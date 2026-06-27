Ispaniya g‘alabadan keyin ikki futbolchisidan xavotirda...

·26·Sport
Ispaniya g‘alabadan keyin ikki futbolchisidan xavotirda...

2026 yilgi jahon chempionati guruh bosqichining so‘nggi turida Ispaniya milliy jamoasi Urugvay ustidan minimal hisobda g‘alaba qozondi.

Uchrashuv taqdirini Baena tomonidan urilgan yagona gol hal qildi. Ispaniya 1:0 hisobidagi g‘alaba evaziga guruhni birinchi o‘rinda yakunlab, 1/16 final bosqichiga yo‘l oldi.

Biroq muhim g‘alabadan keyin «Qizil furiya» murabbiylar shtabi uchun xavotirli xabarlar ham paydo bo‘ldi. Marca nashri ma’lumotiga ko‘ra, yarim himoyachilar Niko Uilyams va Yeremi Pino Urugvayga qarshi bahsda jarohat olgan.

Ispaniya bosh murabbiyi Luis de la Fuente futbolchilarning holati tibbiy shtab nazoratida ekanini ma’lum qildi.

«Ularni diqqat bilan kuzatamiz. Nikoda noqulaylik bor. Bu mushak jarohati yoki charchoq bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin», — dedi mutaxassis.

Endi Ispaniya muxlislarini Uilyams va Pinoning pley-off bahsigacha tiklanishi masalasi tashvishlantirmoqda. Jamoa 1/16 finalga guruh peshqadami sifatida yo‘l olgan bo‘lsa-da, ikki muhim futbolchining holati navbatdagi uchrashuv oldidan asosiy masalalardan biriga aylandi.

IspaniyaUrugvayNico WilliamsYeremi PinoLuis de la Fuente
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026: Bugun bo‘lib o‘tadigan o‘yinlar ro‘yxati bilan tanishingJCH-2026: Bugun bo‘lib o‘tadigan o‘yinlar ro‘yxati bilan tanishingBugun, 11:19Muhammad Saloh Eronga qarshi o‘yinda jarohat oldiMuhammad Saloh Eronga qarshi o‘yinda jarohat oldiBugun, 11:13Ronaldu, Messi va... Abduqodir Husanov Forbes reytingida qayd etildiRonaldu, Messi va... Abduqodir Husanov Forbes reytingida qayd etildiBugun, 11:05O‘zbekiston Kongo DRga qarshi oq libosda maydonga tushadiO‘zbekiston Kongo DRga qarshi oq libosda maydonga tushadiBugun, 10:48Skaloni Messini Iordaniyaga qarshi zaxirada qoldiradiSkaloni Messini Iordaniyaga qarshi zaxirada qoldiradiBugun, 10:44JCH-2026 pley-offiga yana beshta jamoa yo‘l oldiJCH-2026 pley-offiga yana beshta jamoa yo‘l oldiBugun, 10:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi