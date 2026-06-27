JCH-2026 pley-offiga yana beshta jamoa yo‘l oldi
FIFA rasmiy sayti 2026 yilgi jahon chempionati pley-off bosqichiga chiqqan yana beshta milliy jamoa nomini e’lon qildi.
So‘nggi tur natijalaridan keyin Portugaliya, Angliya, Misr, Gana va Paragvay terma jamoalari 1/16 final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi. Ushbu jamoalarning har biri guruh bosqichida 4 tadan ochko jamg‘ardi va bu natija turnirni davom ettirish uchun yetarli bo‘ldi.
Shu tariqa, jahon chempionatining pley-off bosqichida ishtirok etadigan jamoalar soni yanada ko‘paydi.
Shuningdek, 1/16 final bosqichining avval noma’lum bo‘lgan yana ikki juftligi ham aniqlashdi.
Germaniya milliy jamoasi Paragvayga qarshi maydonga tushadi. Fransiya esa keyingi bosqichda Shvetsiya bilan kuch sinashadi.
Endi muxlislarni murosasiz va keskin pley-off bahslari kutmoqda. Bu bosqichda har bir xato jamoaning musobaqani tark etishiga sabab bo‘lishi mumkin.
…