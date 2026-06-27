Shomurodov: «Asosiy maqsadimiz — xalqimizni g‘alaba bilan xursand qilish»

·0·Sport
Shomurodov: «Asosiy maqsadimiz — xalqimizni g‘alaba bilan xursand qilish»

O‘zbekiston milliy jamoasi sardori Eldor Shomurodov 2026 yilgi jahon chempionati guruh bosqichining 3-turidan o‘rin olgan Kongo DRga qarshi muhim uchrashuv oldidan o‘z fikrlarini bildirdi.

Hujumchining ta’kidlashicha, jamoaning asosiy maqsadi — O‘zbekiston xalqini ilk g‘alaba bilan quvontirish.

«Asosiy maqsadimiz — bizni qo‘llab-quvvatlayotgan xalqimizni xursand qilish. Jahon chempionatidagi birinchi golimizni urdik, endi vazifamiz ilk g‘alabani qo‘lga kiritish», — dedi Shomurodov.

Sardor jamoa faqat hujum haqida o‘ylab, himoyani e’tibordan chetda qoldirmasligini ham ta’kidladi.

«Gol urishga intilib, orqa chiziqni unutmoqchi emasmiz. Tartibli o‘yin ko‘rsatishimiz va birinchi navbatda g‘alabaga erishishimiz muhim», — deya qo‘shimcha qildi u.

Shomurodov muxlislarning qo‘llab-quvvatlovini jamoa to‘liq his qilayotganini aytdi.

«Nafaqat stadiondagi, balki O‘zbekistondagi ishqibozlarimizning ham qo‘llab-quvvatlashini his qildik. Ularga minnatdorchilik bildiramiz va navbatdagi o‘yinda xursand qilishga harakat qilamiz», — deya futbolchining so‘zlarini keltirdi O‘FA matbuot xizmati.

O‘zbekiston va Kongo DR o‘rtasidagi uchrashuv 28 iyun kuni Toshkent vaqti bilan soat 04:30 da boshlanadi. Afrika vakili hisobida 1 ochko bor, Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston esa hozircha ochko jamg‘ara olmagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Argentina 1/16 finalda Kabo-Verde bilan to‘qnashadiArgentina 1/16 finalda Kabo-Verde bilan to‘qnashadiBugun, 09:55"H" guruhi. Ispaniya peshqadam, Kabo-Verde esa tarixiy pley-offda"H" guruhi. Ispaniya peshqadam, Kabo-Verde esa tarixiy pley-offdaBugun, 09:50Usmon Dembele Norvegiyaga qarshi oʻyinda shou koʻrsatdi: Fransiya guruhda peshqadamUsmon Dembele Norvegiyaga qarshi oʻyinda shou koʻrsatdi: Fransiya guruhda peshqadamBugun, 02:31Kannavaro: «Kongoni mag‘lub etish uchun bor kuchimizni beramiz»Kannavaro: «Kongoni mag‘lub etish uchun bor kuchimizni beramiz»Bugun, 00:53Odil Hamrobekov: «Kongoga qarshi borimizni beramiz»Odil Hamrobekov: «Kongoga qarshi borimizni beramiz»Bugun, 00:19Senegal va Iroq uchinchi o‘rin uchun maydonga tushadiSenegal va Iroq uchinchi o‘rin uchun maydonga tushadiKecha, 23:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi