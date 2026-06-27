G guruhida haqiqiy drama! Belgiya va Misr pley-offga chiqishni uddaladi

·0·Sport
G guruhida haqiqiy drama! Belgiya va Misr pley-offga chiqishni uddaladi

Jahon chempionatida hal qiluvchi 3-tur bahslari qizg‘in pallasiga kirdi. Guruh bosqichining «G» guruhida so‘nggi tur o‘yinlari yakunlanib, keyingi bosqichga yo‘l olgan ikki baxtli jamoa nomi rasman ma’lum bo‘ldi.

Misr va Eron bahsida jangovor durang

Misr terma jamoasi Eron bilan kuch sinashib, durang natija qayd etdi va o‘z hisobidagi ochkolarni 5 taga yetkazib, pley-off yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.

Uchrashuv juda tezkor gollar bilan boshlandi. Bahsning 5-daqiqasidayoq Misr vakili Saber hisobni ochgan bo‘lsa, oradan ko‘p o‘tmay, 14-daqiqada eronlik Rizoyon muvozanatni tikladi — 1:1. Qiziqarli va shiddatli kechgan uchrashuvda boshqa gol kuzatilmadi.

Jamoalarning maydondagi tarkiblari:

  • Misr: Shobeyr, Hani, Abdulmonem, Rabiya, Abul-Fetouh, Saber, Lashen, Ziko, Saloh, Ashur, Trezege.

  • Eron: Beyranvand, Rizoyon, Kanoni, Halilzoda, Nemati, Muhammadi, Gorbani, G‘oddos, Izzatullohiy, Torimiy, Mohebiy.

Belgiyadan gollar shousi: Yangi Zelandiya ayab o‘tirilmadi

Guruhning ikkinchi o‘yinida Belgiya terma jamoasi haqiqiy kuch namoyishini ko‘rsatdi. «Qizil iblislar» Yangi Zelandiya darvozasiga gollar yomg‘irini yog‘dirib, yirik 5:1 hisobida g‘alaba qozonishdi va guruhda 1-o‘rin bilan pley-offga yo‘l olishdi.

Belgiyaliklardan Leandro Trossar dubl (28, 50-daqiqalar) qayd etgan bo‘lsa, Kevin de Bryuyne (66) va Romelu Lukaku (86) hamda Sa o‘z nomlarini tabloga yozdirib qo‘yishdi. Yangi Zelandiyaning yagona yupatguvchi golini 84-daqiqada Jast kiritdi.

Jamoalarning maydondagi tarkiblari:

  • Yangi Zelandiya: Krokombe, Peyn, Surman, Bindon, Kasache, Stamenich, Bell, Tomas, Jast, Singh, Vud.

  • Belgiya: Kurtua, Kastan, Mekele, Teate, de Kyuyper, Tilemans, Vanaken, de Bryuyne, Trossar, Doku, de Ketelare.

G guruhidagi yakuniy turnir jadvali:

3-tur o‘yinlaridan keyin jamoalar jadvalda quyidagicha joylashishdi:

O‘rin

Jamoa

Ochko

O‘yinlar (G‘-D-M)

To‘plar nisbati

1.

Belgiya

5

1 g‘alaba, 2 durang

6:2

2.

Misr

5

1 g‘alaba, 2 durang

5:3

3.

Eron

3

3 durang

3:3

4.

Yangi Zelandiya

1

1 durang, 2 mag‘lubiyat

4:10

Belgiya va Misr terma jamoalarini muxlislari nomidan nimchorak final yo‘llanmasi bilan tabriklaymiz! Pley-offda bahslar yanada qiziqarli tus olishi aniq.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Senegal Iroqni yirik hisobda yengib, pley-off umidini saqlab qoldiSenegal Iroqni yirik hisobda yengib, pley-off umidini saqlab qoldiBugun, 10:07Shomurodov: «Asosiy maqsadimiz — xalqimizni g‘alaba bilan xursand qilish»Shomurodov: «Asosiy maqsadimiz — xalqimizni g‘alaba bilan xursand qilish»Bugun, 09:59Argentina 1/16 finalda Kabo-Verde bilan to‘qnashadiArgentina 1/16 finalda Kabo-Verde bilan to‘qnashadiBugun, 09:55"H" guruhi. Ispaniya peshqadam, Kabo-Verde esa tarixiy pley-offda"H" guruhi. Ispaniya peshqadam, Kabo-Verde esa tarixiy pley-offdaBugun, 09:50Usmon Dembele Norvegiyaga qarshi oʻyinda shou koʻrsatdi: Fransiya guruhda peshqadamUsmon Dembele Norvegiyaga qarshi oʻyinda shou koʻrsatdi: Fransiya guruhda peshqadamBugun, 02:31Kannavaro: «Kongoni mag‘lub etish uchun bor kuchimizni beramiz»Kannavaro: «Kongoni mag‘lub etish uchun bor kuchimizni beramiz»Bugun, 00:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi