CATL sovuqdan qoʻrqmaydigan natriy-ionli akkumulyatorlarni ommaviy ishlab chiqarishni boshladi
Elektr transport vositalari sanoatida inqilobiy oʻzgarishlar davom etmoqda. Dunyoning eng yirik akkumulyator ishlab chiqaruvchisi hisoblangan CATL kompaniyasi litiy-ionli batareyalarga munosib muqobil sifatida natriy-ionli texnologiyasini joriy etishni tezlashtirmoqda. Bu yangilik nafaqat ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishi, balki elektromobillarning qishki mavsumdagi samaradorligini tubdan oshirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Dalyan shahrida boʻlib oʻtgan Butunjahon iqtisodiy forumida CATL bosh ishlab chiqarish direktori Ni Jun kompaniyaning yaqin rejalari bilan oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, joriy yilning oʻzidayoq 10 mingdan 20 mingtagacha boʻlgan elektromobillar yangi turdagi natriy-ionli akkumulyatorlar bilan jihozlanadi. Bu global avtomobil bozori uchun litiy narxining beqarorligidan xalos boʻlish yoʻlidagi muhim qadamdir.
Ekstremal sovuqda ham yuqori samaradorlikYangi texnologiyaning eng asosiy afzalligi uning past haroratlarga chidamliligidir. CATL vakillarining taʼkidlashicha, ushbu akkumulyatorlar -20°C dan -30°C gacha boʻlgan qattiq sovuqlarda ham oʻz quvvatini yoʻqotmasdan, normal rejimda ishlash qobiliyatiga ega. Bu xususiyat elektromobillarning Shimoliy Amerika, Kanada va Yaponiya kabi sovuq iqlimli hududlarda ommalashishiga xizmat qiladi.
Fevral oyida Ichki Moʻgʻulistonning Yakeshi poligonida oʻtkazilgan real sinovlar yangi texnologiyaning imkoniyatlarini amalda isbotladi. Changan brendi ostidagi avtomobillar CATL natriy-ionli batareyalari yordamida muzlagan yoʻllar va tik qiyaliklarni qiyinchiliksiz bosib oʻtdi. Oxford Sustainable Finance Group ekspertlari ushbu sinovlarni soha uchun "burilish nuqtasi" deb baholamoqda.
CATL soʻnggi oʻn yil ichida ushbu loyihaga qariyb 10 milliard yuan (taxminan 1,5 milliard AQSh dollari) miqdorida investitsiya kiritdi. Kompaniya texnik direktori Gao Xuanning maʼlum qilishicha, tadqiqotlar natijasida energiya zichligini 50 foizga oshirishga erishilgan. Bu esa natriy-ionli batareyalarning anʼanaviy litiyli analoglari bilan raqobatlasha olishini taʼminlaydi.
Shuningdek, kompaniya Tener Sodium deb nomlangan yangi energiya saqlash tizimini ham taqdim etdi. Rejaga koʻra, ushbu tizimning Xitoy boʻylab yetkazib berilishi joriy yilning sentyabr oyidan boshlanadi. Global miqyosdagi yetkazib berish jarayonlari esa 2027-yilning iyun oyiga moʻljallangan. Hozirda Changan Automobile kabi yirik ishlab chiqaruvchilar ushbu akkumulyatorlarni oʻz modellariga oʻrnatishni boshlab yuborgan.
…