga tushirgan va bu muvaffaqiyatli loyiha ham uning tijoriy daromadlarini baholashda muhim o‘rin tutgan.
Dunyoning eng boy uchligi: Ronaldu baribir yetakchi!
Reytingning eng yuqori cho‘qqisini odatdagidek dunyo futboli afsonalari band etib turibdi:
Kristianu Ronaldu (Portugaliya) — Yillik umumiy daromadi 280 million dollar. Bundan 230 million dollari futboldan, 50 million dollari esa reklama va tijoratdan keladi.
Lionel Messi (Argentina) — Yillik daromadi 130 million dollar. Ronaldudan farqli o‘laroq, Messi tijoratdan ko‘proq topadi: 60 million dollar futboldan, 70 million dollar esa tijoriy faoliyatlardan.
Kilian Mbappe (Fransiya) — Yillik umumiy daromadi 95 million dollar. Fransiyalik yulduzning 70 million dollari futboldagi mehnati, 25 million dollari esa reklama shartnomalari hisobiga to‘g‘ri keladi.
Hamyurtimiz Abduqodir Husanovning mana shunday jahon yulduzlari bilan bir qatorda, dunyoning eng nufuzli moliyaviy reytinglaridan joy olishi o‘zbek futbolining xalqaro maydondagi obro‘si qay darajada yuksalib borayotganidan dalolatdir!
…