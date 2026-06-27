Maserati MC20 Cielo bilan Britaniyaning sirli "51-hududi"ga sayohat

·13·Avto
Maserati MC20 Cielo bilan Britaniyaning sirli "51-hududi"ga sayohat

Buyuk Britaniyaning Gʻarbiy Yorkshir grafligida joylashgan Todmorden shaharchasi uzoq yillardan beri mamlakatning norasmiy "UFO poytaxti" hisoblanadi. Bu yerda oʻzga sayyoraliklar bilan bogʻliq hodisalar tez-tez tilga olinadi. Maserati brendining yangi MC20 Cielo (MCPura) modeli bilan ushbu sirli hudud boʻylab amalga oshirilgan sinov drayvi nafaqat avtomobilning texnik imkoniyatlarini, balki hududning oʻziga xos atmosferasini ham ochib berdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

YouGov tadqiqot markazi tomonidan oʻtkazilgan soʻrovnomalar natijasiga koʻra, Britaniya aholisining toʻrtdan uch qismi koinotda oʻzga sayyoraliklar mavjudligiga ishonadi. Eng qizigʻi, respondentlarning uchdan bir qismi ular Yer yuziga kamida bir marta tashrif buyurgan deb hisoblasa, yetti foiz aholi shaxsan NUJ (nomaʼlum uchuvchi jism) koʻrganini taʼkidlaydi. Todmorden vodiysi esa bunday koʻrsatkichlar eng yuqori boʻlgan nuqtalardan biri sanaladi.

Maserati MC20 Cielo: Yerlik texnologiya moʻjizasi

Maserati MC20 Cielo modeli oʻzining futuristik dizayni bilan haqiqatan ham oʻzga sayyoraliklar kemasini eslatib yuboradi. Avtomobil 3,0 litrli V6 Nettuno dvigateli bilan jihozlangan boʻlib, u 630 ot kuchiga ega. Bunday quvvat va aerodinamik koʻrinish Todmordenning tor va tepalikli koʻchalarida harakatlanishda oʻzgacha zavq bagʻishlaydi. Avtomobilning ochiq tomi esa osmondagi "shubhali" jismlarni kuzatish uchun juda qulay imkoniyat yaratadi.

Top Gear nashri maʼlumotlariga koʻra, ushbu hudud Amerikaning mashhur "Area 51" bazasiga qiyoslanadi. Biroq Nevada choʻllaridan farqli oʻlaroq, bu yerda yashillikka burkangan tepaliklar va koʻplab hunarmandchilik doʻkonlarini uchratish mumkin. Maserati kabi superkarning bunday sokin va sirli manzilda paydo boʻlishi mahalliy aholi orasida katta qiziqish uygʻotdi.

Todmordenning NUJ bilan bogʻliq shon-shuhrati 1980-yillarda, politsiya xodimi Alan Godfrey gʻayritabiiy hodisaga duch kelganini xabar qilganidan soʻng choʻqqisiga chiqqan edi. Oʻshandan beri bu yer ufologlar va ekstremal sayohat ishqibozlari uchun sevimli maskanga aylangan. Maserati MC20 Cielo esa oʻzining shiddatli tezlanishi va mukammal boshqaruvi bilan ushbu afsonaviy yoʻllarda oʻzini xuddi oʻz elementidagidek his qiladi.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham Maserati brendi oʻzining eksklyuzivligi bilan ajralib turadi. Garchi MC20 Cielo kabi modellar ommaviy sotuvda kam uchrasa-da, sport avtomobillari ishqibozlari uchun ushbu model texnologiya va sanʼat uygʻunligining namunasi hisoblanadi. Britaniyaning tumanli vodiylarida oʻtkazilgan ushbu sinov avtomobilning har qanday sharoitda, hatto eng sirli nuqtalarda ham yuqori samaradorlik koʻrsatishini isbotladi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Maserati MC20 Cielo bilan Todmordenga qilingan safar shunchaki test-drayv emas, balki insoniyatning nomaʼlumlikka boʻlgan intilishi va muhandislik choʻqqisining uchrashuvidir. Oʻzga sayyoraliklar mavjudmi yoki yoʻqmi, bu hali ham bahsli masala, biroq Maserati yaratgan ushbu "yerlik moʻjiza"ning kuchi va goʻzalligi hech kimda shubha qoldirmaydi.

MaseratiSuperkarNUJBritaniyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toyota oʻzining afsonaviy Crown oilasini yangilamoqda: Crossover, Sport va Sedan modellarida nimalar oʻzgaradi?Toyota oʻzining afsonaviy Crown oilasini yangilamoqda: Crossover, Sport va Sedan modellarida nimalar oʻzgaradi?Bugun, 05:21Volkswagen zavodlari yopiladimi? Minglab xodimlar taqdiri hal bo‘lmoqdaVolkswagen zavodlari yopiladimi? Minglab xodimlar taqdiri hal bo‘lmoqdaBugun, 02:07Amazon Zoox o‘zining seriyali robotaksisini namoyish etdi: haftasiga 100 ta mashinaAmazon Zoox o‘zining seriyali robotaksisini namoyish etdi: haftasiga 100 ta mashinaKecha, 22:20AQSH Polestar elektromobillarini taqiqladi: Geely bilan aloqadorlik brendga qimmatga tushdiAQSH Polestar elektromobillarini taqiqladi: Geely bilan aloqadorlik brendga qimmatga tushdiKecha, 20:55Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilobHyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilobKecha, 16:56Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada katta oʻzgarishHyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada katta oʻzgarishKecha, 15:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi