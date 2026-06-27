Ispaniya g‘alabadan keyin ikki futbolchisidan xavotirda...
2026 yilgi jahon chempionati guruh bosqichining so‘nggi turida Ispaniya milliy jamoasi Urugvay ustidan minimal hisobda g‘alaba qozondi.
Uchrashuv taqdirini Baena tomonidan urilgan yagona gol hal qildi. Ispaniya 1:0 hisobidagi g‘alaba evaziga guruhni birinchi o‘rinda yakunlab, 1/16 final bosqichiga yo‘l oldi.
Biroq muhim g‘alabadan keyin «Qizil furiya» murabbiylar shtabi uchun xavotirli xabarlar ham paydo bo‘ldi. Marca nashri ma’lumotiga ko‘ra, yarim himoyachilar Niko Uilyams va Yeremi Pino Urugvayga qarshi bahsda jarohat olgan.
Ispaniya bosh murabbiyi Luis de la Fuente futbolchilarning holati tibbiy shtab nazoratida ekanini ma’lum qildi.
«Ularni diqqat bilan kuzatamiz. Nikoda noqulaylik bor. Bu mushak jarohati yoki charchoq bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin», — dedi mutaxassis.
Endi Ispaniya muxlislarini Uilyams va Pinoning pley-off bahsigacha tiklanishi masalasi tashvishlantirmoqda. Jamoa 1/16 finalga guruh peshqadami sifatida yo‘l olgan bo‘lsa-da, ikki muhim futbolchining holati navbatdagi uchrashuv oldidan asosiy masalalardan biriga aylandi.
…