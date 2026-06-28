Superkompyuter ushbu o‘yini g‘olibini aytdi: Portugaliyami yoki Kolumbiya?
Bugun, 28 iyun kuni JCH-2026ning «K» guruhida haqiqiy markaziy to‘qnashuv guvohiga aylanamiz. Guruh g‘olibligi kimga nasib etishini aniqlab beruvchi Portugaliya va Kolumbiya terma jamoalari o‘rtasidagi o‘ta muhim bahs oldidan mashhur Opta superkompyuteri o‘z prognozlarini e’lon qildi.
Hisob-kitoblar nima demoqda?
Opta Analyst raqamli tahlillariga ko‘ra, portugallar bugungi bahsda yaqqol favorit sifatida ko‘rilmoqda. Ammo Janubiy Amerika vakillarini ham aslo kamsitib bo‘lmaydi.
Superkompyuter taqdim etgan g‘alaba ehtimollari quyidagicha ko‘rinish olgan:
Jamoa
G‘alaba qozonish ehtimoli
Portugaliya
48,9%
Kolumbiya
26,0%
Durang (qolgan ehtimol)
25,1%
Raqamlardan ko‘rinib turibdiki, sun’iy intellekt Yevropa vakillarining muvaffaqiyatini deyarli 50 foizga baholamoqda. Kolumbiyaning zafari esa 26 foizlik ko‘rsatkich bilan biroz pastroq baholangan.
«K» guruhidagi vaziyat: Peshqadamlik uchun jang
Ushbu uchrashuv shunchaki nufuz uchun emas, balki pley-off oldidan qulayroq raqibga duch kelish va guruhda 1-o‘rinni qo‘lga kiritish uchun hayot-mamot jangidir. Dastlabki ikki turdan keyin jamoalarning holati quyidagicha:
Kolumbiya — 6 ochko: Ikkita o‘yinda yuz foizlik natija ko‘rsatib, guruhda peshqadamlik qilmoqda. Ularga bugungi bahsda durang ham 1-o‘rinni saqlab qolish uchun kifoya qiladi.
Portugaliya — 4 ochko: Ikkinchi o‘rinda bormoqda. Portugallar guruh g‘olibi sifatida keyingi bosqichga yo‘l olishni istashsa, bugun maydonda faqat g‘alaba uchun jang qilishlari shart.
Bugungi superbahsda kimning taktikasi ish beradi? Superkompyuter raqamlari haq chiqadimi yoki kolumbiyaliklar navbatdagi marotaba prognozlarni parchalab tashlashadimi? Buni yashil maydondagi olovli bahs ko‘rsatib beradi!
…