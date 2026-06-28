«Manchester Siti» 19 yoshli vinger uchun 25 million yevro to‘ladi

·0·Sport
«Manchester Siti» 19 yoshli vinger uchun 25 million yevro to‘ladi

Angliyaning «Manchester Siti» klubi Fransiyaning «Trua» jamoasi vingeri Matis Deturbeni o‘z safiga qo‘shib oldi.

«Trua» matbuot xizmati 19 yoshli futbolchining «shaharliklar» safiga o‘tganini rasman e’lon qildi. E’tiborlisi, har ikki klub ham City Football Group tarkibiga kiradi.

Zamin.uz ushbu ehtimoliy transfer haqida 2025 yil 19 dekabrdayoq xabar bergan edi. Saytimizda o‘sha kuni «Matis Deturbe “Manchester Siti” klubini tanlashi mumkin» sarlavhasida maqola e’lon qilingandi. Oradan bir necha oy o‘tib, mazkur transfer rasman tasdiqlandi.

L'Équipe nashri ma’lumotiga ko‘ra, «Manchester Siti» yosh futbolchi uchun 25 million yevro to‘lagan.

Biroq Deturbe yangi mavsumni Manchesterda boshlamasligi mumkin. Manbaga ko‘ra, «shaharliklar» uni yaqin kunlarda «Monako»ga sotib olish huquqi bilan ijaraga berishni rejalashtirmoqda.

Matis Deturbe o‘tgan mavsum Fransiya Liga 2 musobaqasida 33 ta uchrashuvda maydonga tushib, 3 ta gol urdi va 5 ta golli uzatmani amalga oshirdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Superkompyuter ushbu o‘yini g‘olibini aytdi: Portugaliyami yoki Kolumbiya?Superkompyuter ushbu o‘yini g‘olibini aytdi: Portugaliyami yoki Kolumbiya?Bugun, 00:07Tarxanov O‘zbekistonning Jahon chempionatidagi ishtirokiga baho berdiTarxanov O‘zbekistonning Jahon chempionatidagi ishtirokiga baho berdiBugun, 00:01Fabio Kannavaro: «Kongo DR — biz uchun eng qulay raqib»Fabio Kannavaro: «Kongo DR — biz uchun eng qulay raqib»Kecha, 23:08Arauxo ketma-ket ikkinchi Jahon chempionatida bir daqiqa ham o‘ynamadi...Arauxo ketma-ket ikkinchi Jahon chempionatida bir daqiqa ham o‘ynamadi...Kecha, 21:30Ivan Perishich Ganaga qarshi hayot-mamot jangi oldidan portladiIvan Perishich Ganaga qarshi hayot-mamot jangi oldidan portladiKecha, 20:37Semenyo: «Xorvatiyaga qarshi 90 daqiqa birgalikda himoyalanishimiz kerak»Semenyo: «Xorvatiyaga qarshi 90 daqiqa birgalikda himoyalanishimiz kerak»Kecha, 20:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi