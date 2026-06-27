JCH-2026 pley-offiga yana beshta jamoa yo‘l oldi

·60·Sport
JCH-2026 pley-offiga yana beshta jamoa yo‘l oldi

FIFA rasmiy sayti 2026 yilgi jahon chempionati pley-off bosqichiga chiqqan yana beshta milliy jamoa nomini e’lon qildi.

So‘nggi tur natijalaridan keyin Portugaliya, Angliya, Misr, Gana va Paragvay terma jamoalari 1/16 final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi. Ushbu jamoalarning har biri guruh bosqichida 4 tadan ochko jamg‘ardi va bu natija turnirni davom ettirish uchun yetarli bo‘ldi.

Shu tariqa, jahon chempionatining pley-off bosqichida ishtirok etadigan jamoalar soni yanada ko‘paydi.

Shuningdek, 1/16 final bosqichining avval noma’lum bo‘lgan yana ikki juftligi ham aniqlashdi.

Germaniya milliy jamoasi Paragvayga qarshi maydonga tushadi. Fransiya esa keyingi bosqichda Shvetsiya bilan kuch sinashadi.

Endi muxlislarni murosasiz va keskin pley-off bahslari kutmoqda. Bu bosqichda har bir xato jamoaning musobaqani tark etishiga sabab bo‘lishi mumkin.

PortugalAngliyaGermaniyaFransiyaFIFA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026: Bugun bo‘lib o‘tadigan o‘yinlar ro‘yxati bilan tanishingJCH-2026: Bugun bo‘lib o‘tadigan o‘yinlar ro‘yxati bilan tanishingBugun, 11:19Muhammad Saloh Eronga qarshi o‘yinda jarohat oldiMuhammad Saloh Eronga qarshi o‘yinda jarohat oldiBugun, 11:13Ispaniya g‘alabadan keyin ikki futbolchisidan xavotirda...Ispaniya g‘alabadan keyin ikki futbolchisidan xavotirda...Bugun, 11:08Ronaldu, Messi va... Abduqodir Husanov Forbes reytingida qayd etildiRonaldu, Messi va... Abduqodir Husanov Forbes reytingida qayd etildiBugun, 11:05O‘zbekiston Kongo DRga qarshi oq libosda maydonga tushadiO‘zbekiston Kongo DRga qarshi oq libosda maydonga tushadiBugun, 10:48Skaloni Messini Iordaniyaga qarshi zaxirada qoldiradiSkaloni Messini Iordaniyaga qarshi zaxirada qoldiradiBugun, 10:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi