O‘zbekistonliklar uzoqroq yashamoqda: O‘rtacha umr ko‘rish necha yoshga yetdi?

·20·O‘zbekiston
O‘zbekistonliklar uzoqroq yashamoqda: O‘rtacha umr ko‘rish necha yoshga yetdi?

Juda quvonarli va tarixiy xushxabar! Yurtimizda olib borilayotgan keng ko‘lamli islohotlar, tibbiyotning rivojlanishi va kundalik turmush tarzining yaxshilanishi o‘z mevasini bermoqda. Milliy statistika qo‘mitasi taqdim etgan so‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, O‘zbekiston aholisining o‘rtacha umr ko‘rish davomiyligi izchil ravishda o‘sib, mutlaqo yangi marralarni zabt etmoqda.

Eng e’tiborli jihati — mustaqillik yillaridan buyon xalqimizning umri o‘rtacha roppa-rosa 9 yoshga uzaydi! Agar 1991 yilda bu ko‘rsatkich ancha past bo‘lgan bo‘lsa, 2025 yil yakunlariga ko‘ra, yurtimizda o‘rtacha umr ko‘rish ko‘rsatkichi 75,4 yoshni tashkil etdi.

34 yillik tarixiy dinamika: Yillar kesimida qanday o‘zgardik?

Aholimizning umr ko‘rish darajasi yillar davomida qanday yuksalib borganini quyidagi xronologik zanjirda yaqqol ko‘rishingiz mumkin:

Ilk boshlanish nuqtasi — 1991 yil

Mustaqillikning dastlabki yilida yurtimizda o‘rtacha umr ko‘rish ko‘rsatkichi bor-yo‘g‘i 66,4 yosh bo‘lgan.

Ilk ijobiy siljish — 1995 yil

Qiyin o‘tish davriga qaramay, ko‘rsatkich ijobiy tomonga o‘zgarib, 69,1 yoshga yetdi.

70 yoshlik dovon — 2000 yil

Yangi asr boshida aholining o‘rtacha umr ko‘rish yoshi ilk bor 70 yoshdan oshib, 70,8 yoshni tashkil etdi.

Barqaror o‘sish — 2005 yil

Sog‘liqni saqlash tizimidagi dastlabki o‘zgarishlar fonida ko‘rsatkich 71,8 yoshga ko‘tarildi.

Yangi marra — 2010 yil

Tibbiy xizmat sifati yaxshilanishi natijasida ko‘rsatkich 73 yoshlik marrani zabt etdi.

Yuqori barqarorlik — 2015 yil

Aholi salomatligini muhofaza qilish kuchayib, o‘rtacha umr ko‘rish davomiyligi 73,6 yosh bo‘ldi.

Pandemiya sinovi — 2020 yil

Butun dunyo duch kelgan koronavirus pandemiyasi sababli ko‘rsatkich biroz pasayib, 73,4 yoshga tushdi.

Qayta tiklanish — 2024 yil

Sog‘liqni saqlashdagi kuchli mobilizatsiya natijasida ko‘rsatkich tez fursatda tiklanib, 75,1 yoshga chiqdi.

Tarixiy rekord — 2025 yil

Yakuniy hisob-kitoblarga ko‘ra, O‘zbekistonda o‘rtacha umr ko‘rish davomiyligi o‘zining eng yuqori cho‘qqisi — 75,4 yoshga yetdi!

Bunday yuksalishning siri nimada?

Mutaxassislar va tibbiyot sohasi vakillari o‘rtacha umr uzayishini shunchaki tasodif emas, balki tizimli mehnatning natijasi deb baholamoqdalar. Bunga asosiy sabab bo‘lgan to‘rtta muhim omil mavjud:

  • Tibbiyotdagi katta islohotlar: Zamonaviy tibbiy markazlarning barpo etilishi va shifoxonalarning eng so‘nggi texnologiyalar bilan jihozlanishi.

  • Qamrovning kengayishi: Eng chekka hududlarda ham sifatli tibbiy xizmat ko‘rsatish imkoniyati yaratilgani.

  • Kasalliklar profilaktikasi: Aholi o‘rtasida sog‘lom turmush tarzi targ‘ibotining kuchaygani, tibbiy ko‘riklar va kasalliklarni erta aniqlash tizimi yo‘lga qo‘yilgani.

  • Turmush sifatining oshishi: Xalqimizning yashash sharoitlari, ijtimoiy himoya va ovqatlanish madaniyati yaxshilanib borayotgani.

Xulosa o‘rnida: Umrimizga umr qo‘shilayotgani — yurtimizdagi tinchlik, to‘kinlik va farovonlikning eng oliy isbotidir. Barcha yurtdoshlarimizga sog‘lom, mazmunli va baxtli uzoq umr ko‘rish nasib etsin!

O'zbekistonMilliy statistika qo'mitasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ehtiyot bo‘ling: Bugun O‘zbekistonda ultrabinafsha nurlanish eng xavfli darajaga chiqadiEhtiyot bo‘ling: Bugun O‘zbekistonda ultrabinafsha nurlanish eng xavfli darajaga chiqadiBugun, 13:08Gulnora Karimovaning 43,5 mln dollarlik aktivlari tibbiyotga yo‘naltirildi!Gulnora Karimovaning 43,5 mln dollarlik aktivlari tibbiyotga yo‘naltirildi!Kecha, 22:53Dam olish kunlari Toshkentda havo 41 darajagacha isiydiDam olish kunlari Toshkentda havo 41 darajagacha isiydiKecha, 19:16Yunusobod va Shayxontohur aholi soni bo‘yicha yetakchilar safidaYunusobod va Shayxontohur aholi soni bo‘yicha yetakchilar safidaKecha, 16:07O‘zbekistonda olti kunlik sel xavfi e’lon qilindiO‘zbekistonda olti kunlik sel xavfi e’lon qilindiKecha, 10:43O‘zbekistonliklar necha yil umr ko‘rmoqda?O‘zbekistonliklar necha yil umr ko‘rmoqda?Kecha, 10:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Gilam yuvish jarimalari haqidagi xabarlar tarqaldi
Gilam yuvish jarimalari haqidagi xabarlar tarqaldi
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekiston hududida ham sezildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekiston hududida ham sezildi