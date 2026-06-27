G guruhida haqiqiy drama! Belgiya va Misr pley-offga chiqishni uddaladi
Jahon chempionatida hal qiluvchi 3-tur bahslari qizg‘in pallasiga kirdi. Guruh bosqichining «G» guruhida so‘nggi tur o‘yinlari yakunlanib, keyingi bosqichga yo‘l olgan ikki baxtli jamoa nomi rasman ma’lum bo‘ldi.
Misr va Eron bahsida jangovor durang
Misr terma jamoasi Eron bilan kuch sinashib, durang natija qayd etdi va o‘z hisobidagi ochkolarni 5 taga yetkazib, pley-off yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.
Uchrashuv juda tezkor gollar bilan boshlandi. Bahsning 5-daqiqasidayoq Misr vakili Saber hisobni ochgan bo‘lsa, oradan ko‘p o‘tmay, 14-daqiqada eronlik Rizoyon muvozanatni tikladi — 1:1. Qiziqarli va shiddatli kechgan uchrashuvda boshqa gol kuzatilmadi.
Jamoalarning maydondagi tarkiblari:
Misr: Shobeyr, Hani, Abdulmonem, Rabiya, Abul-Fetouh, Saber, Lashen, Ziko, Saloh, Ashur, Trezege.
Eron: Beyranvand, Rizoyon, Kanoni, Halilzoda, Nemati, Muhammadi, Gorbani, G‘oddos, Izzatullohiy, Torimiy, Mohebiy.
Belgiyadan gollar shousi: Yangi Zelandiya ayab o‘tirilmadi
Guruhning ikkinchi o‘yinida Belgiya terma jamoasi haqiqiy kuch namoyishini ko‘rsatdi. «Qizil iblislar» Yangi Zelandiya darvozasiga gollar yomg‘irini yog‘dirib, yirik 5:1 hisobida g‘alaba qozonishdi va guruhda 1-o‘rin bilan pley-offga yo‘l olishdi.
Belgiyaliklardan Leandro Trossar dubl (28, 50-daqiqalar) qayd etgan bo‘lsa, Kevin de Bryuyne (66) va Romelu Lukaku (86) hamda Sa o‘z nomlarini tabloga yozdirib qo‘yishdi. Yangi Zelandiyaning yagona yupatguvchi golini 84-daqiqada Jast kiritdi.
Jamoalarning maydondagi tarkiblari:
Yangi Zelandiya: Krokombe, Peyn, Surman, Bindon, Kasache, Stamenich, Bell, Tomas, Jast, Singh, Vud.
Belgiya: Kurtua, Kastan, Mekele, Teate, de Kyuyper, Tilemans, Vanaken, de Bryuyne, Trossar, Doku, de Ketelare.
G guruhidagi yakuniy turnir jadvali:
3-tur o‘yinlaridan keyin jamoalar jadvalda quyidagicha joylashishdi:
O‘rin
Jamoa
Ochko
O‘yinlar (G‘-D-M)
To‘plar nisbati
1.
Belgiya
5
1 g‘alaba, 2 durang
6:2
2.
Misr
5
1 g‘alaba, 2 durang
5:3
3.
Eron
3
3 durang
3:3
4.
Yangi Zelandiya
1
1 durang, 2 mag‘lubiyat
4:10
Belgiya va Misr terma jamoalarini muxlislari nomidan nimchorak final yo‘llanmasi bilan tabriklaymiz! Pley-offda bahslar yanada qiziqarli tus olishi aniq.
…