Commodore Callback 8020 retro-smartfoni narxi foydalanuvchilar e’tirozidan soʻng pasaytirildi
Retro uslubidagi gadjetlar ishqibozlari uchun moʻljallangan Commodore Callback 8020 smartfoni ilk taqdimotidayoq jiddiy tanqidlarga uchradi. Foydalanuvchilar qurilmaning kamtarona texnik xususiyatlari uchun belgilangan 500 dollarlik narxni haddan tashqari yuqori deb baholashdi. Mazkur noroziliklardan soʻng, ishlab chiqaruvchi narx siyosatini qayta koʻrib chiqishga va qurilmani arzonlashtirishga qaror qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Commodore kompaniyasi Callback 8020 modelining narxini sezilarli darajada pasaytirib, aksariyat versiyalar uchun 400 dollar etib belgiladi. Dastlabki xaridorlar uchun taqdim etilayotgan qoʻshimcha 50 dollarlik chegirma bilan smartfonni 350 dollarga band qilish imkoniyati paydo boʻldi. Biroq, bunday arzonlashuv maʼlum texnik va butlovchi qismlar hisobiga amalga oshirilgan.
Arzonlashtirish yoʻlidagi murosalarNarxni pasaytirish maqsadida kompaniya ikkita asosiy oʻzgarishga qoʻl urdi. Birinchidan, qurilmaning standart jamlanmasidan simli quloqchinlar olib tashlandi — endilikda ular alohida aksessuar sifatida sotiladi. Ikkinchinchidan, eng muhim oʻzgarish qurilmaning ichki qismida yuz berdi: bazaviy modelda yangi xotira modullari oʻrniga eski qurilmalarning ona platalaridan olingan va qayta tiklangan (refurbished) xotira chiplari oʻrnatiladi.
Ishlab chiqaruvchi yangi xotira chiplari faqat qimmatroq modifikatsiyalarda saqlanib qolishini alohida taʼkidlamoqda. Avvalroq Commodore vakillari yuqori narxni qurilmaning noldan loyihalashtirilgani, korpus dizayni, ona platasi va Sailfish OS negizidagi maxsus operatsion tizim yaratish xarajatlari bilan izohlashgan edi. Shuningdek, xotira chiplari bozoridagi narx oʻsishi va ishlab chiqarish hajmining kichikligi (yuz minglab emas, balki oʻn minglab nusxa) ham tannarxga taʼsir qilgani aytilgan.
Texnik imkoniyatlar va bozor holatiTexnik jihatdan Commodore Callback 8020 zamonaviy standartlar boʻyicha oʻrta-quyi segmentga mansub. Qurilma 3,25 dyuymli kichik displey, MediaTek Helio G81 protsessori, 4 GB tezkor xotira va 64 GB doimiy xotira bilan jihozlangan. Aynan mana shu xususiyatlar 500 dollarlik narxga mutlaqo mos kelmasligi foydalanuvchilarning asosiy e’tiroziga sabab boʻlgan edi.
Oʻzbekiston va mintaqaviy bozor nuqtayi nazaridan qaraganda, 350-400 dollarlik narx hamon ancha yuqori hisoblanadi. Chunki ushbu mablagʻ evaziga bugungi kunda ancha kuchliroq boʻlgan iPhone yoki Samsung modellarini (ikkinchi qoʻl yoki oʻrta segment vakillari) xarid qilish mumkin. Biroq Callback 8020 ommaviy bozor uchun emas, balki nostalgiya hissini xush koʻruvchi va ixcham "raskladushka" dizaynini sogʻingan tor doiradagi kolleksionerlar uchun moʻljallangan.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Commodore brendining ushbu qadami bozor talablariga moslashishga urinishdir. Qayta tiklangan chiplardan foydalanish tajribasi texnologiya olamida kam uchrasa-da, bu retro-gadjetning ommalashishiga qanchalik yordam berishini vaqt koʻrsatadi.
…