Tarxanov O‘zbekistonning Jahon chempionatidagi ishtirokiga baho berdi

·0·Sport
Tarxanov O‘zbekistonning Jahon chempionatidagi ishtirokiga baho berdi

Rossiyalik murabbiy Aleksandr Tarxanov O‘zbekiston milliy jamoasining 2026 yilgi jahon chempionatidagi ishtirokiga baho berdi.

Mutaxassisning fikricha, o‘z tarixida ilk bor mundialda qatnashayotgan O‘zbekiston terma jamoasini natijalar uchun qattiq tanqid qilish to‘g‘ri emas. Chunki jahon chempionatiga yo‘l olishning o‘zi mamlakat futboli uchun katta muvaffaqiyat hisoblanadi.

«Ularga e’tiroz bildirish mumkin emas. O‘zbekiston ilk marta jahon chempionatiga chiqdi. Mundialda ishtirok etishning o‘zi katta yutuq. Jamoa muhim tajriba orttirdi va navbatdagi jahon chempionatiga yanada yaxshiroq tayyor bo‘ladi», — dedi Tarxanov.

Shu bilan birga, rossiyalik murabbiy O‘zbekistonning ayni turnirda pley-off bosqichiga chiqish imkoniyatini yuqori baholamadi.

«Bu safar keyingi bosqichga chiqishlari qiyin. Chunki ular juda ko‘p gol o‘tkazib yuborishdi», — deya uning so‘zlarini keltirdi «Match TV» telekanali.

Eslatib o‘tamiz, Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston milliy jamoasi dastlabki ikki turda Kolumbiyaga 1:3, Portugaliyaga esa 0:5 hisobida mag‘lub bo‘ldi.

«Oq bo‘rilar» guruh bosqichining so‘nggi uchrashuvida Kongo DRga qarshi maydonga tushadi. Jamoa pley-offga chiqish uchun nazariy imkoniyatni saqlab turgan bo‘lsa-da, to‘plar nisbatidagi katta salbiy farq vazifani ancha murakkablashtirgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fabio Kannavaro: «Kongo DR — biz uchun eng qulay raqib»Fabio Kannavaro: «Kongo DR — biz uchun eng qulay raqib»Kecha, 23:08Arauxo ketma-ket ikkinchi Jahon chempionatida bir daqiqa ham o‘ynamadi...Arauxo ketma-ket ikkinchi Jahon chempionatida bir daqiqa ham o‘ynamadi...Kecha, 21:30Ivan Perishich Ganaga qarshi hayot-mamot jangi oldidan portladiIvan Perishich Ganaga qarshi hayot-mamot jangi oldidan portladiKecha, 20:37Semenyo: «Xorvatiyaga qarshi 90 daqiqa birgalikda himoyalanishimiz kerak»Semenyo: «Xorvatiyaga qarshi 90 daqiqa birgalikda himoyalanishimiz kerak»Kecha, 20:30Senegalning Iroq ustidan g‘alabasi fotograf hikoyasi bilan yodda qoldiSenegalning Iroq ustidan g‘alabasi fotograf hikoyasi bilan yodda qoldiKecha, 19:39Toshkentda O‘zbekiston va DR Kongo o‘yini katta ekranlarda namoyish etiladiToshkentda O‘zbekiston va DR Kongo o‘yini katta ekranlarda namoyish etiladiKecha, 19:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi