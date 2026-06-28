Elon Musk va Masayoshi Son oʻrtasida koinot bahsi: Orbital maʼlumotlar markazlari kerakmi
Tesla va SpaceX rahbari Elon Musk tomonidan ilgari surilgan koinotda orbital maʼlumotlar markazlarini tashkil etish gʻoyasi texnologiya olamida jiddiy munozaralarga sabab boʻlmoqda. Xususan, SoftBank asoschisi va rahbari Masayoshi Son ushbu loyihaning iqtisodiy samaradorligi va dolzarbligini shubha ostiga oldi. Bu kabi bahslar sunʼiy intellekt (AI) poygasi misli koʻrilmagan darajada tezlashgan bir davrda yuzaga kelmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Masayoshi Son yaqinda boʻlib oʻtgan aksiyadorlar yigʻilishida koinotda maʼlumotlar markazlarini qurish xarajatlarni kamaytirishga sezilarli taʼsir koʻrsatmasligini taʼkidladi. Uning fikricha, bunday murakkab loyihalarni amalga oshirish juda koʻp vaqt talab etadi. AI sohasidagi kurashda esa kelgusi bir necha yil oʻn yillikdan keyin sodir boʻladigan voqealardan koʻra muhimroq ahamiyatga ega.
TechCrunch nashrining Equity podkastida ekspertlar Sonning ushbu tanqidini tahlil qilib, SoftBank rahbarining oʻzi ham ilgari xavfli va kutilmagan loyihalarga sarmoya kiritishi bilan tanilganini eslatib oʻtishdi. Biroq, bu gal Masayoshi Son koʻproq pragmatik yondashuvni afzal koʻrmoqda. Uning pozitsiyasi hozirgi vaqtda hisoblash quvvatlariga boʻlgan ehtiyoj yer yuzida hal qilinishi lozimligiga qaratilgan.
SpaceX uchun yangi biznes imkoniyatimi?Tahlilchi Sean OʻKane Elon Muskning bu rejasini SpaceX kompaniyasi uchun qoʻshimcha daromad manbai sifatida baholamoqda. Agar orbital maʼlumotlar markazlari tarmogʻi yaratilsa, bu sunʼiy yoʻldoshlarni doimiy ravishda yangilab turish va uchirish zaruratini tugʻdiradi. Bu esa oʻz navbatida SpaceX uchun kafolatlangan buyurtmalar oqimini taʼminlaydi.
Hozirgi vaqtda NVIDIA kabi gigantlar tomonidan ishlab chiqarilgan chiplarga boʻlgan tanqislik koʻplab kompaniyalarni muqobil yoʻllarni izlashga majbur qilmoqda. Masalan, OpenAI oʻz chiplarini ishlab chiqarishni rejalashtirayotgan boʻlsa, Groq kabi startaplar yangi turdagi hisoblash quvvatlarini taklif qilmoqda. SpaceX ham ushbu bozorda oʻz oʻrniga ega boʻlishga intilib, Google va Anthropic kabi yirik oʻyinchilar bilan hamkorlik qilmoqda.
Orbital maʼlumotlar markazlarining asosiy gʻoyasi shundaki, koinotdagi past harorat serverlarni sovitish xarajatlarini kamaytirishi mumkin. Biroq, mutaxassislar maʼlumotlarni uzatishdagi kechikishlar va sunʼiy yoʻldoshlarning qisqa xizmat muddati bu foydani yoʻqqa chiqarishi mumkinligidan xavotirda. Masayoshi Son aynan shu jihatlarga eʼtibor qaratib, loyihaning rentabelligini soʻroq ostiga olmoqda.
Oʻzbekiston texnologiya bozori uchun ham bunday global tendensiyalar muhim ahamiyatga ega. Mamlakatimizda raqamlashtirish va AI texnologiyalarini joriy etish jadallashayotgan bir paytda, hisoblash quvvatlarining qayerda va qanday shaklda joylashishi kelajakdagi bulutli xizmatlar narxiga bevosita taʼsir qiladi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Elon Muskning orbital orzulari va Masayoshi Sonning realistik qarashlari oʻrtasidagi kurash texnologiya olamining kelgusi rivojlanish yoʻnalishini belgilab beradi. Hozircha esa barcha eʼtibor OpenAI, NVIDIA va boshqa AI yetakchilarining navbatdagi qadamlariga qaratilgan.
…