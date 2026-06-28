Elon Musk va Masayoshi Son oʻrtasida koinot bahsi: Orbital maʼlumotlar markazlari kerakmi

·33·Texno
Elon Musk va Masayoshi Son oʻrtasida koinot bahsi: Orbital maʼlumotlar markazlari kerakmi

Tesla va SpaceX rahbari Elon Musk tomonidan ilgari surilgan koinotda orbital maʼlumotlar markazlarini tashkil etish gʻoyasi texnologiya olamida jiddiy munozaralarga sabab boʻlmoqda. Xususan, SoftBank asoschisi va rahbari Masayoshi Son ushbu loyihaning iqtisodiy samaradorligi va dolzarbligini shubha ostiga oldi. Bu kabi bahslar sunʼiy intellekt (AI) poygasi misli koʻrilmagan darajada tezlashgan bir davrda yuzaga kelmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Masayoshi Son yaqinda boʻlib oʻtgan aksiyadorlar yigʻilishida koinotda maʼlumotlar markazlarini qurish xarajatlarni kamaytirishga sezilarli taʼsir koʻrsatmasligini taʼkidladi. Uning fikricha, bunday murakkab loyihalarni amalga oshirish juda koʻp vaqt talab etadi. AI sohasidagi kurashda esa kelgusi bir necha yil oʻn yillikdan keyin sodir boʻladigan voqealardan koʻra muhimroq ahamiyatga ega.

TechCrunch nashrining Equity podkastida ekspertlar Sonning ushbu tanqidini tahlil qilib, SoftBank rahbarining oʻzi ham ilgari xavfli va kutilmagan loyihalarga sarmoya kiritishi bilan tanilganini eslatib oʻtishdi. Biroq, bu gal Masayoshi Son koʻproq pragmatik yondashuvni afzal koʻrmoqda. Uning pozitsiyasi hozirgi vaqtda hisoblash quvvatlariga boʻlgan ehtiyoj yer yuzida hal qilinishi lozimligiga qaratilgan.

SpaceX uchun yangi biznes imkoniyatimi?

Tahlilchi Sean OʻKane Elon Muskning bu rejasini SpaceX kompaniyasi uchun qoʻshimcha daromad manbai sifatida baholamoqda. Agar orbital maʼlumotlar markazlari tarmogʻi yaratilsa, bu sunʼiy yoʻldoshlarni doimiy ravishda yangilab turish va uchirish zaruratini tugʻdiradi. Bu esa oʻz navbatida SpaceX uchun kafolatlangan buyurtmalar oqimini taʼminlaydi.

Hozirgi vaqtda NVIDIA kabi gigantlar tomonidan ishlab chiqarilgan chiplarga boʻlgan tanqislik koʻplab kompaniyalarni muqobil yoʻllarni izlashga majbur qilmoqda. Masalan, OpenAI oʻz chiplarini ishlab chiqarishni rejalashtirayotgan boʻlsa, Groq kabi startaplar yangi turdagi hisoblash quvvatlarini taklif qilmoqda. SpaceX ham ushbu bozorda oʻz oʻrniga ega boʻlishga intilib, Google va Anthropic kabi yirik oʻyinchilar bilan hamkorlik qilmoqda.

Orbital maʼlumotlar markazlarining asosiy gʻoyasi shundaki, koinotdagi past harorat serverlarni sovitish xarajatlarini kamaytirishi mumkin. Biroq, mutaxassislar maʼlumotlarni uzatishdagi kechikishlar va sunʼiy yoʻldoshlarning qisqa xizmat muddati bu foydani yoʻqqa chiqarishi mumkinligidan xavotirda. Masayoshi Son aynan shu jihatlarga eʼtibor qaratib, loyihaning rentabelligini soʻroq ostiga olmoqda.

Oʻzbekiston texnologiya bozori uchun ham bunday global tendensiyalar muhim ahamiyatga ega. Mamlakatimizda raqamlashtirish va AI texnologiyalarini joriy etish jadallashayotgan bir paytda, hisoblash quvvatlarining qayerda va qanday shaklda joylashishi kelajakdagi bulutli xizmatlar narxiga bevosita taʼsir qiladi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Elon Muskning orbital orzulari va Masayoshi Sonning realistik qarashlari oʻrtasidagi kurash texnologiya olamining kelgusi rivojlanish yoʻnalishini belgilab beradi. Hozircha esa barcha eʼtibor OpenAI, NVIDIA va boshqa AI yetakchilarining navbatdagi qadamlariga qaratilgan.

Elon MuskSpaceXMasayoshi SonSunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA koinotda yoqilgʻi quyish shoxobchasini yaratmoqda: Ilk sinovlar muvaffaqiyatli oʻtdiNASA koinotda yoqilgʻi quyish shoxobchasini yaratmoqda: Ilk sinovlar muvaffaqiyatli oʻtdiBugun, 02:21Instagram foydalanuvchilarga tavsiyalar algoritmini shaxsan boshqarish imkonini beradiInstagram foydalanuvchilarga tavsiyalar algoritmini shaxsan boshqarish imkonini beradiBugun, 02:21Grand Theft Auto VI tafsilotlari maʼlum boʻldi: Oʻyin dunyosi va yangi texnologiyalarGrand Theft Auto VI tafsilotlari maʼlum boʻldi: Oʻyin dunyosi va yangi texnologiyalarBugun, 00:58Starlink Mobile Moʻgʻulistonda ishga tushmoqda: Smartfonlar toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy yoʻldoshga ulanadiStarlink Mobile Moʻgʻulistonda ishga tushmoqda: Smartfonlar toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy yoʻldoshga ulanadiBugun, 00:25Ilon Mask SpaceX sobiq muhandislari asos solgan Mesh startapini sotib olmoqdaIlon Mask SpaceX sobiq muhandislari asos solgan Mesh startapini sotib olmoqdaKecha, 23:51Sunʼiy intellekt aslida fikrlamaydimi? Olimlar “mulohaza” zanjirlari ortidagi sirni ochdiSunʼiy intellekt aslida fikrlamaydimi? Olimlar “mulohaza” zanjirlari ortidagi sirni ochdiKecha, 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi