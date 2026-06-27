Maserati MC20 Cielo bilan Britaniyaning sirli "51-hududi"ga sayohat
Buyuk Britaniyaning Gʻarbiy Yorkshir grafligida joylashgan Todmorden shaharchasi uzoq yillardan beri mamlakatning norasmiy "UFO poytaxti" hisoblanadi. Bu yerda oʻzga sayyoraliklar bilan bogʻliq hodisalar tez-tez tilga olinadi. Maserati brendining yangi MC20 Cielo (MCPura) modeli bilan ushbu sirli hudud boʻylab amalga oshirilgan sinov drayvi nafaqat avtomobilning texnik imkoniyatlarini, balki hududning oʻziga xos atmosferasini ham ochib berdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
YouGov tadqiqot markazi tomonidan oʻtkazilgan soʻrovnomalar natijasiga koʻra, Britaniya aholisining toʻrtdan uch qismi koinotda oʻzga sayyoraliklar mavjudligiga ishonadi. Eng qizigʻi, respondentlarning uchdan bir qismi ular Yer yuziga kamida bir marta tashrif buyurgan deb hisoblasa, yetti foiz aholi shaxsan NUJ (nomaʼlum uchuvchi jism) koʻrganini taʼkidlaydi. Todmorden vodiysi esa bunday koʻrsatkichlar eng yuqori boʻlgan nuqtalardan biri sanaladi.
Maserati MC20 Cielo: Yerlik texnologiya moʻjizasiMaserati MC20 Cielo modeli oʻzining futuristik dizayni bilan haqiqatan ham oʻzga sayyoraliklar kemasini eslatib yuboradi. Avtomobil 3,0 litrli V6 Nettuno dvigateli bilan jihozlangan boʻlib, u 630 ot kuchiga ega. Bunday quvvat va aerodinamik koʻrinish Todmordenning tor va tepalikli koʻchalarida harakatlanishda oʻzgacha zavq bagʻishlaydi. Avtomobilning ochiq tomi esa osmondagi "shubhali" jismlarni kuzatish uchun juda qulay imkoniyat yaratadi.
Top Gear nashri maʼlumotlariga koʻra, ushbu hudud Amerikaning mashhur "Area 51" bazasiga qiyoslanadi. Biroq Nevada choʻllaridan farqli oʻlaroq, bu yerda yashillikka burkangan tepaliklar va koʻplab hunarmandchilik doʻkonlarini uchratish mumkin. Maserati kabi superkarning bunday sokin va sirli manzilda paydo boʻlishi mahalliy aholi orasida katta qiziqish uygʻotdi.
Todmordenning NUJ bilan bogʻliq shon-shuhrati 1980-yillarda, politsiya xodimi Alan Godfrey gʻayritabiiy hodisaga duch kelganini xabar qilganidan soʻng choʻqqisiga chiqqan edi. Oʻshandan beri bu yer ufologlar va ekstremal sayohat ishqibozlari uchun sevimli maskanga aylangan. Maserati MC20 Cielo esa oʻzining shiddatli tezlanishi va mukammal boshqaruvi bilan ushbu afsonaviy yoʻllarda oʻzini xuddi oʻz elementidagidek his qiladi.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham Maserati brendi oʻzining eksklyuzivligi bilan ajralib turadi. Garchi MC20 Cielo kabi modellar ommaviy sotuvda kam uchrasa-da, sport avtomobillari ishqibozlari uchun ushbu model texnologiya va sanʼat uygʻunligining namunasi hisoblanadi. Britaniyaning tumanli vodiylarida oʻtkazilgan ushbu sinov avtomobilning har qanday sharoitda, hatto eng sirli nuqtalarda ham yuqori samaradorlik koʻrsatishini isbotladi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Maserati MC20 Cielo bilan Todmordenga qilingan safar shunchaki test-drayv emas, balki insoniyatning nomaʼlumlikka boʻlgan intilishi va muhandislik choʻqqisining uchrashuvidir. Oʻzga sayyoraliklar mavjudmi yoki yoʻqmi, bu hali ham bahsli masala, biroq Maserati yaratgan ushbu "yerlik moʻjiza"ning kuchi va goʻzalligi hech kimda shubha qoldirmaydi.
…