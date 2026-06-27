Senegal Iroqni yirik hisobda yengib, pley-off umidini saqlab qoldi

·0·Sport
Senegal Iroqni yirik hisobda yengib, pley-off umidini saqlab qoldi

2026 yilgi jahon chempionatida guruh bosqichining 3-tur uchrashuvlari davom etmoqda. «I» guruhida Senegal milliy jamoasi Iroqni 5:0 hisobida mag‘lub etib, keyingi bosqichga chiqish imkoniyatini saqlab qoldi.

Senegal o‘yinni juda faol boshladi va 4-daqiqada Diarra hisobni ochdi. 13-daqiqada Iroq himoyachisi Sulaka qizil kartochka olib, jamoasini bir kishi kam qoldirdi.

Son jihatdan ustunlikka ega bo‘lgan Senegal ikkinchi bo‘limda raqib darvozasiga yana to‘rt bor yo‘l topdi. 56-daqiqada Sarr farqni oshirdi. Oradan uch daqiqa o‘tib Pap Guye hisobni 3:0 ko‘rinishiga keltirdi.

71-daqiqada Pap Guye dubl qayd etdi. Uchrashuvga nuqtani 82-daqiqada Ndiaye qo‘ydi — 5:0.

JCH-2026. «I» guruhi, 3-tur

Senegal — Iroq — 5:0

Gollar: Diarra, 4; Sarr, 56; P. Guye, 59, 71; Ndiaye, 82.

Senegal: Diav, Diatta, Sek (Siss, 58), Niakate, Yakobs, I. Guye, Diarra (P. Guye, 57), Mbaye (Ndiaye, 57), Kamara (Jekson, 57), Mane, Sarr (Diao, 81).

Iroq: Basil (Hasan, 46), Putros, Hoshim, Sulaka, Doski, Al Ammari, Jassim (Ar Reshavi, 58), Bayish, Iqbol (Yakob, 67), Qosim (Yunus, 16), Al Hammadi (Yusuf, 58).

Ogohlantirishlar: Sek, 18; Al Ammari, 75; P. Guye, 81; Doski, 90.

Chetlatish: Sulaka, 13.

Ushbu g‘alabadan keyin Senegal 3 ochko bilan guruhda uchinchi o‘rinni egalladi. Endi jamoa eng yaxshi uchinchi o‘rin sohiblari qatorida pley-offga chiqish uchun boshqa guruhlardagi natijalarni kutadi.

Iroq esa ochkosiz qolib, turnirdagi ishtirokini yakunladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shomurodov: «Asosiy maqsadimiz — xalqimizni g‘alaba bilan xursand qilish»Shomurodov: «Asosiy maqsadimiz — xalqimizni g‘alaba bilan xursand qilish»Bugun, 09:59Argentina 1/16 finalda Kabo-Verde bilan to‘qnashadiArgentina 1/16 finalda Kabo-Verde bilan to‘qnashadiBugun, 09:55"H" guruhi. Ispaniya peshqadam, Kabo-Verde esa tarixiy pley-offda"H" guruhi. Ispaniya peshqadam, Kabo-Verde esa tarixiy pley-offdaBugun, 09:50Usmon Dembele Norvegiyaga qarshi oʻyinda shou koʻrsatdi: Fransiya guruhda peshqadamUsmon Dembele Norvegiyaga qarshi oʻyinda shou koʻrsatdi: Fransiya guruhda peshqadamBugun, 02:31Kannavaro: «Kongoni mag‘lub etish uchun bor kuchimizni beramiz»Kannavaro: «Kongoni mag‘lub etish uchun bor kuchimizni beramiz»Bugun, 00:53Odil Hamrobekov: «Kongoga qarshi borimizni beramiz»Odil Hamrobekov: «Kongoga qarshi borimizni beramiz»Bugun, 00:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi