Grand Theft Auto VI tafsilotlari maʼlum boʻldi: Oʻyin dunyosi va yangi texnologiyalar

·53·Texno
Grand Theft Auto VI tafsilotlari maʼlum boʻldi: Oʻyin dunyosi va yangi texnologiyalar

Dunyo geymerlari intiqlik bilan kutayotgan Grand Theft Auto VI (GTA 6) oʻyini haqida yangi tafsilotlar ochiqlandi. Rockstar Games studiyasi tomonidan yaratilayotgan ushbu loyiha nafaqat kompaniya tarixidagi, balki butun oʻyin sanoatidagi eng ulkan va zich joylashgan xaritaga ega boʻlishi kutilmoqda. Braziliyadagi yirik doʻkonlardan biri tomonidan sizdirilgan maʼlumotlar oʻyinning texnik imkoniyatlari va syujet chiziqlari haqida tasavvur uygʻotdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Oʻyin voqealari Leonida shtatida boʻlib oʻtadi va uning markazida barchaga tanish Vice City shahri joylashgan. Ishlab chiquvchilar neon chiroqlar bilan yoritilgan koʻchalardan tortib, xavfli botqoqliklar va gavjum plyajlargacha boʻlgan hududlarni maksimal darajada realistik koʻrinishga keltirishgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, oʻyin dunyosining har bir burchagi oʻyinchiga toʻliq harakat erkinligini berish uchun sinchkovlik bilan ishlab chiqilgan.

Qahramonlar va oʻyin jarayoni

GTA 6 syujeti seriya tarixidagi ilk jinoiy juftlik — Jeyson va Lyusiya atrofida quriladi. Oʻyinchilar ushbu qahramonlar oʻrtasida real vaqt rejimida almashish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bu xususiyat, ayniqsa, murakkab rejalashtirilgan oʻgʻrilik missiyalarini yuqori darajadagi muvofiqlashtirish bilan bajarishda qoʻl keladi. Har bir qahramon oʻziga xos qobiliyatlarga ega boʻlib, bu missiyalarning borishi va taktik yondashuvlarga bevosita taʼsir koʻrsatadi.

Yana bir muhim yangilik — sunʼiy intellekt asosida boshqariladigan NPC (oʻyin ichidagi qahramonlar) tizimidir. Endilikda koʻcha-koʻydagi odamlar oʻziga xos xulq-atvor modellariga ega boʻlib, xarita boʻylab tasodifiy voqealarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuningdek, oʻyinda ijtimoiy tarmoqlar integratsiyasi kuchaytirilgan: qahramonlarning mobil telefonlari orqali real vaqtda ommabop videolarni tomosha qilish, Vice Cityʼdagi mashhur shaxslarni kuzatish va yashirin topshiriqlarni aynan ijtimoiy tarmoqlar orqali topish mumkin boʻladi.

Texnik imkoniyatlar va moliyaviy muvaffaqiyat

Rockstar Games texnik jihatdan ham katta sakrashni amalga oshirgan. Oʻyinda global yoritish uchun ilgʻor Ray Tracing (nurlarni kuzatish) texnologiyasi va dinamik ob-havo tizimi qoʻllanilgan. Kuchli boʻronlar va vaqt oʻzgarishi nafaqat vizual koʻrinishga, balki oʻyin fizikasi va jarayoniga ham taʼsir qiladi. Loyiha PS5 Pro konsoli uchun optimallashtirilgan boʻlib, bu yuqori aniqlikdagi tasvir va barqaror kadrlar chastotasini taʼminlaydi.

Oʻyin hali rasman sotuvga chiqmagan boʻlsa-da, uning moliyaviy koʻrsatkichlari hayratlanarli darajada yuqori. Maʼlumotlarga koʻra, GTA 6 uchun oldindan buyurtmalar soni 39 million nusxadan oshib ketgan. Bu esa oʻyin yaratuvchilariga hali premyera boʻlmasdanoq 3 milliard dollardan ortiq daromad keltirdi. Ushbu raqamlar oʻyinning naqadar katta qiziqish uygʻotayotganini va oʻz xarajatlarini bir necha barobar qoplab boʻlganini koʻrsatadi.

  • Leonida shtatining ulkan va ochiq dunyosi;
  • Jeyson va Lyusiya oʻrtasida real vaqtda almashish;
  • Ijtimoiy tarmoqlar orqali topshiriqlarni qidirish;
  • PS5 Pro uchun maxsus optimizatsiya va Ray Tracing.

GTA 6Rockstar GamesVice CityPlayStation 5 ProLeonida
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starlink Mobile Moʻgʻulistonda ishga tushmoqda: Smartfonlar toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy yoʻldoshga ulanadiStarlink Mobile Moʻgʻulistonda ishga tushmoqda: Smartfonlar toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy yoʻldoshga ulanadiBugun, 00:25Ilon Mask SpaceX sobiq muhandislari asos solgan Mesh startapini sotib olmoqdaIlon Mask SpaceX sobiq muhandislari asos solgan Mesh startapini sotib olmoqdaKecha, 23:51Sunʼiy intellekt aslida fikrlamaydimi? Olimlar “mulohaza” zanjirlari ortidagi sirni ochdiSunʼiy intellekt aslida fikrlamaydimi? Olimlar “mulohaza” zanjirlari ortidagi sirni ochdiKecha, 23:24Koinot nurlanishiga chidamli: BAE Systems yangi Endura SoC protsessorini sinovdan oʻtkazdiKoinot nurlanishiga chidamli: BAE Systems yangi Endura SoC protsessorini sinovdan oʻtkazdiKecha, 22:58Samsung Galaxy M47: 6000 mAs akkumulyator va 6 yillik yangilanishga ega yangi «monstr»Samsung Galaxy M47: 6000 mAs akkumulyator va 6 yillik yangilanishga ega yangi «monstr»Kecha, 22:22Apple Vision Pro loyihasi rahbari OpenAI jamoasiga oʻtib ketdiApple Vision Pro loyihasi rahbari OpenAI jamoasiga oʻtib ketdiKecha, 21:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi