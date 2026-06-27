Shomurodov: «Asosiy maqsadimiz — xalqimizni g‘alaba bilan xursand qilish»
O‘zbekiston milliy jamoasi sardori Eldor Shomurodov 2026 yilgi jahon chempionati guruh bosqichining 3-turidan o‘rin olgan Kongo DRga qarshi muhim uchrashuv oldidan o‘z fikrlarini bildirdi.
Hujumchining ta’kidlashicha, jamoaning asosiy maqsadi — O‘zbekiston xalqini ilk g‘alaba bilan quvontirish.
«Asosiy maqsadimiz — bizni qo‘llab-quvvatlayotgan xalqimizni xursand qilish. Jahon chempionatidagi birinchi golimizni urdik, endi vazifamiz ilk g‘alabani qo‘lga kiritish», — dedi Shomurodov.
Sardor jamoa faqat hujum haqida o‘ylab, himoyani e’tibordan chetda qoldirmasligini ham ta’kidladi.
«Gol urishga intilib, orqa chiziqni unutmoqchi emasmiz. Tartibli o‘yin ko‘rsatishimiz va birinchi navbatda g‘alabaga erishishimiz muhim», — deya qo‘shimcha qildi u.
Shomurodov muxlislarning qo‘llab-quvvatlovini jamoa to‘liq his qilayotganini aytdi.
«Nafaqat stadiondagi, balki O‘zbekistondagi ishqibozlarimizning ham qo‘llab-quvvatlashini his qildik. Ularga minnatdorchilik bildiramiz va navbatdagi o‘yinda xursand qilishga harakat qilamiz», — deya futbolchining so‘zlarini keltirdi O‘FA matbuot xizmati.
O‘zbekiston va Kongo DR o‘rtasidagi uchrashuv 28 iyun kuni Toshkent vaqti bilan soat 04:30 da boshlanadi. Afrika vakili hisobida 1 ochko bor, Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston esa hozircha ochko jamg‘ara olmagan.
…