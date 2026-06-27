CATL sovuqdan qoʻrqmaydigan natriy-ionli akkumulyatorlarni ommaviy ishlab chiqarishni boshladi

·27·Avto
CATL sovuqdan qoʻrqmaydigan natriy-ionli akkumulyatorlarni ommaviy ishlab chiqarishni boshladi

Elektr transport vositalari sanoatida inqilobiy oʻzgarishlar davom etmoqda. Dunyoning eng yirik akkumulyator ishlab chiqaruvchisi hisoblangan CATL kompaniyasi litiy-ionli batareyalarga munosib muqobil sifatida natriy-ionli texnologiyasini joriy etishni tezlashtirmoqda. Bu yangilik nafaqat ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishi, balki elektromobillarning qishki mavsumdagi samaradorligini tubdan oshirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Dalyan shahrida boʻlib oʻtgan Butunjahon iqtisodiy forumida CATL bosh ishlab chiqarish direktori Ni Jun kompaniyaning yaqin rejalari bilan oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, joriy yilning oʻzidayoq 10 mingdan 20 mingtagacha boʻlgan elektromobillar yangi turdagi natriy-ionli akkumulyatorlar bilan jihozlanadi. Bu global avtomobil bozori uchun litiy narxining beqarorligidan xalos boʻlish yoʻlidagi muhim qadamdir.

Ekstremal sovuqda ham yuqori samaradorlik

Yangi texnologiyaning eng asosiy afzalligi uning past haroratlarga chidamliligidir. CATL vakillarining taʼkidlashicha, ushbu akkumulyatorlar -20°C dan -30°C gacha boʻlgan qattiq sovuqlarda ham oʻz quvvatini yoʻqotmasdan, normal rejimda ishlash qobiliyatiga ega. Bu xususiyat elektromobillarning Shimoliy Amerika, Kanada va Yaponiya kabi sovuq iqlimli hududlarda ommalashishiga xizmat qiladi.

Fevral oyida Ichki Moʻgʻulistonning Yakeshi poligonida oʻtkazilgan real sinovlar yangi texnologiyaning imkoniyatlarini amalda isbotladi. Changan brendi ostidagi avtomobillar CATL natriy-ionli batareyalari yordamida muzlagan yoʻllar va tik qiyaliklarni qiyinchiliksiz bosib oʻtdi. Oxford Sustainable Finance Group ekspertlari ushbu sinovlarni soha uchun "burilish nuqtasi" deb baholamoqda.

CATL soʻnggi oʻn yil ichida ushbu loyihaga qariyb 10 milliard yuan (taxminan 1,5 milliard AQSh dollari) miqdorida investitsiya kiritdi. Kompaniya texnik direktori Gao Xuanning maʼlum qilishicha, tadqiqotlar natijasida energiya zichligini 50 foizga oshirishga erishilgan. Bu esa natriy-ionli batareyalarning anʼanaviy litiyli analoglari bilan raqobatlasha olishini taʼminlaydi.

Shuningdek, kompaniya Tener Sodium deb nomlangan yangi energiya saqlash tizimini ham taqdim etdi. Rejaga koʻra, ushbu tizimning Xitoy boʻylab yetkazib berilishi joriy yilning sentyabr oyidan boshlanadi. Global miqyosdagi yetkazib berish jarayonlari esa 2027-yilning iyun oyiga moʻljallangan. Hozirda Changan Automobile kabi yirik ishlab chiqaruvchilar ushbu akkumulyatorlarni oʻz modellariga oʻrnatishni boshlab yuborgan.

CATLElektromobilAkkumulyatorTexnologiyaChangan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maserati MC20 Cielo bilan Britaniyaning sirli "51-hududi"ga sayohatMaserati MC20 Cielo bilan Britaniyaning sirli "51-hududi"ga sayohatBugun, 10:52Toyota oʻzining afsonaviy Crown oilasini yangilamoqda: Crossover, Sport va Sedan modellarida nimalar oʻzgaradi?Toyota oʻzining afsonaviy Crown oilasini yangilamoqda: Crossover, Sport va Sedan modellarida nimalar oʻzgaradi?Bugun, 05:21Volkswagen zavodlari yopiladimi? Minglab xodimlar taqdiri hal bo‘lmoqdaVolkswagen zavodlari yopiladimi? Minglab xodimlar taqdiri hal bo‘lmoqdaBugun, 02:07Amazon Zoox o‘zining seriyali robotaksisini namoyish etdi: haftasiga 100 ta mashinaAmazon Zoox o‘zining seriyali robotaksisini namoyish etdi: haftasiga 100 ta mashinaKecha, 22:20AQSH Polestar elektromobillarini taqiqladi: Geely bilan aloqadorlik brendga qimmatga tushdiAQSH Polestar elektromobillarini taqiqladi: Geely bilan aloqadorlik brendga qimmatga tushdiKecha, 20:55Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilobHyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilobKecha, 16:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi