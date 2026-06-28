Britaniya bozori Xitoy avtobrendlari uchun sinov maydoniga aylanmoqda

·12·Avto
Britaniya bozori Xitoy avtobrendlari uchun sinov maydoniga aylanmoqda

Soʻnggi yillarda jahon avtomobil sanoatida Xitoy brendlarining ekspansiyasi misli koʻrilmagan darajaga yetdi. Ayniqsa, Buyuk Britaniya kabi anʼanaviy va konservativ bozorlarda yangi markalarning paydo boʻlishi shunchalik tezlashdiki, hatto soha ekspertlari ham baʼzi brendlar sotuvga chiqqanidan keyingina ularning mavjudligi haqida xabar topmoqda. Bu holat global avtobozordagi raqobat naqadar keskinlashganini ko'rsatadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Britaniyaning nufuzli nashrlaridan biri tahliliga koʻra, mamlakatda xitoylik ishlab chiqaruvchilarning koʻpayishi isteʼmolchilar uchun keng tanlov imkoniyatini yaratmoqda, biroq brendlarning haddan tashqari koʻpligi ularning bozorda uzoq muddat qolishi masalasini shubha ostiga qoʻyadi. Hozirda Buyuk Britaniya koʻchalarida BYD, MG, GWM Ora kabi nomlar odatiy holga aylanib ulgurdi.

Raqobat va brendlarning yashab qolish imkoniyati

Xitoy avtomobil sanoati vakillari asosan elektromobillar va gibrid modellar bilan Yevropa bozorini zabt etishga urinmoqda. Masalan, BYD Atto 3 yoki MG4 kabi modellar oʻzining texnologik ustunligi va hamyonbop narxi bilan mahalliy xaridorlar eʼtiborini tortmoqda. Biroq, ekspertlar barcha brendlar ham bu raqobatga dosh bera olmasligini taʼkidlamoqda.

Oʻzbekiston bozori uchun ham bu mavzu juda dolzarb. Mamlakatimizda BYD va Chery kabi brendlar allaqachon yetakchi oʻrinlarni egallab boʻlgan boʻlsa, Britaniyada bu jarayon endi oʻzining choʻqqisiga chiqmoqda. Britaniyalik tahlilchilarning fikricha, faqatgina kuchli servis tarmogʻiga va ehtiyot qismlar bazasiga ega boʻlgan kompaniyalargina uzoq yillar davomida faoliyat yuritishi mumkin.

Yangi brendlarning kutilmagan kirib kelishi

Qiziqarli jihati shundaki, baʼzi brendlar hatto rasmiy taqdimotlarsiz, toʻgʻridan-toʻgʻri dilerlik tarmoqlari orqali savdoni boshlab yubormoqda. Bu strategiya tezkor natijaga erishishga qaratilgan boʻlsa-da, brendning tanilishi va xaridor ishonchini qozonishi uchun qiyinchiliklar tugʻdirishi mumkin. Britaniya bozoridagi bu "shovqinsiz" kirib kelish hodisasi avtomobil olamida yangi trendga aylanmoqda.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Xitoy avtomobil brendlari uchun Britaniya bozori oʻziga xos imtihon vazifasini oʻtaydi. Bu yerda muvaffaqiyat qozongan brendlar butun Yevropa boʻylab oʻz oʻrnini mustahkamlashi tayin. Biroq, haddan tashqari koʻp taklif va oʻxshash modellar orasida faqat eng moslashuvchan va sifatli xizmat koʻrsatuvchi ishlab chiqaruvchilar omon qoladi.

Xitoy AvtomobillariBYDBritaniya BozoriElektromobillarAvto Yangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Volkswagen inqiroz yoqasida: Germaniyadagi 4 ta zavod yopilishi va 100 mingga yaqin xodim boʻshatilishi mumkinVolkswagen inqiroz yoqasida: Germaniyadagi 4 ta zavod yopilishi va 100 mingga yaqin xodim boʻshatilishi mumkinKecha, 21:26Xitoyda ishlab chiqarilgan eng sifatli avtomobillar eʼlon qilindi: Kuchli uchlik maʼlumXitoyda ishlab chiqarilgan eng sifatli avtomobillar eʼlon qilindi: Kuchli uchlik maʼlumKecha, 18:2585 yoshli harbiylashtirilgan Willys Jeep: Britaniyalik qariya supermarketga tankdek mashinada boradi85 yoshli harbiylashtirilgan Willys Jeep: Britaniyalik qariya supermarketga tankdek mashinada boradiKecha, 16:52CATL sovuqdan qoʻrqmaydigan natriy-ionli akkumulyatorlarni ommaviy ishlab chiqarishni boshladiCATL sovuqdan qoʻrqmaydigan natriy-ionli akkumulyatorlarni ommaviy ishlab chiqarishni boshladiKecha, 11:56Maserati MC20 Cielo bilan Britaniyaning sirli "51-hududi"ga sayohatMaserati MC20 Cielo bilan Britaniyaning sirli "51-hududi"ga sayohatKecha, 10:52Toyota oʻzining afsonaviy Crown oilasini yangilamoqda: Crossover, Sport va Sedan modellarida nimalar oʻzgaradi?Toyota oʻzining afsonaviy Crown oilasini yangilamoqda: Crossover, Sport va Sedan modellarida nimalar oʻzgaradi?Kecha, 05:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi