Commodore Callback 8020 retro-smartfoni narxi foydalanuvchilar e’tirozidan soʻng pasaytirildi

·0·Texno
Commodore Callback 8020 retro-smartfoni narxi foydalanuvchilar e’tirozidan soʻng pasaytirildi

Retro uslubidagi gadjetlar ishqibozlari uchun moʻljallangan Commodore Callback 8020 smartfoni ilk taqdimotidayoq jiddiy tanqidlarga uchradi. Foydalanuvchilar qurilmaning kamtarona texnik xususiyatlari uchun belgilangan 500 dollarlik narxni haddan tashqari yuqori deb baholashdi. Mazkur noroziliklardan soʻng, ishlab chiqaruvchi narx siyosatini qayta koʻrib chiqishga va qurilmani arzonlashtirishga qaror qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Commodore kompaniyasi Callback 8020 modelining narxini sezilarli darajada pasaytirib, aksariyat versiyalar uchun 400 dollar etib belgiladi. Dastlabki xaridorlar uchun taqdim etilayotgan qoʻshimcha 50 dollarlik chegirma bilan smartfonni 350 dollarga band qilish imkoniyati paydo boʻldi. Biroq, bunday arzonlashuv maʼlum texnik va butlovchi qismlar hisobiga amalga oshirilgan.

Arzonlashtirish yoʻlidagi murosalar

Narxni pasaytirish maqsadida kompaniya ikkita asosiy oʻzgarishga qoʻl urdi. Birinchidan, qurilmaning standart jamlanmasidan simli quloqchinlar olib tashlandi — endilikda ular alohida aksessuar sifatida sotiladi. Ikkinchinchidan, eng muhim oʻzgarish qurilmaning ichki qismida yuz berdi: bazaviy modelda yangi xotira modullari oʻrniga eski qurilmalarning ona platalaridan olingan va qayta tiklangan (refurbished) xotira chiplari oʻrnatiladi.

Ishlab chiqaruvchi yangi xotira chiplari faqat qimmatroq modifikatsiyalarda saqlanib qolishini alohida taʼkidlamoqda. Avvalroq Commodore vakillari yuqori narxni qurilmaning noldan loyihalashtirilgani, korpus dizayni, ona platasi va Sailfish OS negizidagi maxsus operatsion tizim yaratish xarajatlari bilan izohlashgan edi. Shuningdek, xotira chiplari bozoridagi narx oʻsishi va ishlab chiqarish hajmining kichikligi (yuz minglab emas, balki oʻn minglab nusxa) ham tannarxga taʼsir qilgani aytilgan.

Texnik imkoniyatlar va bozor holati

Texnik jihatdan Commodore Callback 8020 zamonaviy standartlar boʻyicha oʻrta-quyi segmentga mansub. Qurilma 3,25 dyuymli kichik displey, MediaTek Helio G81 protsessori, 4 GB tezkor xotira va 64 GB doimiy xotira bilan jihozlangan. Aynan mana shu xususiyatlar 500 dollarlik narxga mutlaqo mos kelmasligi foydalanuvchilarning asosiy e’tiroziga sabab boʻlgan edi.

Oʻzbekiston va mintaqaviy bozor nuqtayi nazaridan qaraganda, 350-400 dollarlik narx hamon ancha yuqori hisoblanadi. Chunki ushbu mablagʻ evaziga bugungi kunda ancha kuchliroq boʻlgan iPhone yoki Samsung modellarini (ikkinchi qoʻl yoki oʻrta segment vakillari) xarid qilish mumkin. Biroq Callback 8020 ommaviy bozor uchun emas, balki nostalgiya hissini xush koʻruvchi va ixcham "raskladushka" dizaynini sogʻingan tor doiradagi kolleksionerlar uchun moʻljallangan.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Commodore brendining ushbu qadami bozor talablariga moslashishga urinishdir. Qayta tiklangan chiplardan foydalanish tajribasi texnologiya olamida kam uchrasa-da, bu retro-gadjetning ommalashishiga qanchalik yordam berishini vaqt koʻrsatadi.

CommodoreSmartfonTexnologiyaRetroGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Niderlandiya AQSHning yangi sanksiyalariga qarshi: ASML kompaniyasi xavf ostidaNiderlandiya AQSHning yangi sanksiyalariga qarshi: ASML kompaniyasi xavf ostidaBugun, 06:30AQSH hukumati Anthropic kompaniyasining Mythos 5 modeliga qoʻyilgan taqiqni bekor qildiAQSH hukumati Anthropic kompaniyasining Mythos 5 modeliga qoʻyilgan taqiqni bekor qildiBugun, 06:24Elon Musk yangi texnologik startapni sotib olmoqda: Mesh Optical SpaceX tarkibiga kiradiElon Musk yangi texnologik startapni sotib olmoqda: Mesh Optical SpaceX tarkibiga kiradiBugun, 05:57OpenAI oʻz IPO sanasini 2027-yilga koʻchirishi mumkin: Maqsad — 1 trillion dollarOpenAI oʻz IPO sanasini 2027-yilga koʻchirishi mumkin: Maqsad — 1 trillion dollarBugun, 05:51NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligiNASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligiBugun, 04:51Kaliforniya sunʼiy intellekt sababli ishdan boʻshatishlarni kuzatuvchi ilk tizimni ishga tushirdiKaliforniya sunʼiy intellekt sababli ishdan boʻshatishlarni kuzatuvchi ilk tizimni ishga tushirdiBugun, 04:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
7900 mAs akkumulyator va 512 GB xotira: Yangi Honor smartfoni tayyor
7900 mAs akkumulyator va 512 GB xotira: Yangi Honor smartfoni tayyor