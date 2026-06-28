Britaniya bozori Xitoy avtobrendlari uchun sinov maydoniga aylanmoqda
Soʻnggi yillarda jahon avtomobil sanoatida Xitoy brendlarining ekspansiyasi misli koʻrilmagan darajaga yetdi. Ayniqsa, Buyuk Britaniya kabi anʼanaviy va konservativ bozorlarda yangi markalarning paydo boʻlishi shunchalik tezlashdiki, hatto soha ekspertlari ham baʼzi brendlar sotuvga chiqqanidan keyingina ularning mavjudligi haqida xabar topmoqda. Bu holat global avtobozordagi raqobat naqadar keskinlashganini ko'rsatadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Britaniyaning nufuzli nashrlaridan biri tahliliga koʻra, mamlakatda xitoylik ishlab chiqaruvchilarning koʻpayishi isteʼmolchilar uchun keng tanlov imkoniyatini yaratmoqda, biroq brendlarning haddan tashqari koʻpligi ularning bozorda uzoq muddat qolishi masalasini shubha ostiga qoʻyadi. Hozirda Buyuk Britaniya koʻchalarida BYD, MG, GWM Ora kabi nomlar odatiy holga aylanib ulgurdi.
Raqobat va brendlarning yashab qolish imkoniyatiXitoy avtomobil sanoati vakillari asosan elektromobillar va gibrid modellar bilan Yevropa bozorini zabt etishga urinmoqda. Masalan, BYD Atto 3 yoki MG4 kabi modellar oʻzining texnologik ustunligi va hamyonbop narxi bilan mahalliy xaridorlar eʼtiborini tortmoqda. Biroq, ekspertlar barcha brendlar ham bu raqobatga dosh bera olmasligini taʼkidlamoqda.
Oʻzbekiston bozori uchun ham bu mavzu juda dolzarb. Mamlakatimizda BYD va Chery kabi brendlar allaqachon yetakchi oʻrinlarni egallab boʻlgan boʻlsa, Britaniyada bu jarayon endi oʻzining choʻqqisiga chiqmoqda. Britaniyalik tahlilchilarning fikricha, faqatgina kuchli servis tarmogʻiga va ehtiyot qismlar bazasiga ega boʻlgan kompaniyalargina uzoq yillar davomida faoliyat yuritishi mumkin.
Yangi brendlarning kutilmagan kirib kelishiQiziqarli jihati shundaki, baʼzi brendlar hatto rasmiy taqdimotlarsiz, toʻgʻridan-toʻgʻri dilerlik tarmoqlari orqali savdoni boshlab yubormoqda. Bu strategiya tezkor natijaga erishishga qaratilgan boʻlsa-da, brendning tanilishi va xaridor ishonchini qozonishi uchun qiyinchiliklar tugʻdirishi mumkin. Britaniya bozoridagi bu "shovqinsiz" kirib kelish hodisasi avtomobil olamida yangi trendga aylanmoqda.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Xitoy avtomobil brendlari uchun Britaniya bozori oʻziga xos imtihon vazifasini oʻtaydi. Bu yerda muvaffaqiyat qozongan brendlar butun Yevropa boʻylab oʻz oʻrnini mustahkamlashi tayin. Biroq, haddan tashqari koʻp taklif va oʻxshash modellar orasida faqat eng moslashuvchan va sifatli xizmat koʻrsatuvchi ishlab chiqaruvchilar omon qoladi.
…