AQSH hukumati Claude Mythos 5 sunʼiy intellekt modeliga qoʻyilgan taqiqni bekor qildi
AQSH hukumati Anthropic kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan va dunyodagi eng kuchli sunʼiy intellekt tizimlaridan biri hisoblangan Claude Mythos 5 modeliga nisbatan oʻrnatilgan blokirovkani olib tashladi. Ushbu qaror natijasida kompaniya oʻz texnologiyasini 100 dan ortiq Amerika muassasalari, jumladan, yirik korporatsiyalar va davlat agentliklariga taqdim etish imkoniyatiga ega boʻldi. Bu qadam Donald Trump maʼmuriyati va texnologik gigant oʻrtasidagi keskinlikni yumshatish yoʻlidagi muhim strategik harakat sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Bundan ikki hafta muqaddam AQSH hukumati Mythos modeli ustidan eksport nazoratini oʻrnatgan edi. Oʻshanda Amazon va boshqa bir qator hamkorlar ushbu tizim yovuz niyatli shaxslar tomonidan "buzib kirilishi" va xavfli maqsadlarda qoʻllanilishi mumkinligi haqida ogohlantirgan edi. Xavfsizlik choralari doirasida nafaqat Mythos, balki uning biroz kuchsizroq analogi boʻlgan Fable 5 modeli ham bloklangan edi. Hozircha Fable 5 modelining taqdiri boʻyicha rasmiy maʼlumot berilmagan boʻlsa-da, muzokaralar ijobiy tomonga siljimoqda.
Xavfsizlik protokollari va hukumat bilan hamkorlikAQSH Savdo vaziri Howard Lutnick Anthropic kompaniyasining hisoblash tizimlari boʻyicha bosh mutaxassisi Tom Brown yoʻllagan maktubida, modeldan foydalanish uchun zarur ehtiyot choralari koʻrilganini taʼkidladi. Vazirlikning qayd etishicha, hukumat va kompaniya oʻrtasida olib borilgan intensiv kundalik muzokaralar natijasida sezilarli progressga erishilgan. Endilikda faqatgina "ishonchli hamkorlar" ushbu yuqori texnologik modelga kirish huquqini qoʻlga kiritadi.
Kelishuvga koʻra, Anthropic kompaniyasi AQSH hukumati bilan sunʼiy intellekt modellarini chiqarish, standartlarni belgilash va maxsus dasturiy taʼminot protokollarini ishlab chiqishda yaqindan hamkorlik qilish majburiyatini oldi. Bu kabi nazorat mexanizmlari milliy xavfsizlikni taʼminlash va texnologik ustunlikni saqlab qolish uchun oʻta muhim hisoblanadi.
Raqobat va global cheklovlarQizigʻi shundaki, Claude Mythos 5 blokirovkadan chiqarilgan kunning oʻzida Anthropicning asosiy raqobatchisi boʻlgan OpenAI kompaniyasi ham oʻzining eng yangi GPT-5.6 modelini taqdim etdi. Biroq OpenAI ham ushbu modelni faqat hukumat tomonidan tasdiqlangan cheklangan miqdordagi hamkorlarga taqdim etish bilan kifoyalandi. Bu sunʼiy intellekt sohasidagi poyga endilikda nafaqat texnologik imkoniyatlar, balki davlat nazorati ostida kechayotganidan dalolat beradi.
Eslatib oʻtamiz, avvalroq Trump maʼmuriyati Anthropic kompaniyasiga Fable 5 va Mythos 5 modellaridan foydalanishni barcha xorijiy fuqarolar uchun taqiqlashni buyurgan edi. Bunga javoban kompaniya ushbu modellarga butun dunyo boʻylab kirishni butunlay yopib qoʻygan edi. Hozircha yangi yengilliklar faqat AQSH ichidagi tanlangan tashkilotlarga tegishli boʻlib, xalqaro foydalanuvchilar uchun cheklovlar saqlanib qolishi mumkin.
Mutaxassislarning fikricha, Claude Mythos 5 kabi kuchli modellarning davlat nazorati ostida ochiqlanishi, sunʼiy intellektning kelajakdagi rivojlanish trayektoriyasini belgilab beradi. Bu jarayon texnologik innovatsiyalar va milliy xavfsizlik manfaatlari oʻrtasidagi nozik muvozanatni topishga qaratilgan urinishdir.
…