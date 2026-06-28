Superkompyuter ushbu o‘yini g‘olibini aytdi: Portugaliyami yoki Kolumbiya?

·0·Sport
Superkompyuter ushbu o‘yini g‘olibini aytdi: Portugaliyami yoki Kolumbiya?

Bugun, 28 iyun kuni JCH-2026ning «K» guruhida haqiqiy markaziy to‘qnashuv guvohiga aylanamiz. Guruh g‘olibligi kimga nasib etishini aniqlab beruvchi Portugaliya va Kolumbiya terma jamoalari o‘rtasidagi o‘ta muhim bahs oldidan mashhur Opta superkompyuteri o‘z prognozlarini e’lon qildi.

Hisob-kitoblar nima demoqda?

Opta Analyst raqamli tahlillariga ko‘ra, portugallar bugungi bahsda yaqqol favorit sifatida ko‘rilmoqda. Ammo Janubiy Amerika vakillarini ham aslo kamsitib bo‘lmaydi.

Superkompyuter taqdim etgan g‘alaba ehtimollari quyidagicha ko‘rinish olgan:

Jamoa

G‘alaba qozonish ehtimoli

Portugaliya

48,9%

Kolumbiya

26,0%

Durang (qolgan ehtimol)

25,1%

Raqamlardan ko‘rinib turibdiki, sun’iy intellekt Yevropa vakillarining muvaffaqiyatini deyarli 50 foizga baholamoqda. Kolumbiyaning zafari esa 26 foizlik ko‘rsatkich bilan biroz pastroq baholangan.

«K» guruhidagi vaziyat: Peshqadamlik uchun jang

Ushbu uchrashuv shunchaki nufuz uchun emas, balki pley-off oldidan qulayroq raqibga duch kelish va guruhda 1-o‘rinni qo‘lga kiritish uchun hayot-mamot jangidir. Dastlabki ikki turdan keyin jamoalarning holati quyidagicha:

  • Kolumbiya — 6 ochko: Ikkita o‘yinda yuz foizlik natija ko‘rsatib, guruhda peshqadamlik qilmoqda. Ularga bugungi bahsda durang ham 1-o‘rinni saqlab qolish uchun kifoya qiladi.

  • Portugaliya — 4 ochko: Ikkinchi o‘rinda bormoqda. Portugallar guruh g‘olibi sifatida keyingi bosqichga yo‘l olishni istashsa, bugun maydonda faqat g‘alaba uchun jang qilishlari shart.

Bugungi superbahsda kimning taktikasi ish beradi? Superkompyuter raqamlari haq chiqadimi yoki kolumbiyaliklar navbatdagi marotaba prognozlarni parchalab tashlashadimi? Buni yashil maydondagi olovli bahs ko‘rsatib beradi!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tarxanov O‘zbekistonning Jahon chempionatidagi ishtirokiga baho berdiTarxanov O‘zbekistonning Jahon chempionatidagi ishtirokiga baho berdiBugun, 00:01Fabio Kannavaro: «Kongo DR — biz uchun eng qulay raqib»Fabio Kannavaro: «Kongo DR — biz uchun eng qulay raqib»Kecha, 23:08Arauxo ketma-ket ikkinchi Jahon chempionatida bir daqiqa ham o‘ynamadi...Arauxo ketma-ket ikkinchi Jahon chempionatida bir daqiqa ham o‘ynamadi...Kecha, 21:30Ivan Perishich Ganaga qarshi hayot-mamot jangi oldidan portladiIvan Perishich Ganaga qarshi hayot-mamot jangi oldidan portladiKecha, 20:37Semenyo: «Xorvatiyaga qarshi 90 daqiqa birgalikda himoyalanishimiz kerak»Semenyo: «Xorvatiyaga qarshi 90 daqiqa birgalikda himoyalanishimiz kerak»Kecha, 20:30Senegalning Iroq ustidan g‘alabasi fotograf hikoyasi bilan yodda qoldiSenegalning Iroq ustidan g‘alabasi fotograf hikoyasi bilan yodda qoldiKecha, 19:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi