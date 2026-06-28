Grand Theft Auto VI tafsilotlari maʼlum boʻldi: Oʻyin dunyosi va yangi texnologiyalar
Dunyo geymerlari intiqlik bilan kutayotgan Grand Theft Auto VI (GTA 6) oʻyini haqida yangi tafsilotlar ochiqlandi. Rockstar Games studiyasi tomonidan yaratilayotgan ushbu loyiha nafaqat kompaniya tarixidagi, balki butun oʻyin sanoatidagi eng ulkan va zich joylashgan xaritaga ega boʻlishi kutilmoqda. Braziliyadagi yirik doʻkonlardan biri tomonidan sizdirilgan maʼlumotlar oʻyinning texnik imkoniyatlari va syujet chiziqlari haqida tasavvur uygʻotdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Oʻyin voqealari Leonida shtatida boʻlib oʻtadi va uning markazida barchaga tanish Vice City shahri joylashgan. Ishlab chiquvchilar neon chiroqlar bilan yoritilgan koʻchalardan tortib, xavfli botqoqliklar va gavjum plyajlargacha boʻlgan hududlarni maksimal darajada realistik koʻrinishga keltirishgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, oʻyin dunyosining har bir burchagi oʻyinchiga toʻliq harakat erkinligini berish uchun sinchkovlik bilan ishlab chiqilgan.
Qahramonlar va oʻyin jarayoniGTA 6 syujeti seriya tarixidagi ilk jinoiy juftlik — Jeyson va Lyusiya atrofida quriladi. Oʻyinchilar ushbu qahramonlar oʻrtasida real vaqt rejimida almashish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bu xususiyat, ayniqsa, murakkab rejalashtirilgan oʻgʻrilik missiyalarini yuqori darajadagi muvofiqlashtirish bilan bajarishda qoʻl keladi. Har bir qahramon oʻziga xos qobiliyatlarga ega boʻlib, bu missiyalarning borishi va taktik yondashuvlarga bevosita taʼsir koʻrsatadi.
Yana bir muhim yangilik — sunʼiy intellekt asosida boshqariladigan NPC (oʻyin ichidagi qahramonlar) tizimidir. Endilikda koʻcha-koʻydagi odamlar oʻziga xos xulq-atvor modellariga ega boʻlib, xarita boʻylab tasodifiy voqealarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuningdek, oʻyinda ijtimoiy tarmoqlar integratsiyasi kuchaytirilgan: qahramonlarning mobil telefonlari orqali real vaqtda ommabop videolarni tomosha qilish, Vice Cityʼdagi mashhur shaxslarni kuzatish va yashirin topshiriqlarni aynan ijtimoiy tarmoqlar orqali topish mumkin boʻladi.
Texnik imkoniyatlar va moliyaviy muvaffaqiyatRockstar Games texnik jihatdan ham katta sakrashni amalga oshirgan. Oʻyinda global yoritish uchun ilgʻor Ray Tracing (nurlarni kuzatish) texnologiyasi va dinamik ob-havo tizimi qoʻllanilgan. Kuchli boʻronlar va vaqt oʻzgarishi nafaqat vizual koʻrinishga, balki oʻyin fizikasi va jarayoniga ham taʼsir qiladi. Loyiha PS5 Pro konsoli uchun optimallashtirilgan boʻlib, bu yuqori aniqlikdagi tasvir va barqaror kadrlar chastotasini taʼminlaydi.
Oʻyin hali rasman sotuvga chiqmagan boʻlsa-da, uning moliyaviy koʻrsatkichlari hayratlanarli darajada yuqori. Maʼlumotlarga koʻra, GTA 6 uchun oldindan buyurtmalar soni 39 million nusxadan oshib ketgan. Bu esa oʻyin yaratuvchilariga hali premyera boʻlmasdanoq 3 milliard dollardan ortiq daromad keltirdi. Ushbu raqamlar oʻyinning naqadar katta qiziqish uygʻotayotganini va oʻz xarajatlarini bir necha barobar qoplab boʻlganini koʻrsatadi.
- Leonida shtatining ulkan va ochiq dunyosi;
- Jeyson va Lyusiya oʻrtasida real vaqtda almashish;
- Ijtimoiy tarmoqlar orqali topshiriqlarni qidirish;
- PS5 Pro uchun maxsus optimizatsiya va Ray Tracing.
…