AQSH hukumati Claude Mythos 5 sunʼiy intellekt modeliga qoʻyilgan taqiqni bekor qildi

·0·Texno
AQSH hukumati Claude Mythos 5 sunʼiy intellekt modeliga qoʻyilgan taqiqni bekor qildi

AQSH hukumati Anthropic kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan va dunyodagi eng kuchli sunʼiy intellekt tizimlaridan biri hisoblangan Claude Mythos 5 modeliga nisbatan oʻrnatilgan blokirovkani olib tashladi. Ushbu qaror natijasida kompaniya oʻz texnologiyasini 100 dan ortiq Amerika muassasalari, jumladan, yirik korporatsiyalar va davlat agentliklariga taqdim etish imkoniyatiga ega boʻldi. Bu qadam Donald Trump maʼmuriyati va texnologik gigant oʻrtasidagi keskinlikni yumshatish yoʻlidagi muhim strategik harakat sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Bundan ikki hafta muqaddam AQSH hukumati Mythos modeli ustidan eksport nazoratini oʻrnatgan edi. Oʻshanda Amazon va boshqa bir qator hamkorlar ushbu tizim yovuz niyatli shaxslar tomonidan "buzib kirilishi" va xavfli maqsadlarda qoʻllanilishi mumkinligi haqida ogohlantirgan edi. Xavfsizlik choralari doirasida nafaqat Mythos, balki uning biroz kuchsizroq analogi boʻlgan Fable 5 modeli ham bloklangan edi. Hozircha Fable 5 modelining taqdiri boʻyicha rasmiy maʼlumot berilmagan boʻlsa-da, muzokaralar ijobiy tomonga siljimoqda.

Xavfsizlik protokollari va hukumat bilan hamkorlik

AQSH Savdo vaziri Howard Lutnick Anthropic kompaniyasining hisoblash tizimlari boʻyicha bosh mutaxassisi Tom Brown yoʻllagan maktubida, modeldan foydalanish uchun zarur ehtiyot choralari koʻrilganini taʼkidladi. Vazirlikning qayd etishicha, hukumat va kompaniya oʻrtasida olib borilgan intensiv kundalik muzokaralar natijasida sezilarli progressga erishilgan. Endilikda faqatgina "ishonchli hamkorlar" ushbu yuqori texnologik modelga kirish huquqini qoʻlga kiritadi.

Kelishuvga koʻra, Anthropic kompaniyasi AQSH hukumati bilan sunʼiy intellekt modellarini chiqarish, standartlarni belgilash va maxsus dasturiy taʼminot protokollarini ishlab chiqishda yaqindan hamkorlik qilish majburiyatini oldi. Bu kabi nazorat mexanizmlari milliy xavfsizlikni taʼminlash va texnologik ustunlikni saqlab qolish uchun oʻta muhim hisoblanadi.

Raqobat va global cheklovlar

Qizigʻi shundaki, Claude Mythos 5 blokirovkadan chiqarilgan kunning oʻzida Anthropicning asosiy raqobatchisi boʻlgan OpenAI kompaniyasi ham oʻzining eng yangi GPT-5.6 modelini taqdim etdi. Biroq OpenAI ham ushbu modelni faqat hukumat tomonidan tasdiqlangan cheklangan miqdordagi hamkorlarga taqdim etish bilan kifoyalandi. Bu sunʼiy intellekt sohasidagi poyga endilikda nafaqat texnologik imkoniyatlar, balki davlat nazorati ostida kechayotganidan dalolat beradi.

Eslatib oʻtamiz, avvalroq Trump maʼmuriyati Anthropic kompaniyasiga Fable 5 va Mythos 5 modellaridan foydalanishni barcha xorijiy fuqarolar uchun taqiqlashni buyurgan edi. Bunga javoban kompaniya ushbu modellarga butun dunyo boʻylab kirishni butunlay yopib qoʻygan edi. Hozircha yangi yengilliklar faqat AQSH ichidagi tanlangan tashkilotlarga tegishli boʻlib, xalqaro foydalanuvchilar uchun cheklovlar saqlanib qolishi mumkin.

Mutaxassislarning fikricha, Claude Mythos 5 kabi kuchli modellarning davlat nazorati ostida ochiqlanishi, sunʼiy intellektning kelajakdagi rivojlanish trayektoriyasini belgilab beradi. Bu jarayon texnologik innovatsiyalar va milliy xavfsizlik manfaatlari oʻrtasidagi nozik muvozanatni topishga qaratilgan urinishdir.

AnthropicClaude Mythos 5Sunʼiy IntellektAQSHOpenAI
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Commodore Callback 8020 retro-smartfoni narxi foydalanuvchilar e’tirozidan soʻng pasaytirildiCommodore Callback 8020 retro-smartfoni narxi foydalanuvchilar e’tirozidan soʻng pasaytirildiBugun, 06:57Niderlandiya AQSHning yangi sanksiyalariga qarshi: ASML kompaniyasi xavf ostidaNiderlandiya AQSHning yangi sanksiyalariga qarshi: ASML kompaniyasi xavf ostidaBugun, 06:30AQSH hukumati Anthropic kompaniyasining Mythos 5 modeliga qoʻyilgan taqiqni bekor qildiAQSH hukumati Anthropic kompaniyasining Mythos 5 modeliga qoʻyilgan taqiqni bekor qildiBugun, 06:24Elon Musk yangi texnologik startapni sotib olmoqda: Mesh Optical SpaceX tarkibiga kiradiElon Musk yangi texnologik startapni sotib olmoqda: Mesh Optical SpaceX tarkibiga kiradiBugun, 05:57OpenAI oʻz IPO sanasini 2027-yilga koʻchirishi mumkin: Maqsad — 1 trillion dollarOpenAI oʻz IPO sanasini 2027-yilga koʻchirishi mumkin: Maqsad — 1 trillion dollarBugun, 05:51NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligiNASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligiBugun, 04:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi