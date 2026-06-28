Kolumbiya va Portugaliya o‘yinidan jonli matnli translyatsiya
2026 yilgi Jahon chempionati «K» guruhining uchinchi turida Kolumbiya va Portugaliya terma jamoalari o‘zaro bahs olib bormoqda. Mayami-Gardensdagi stadionda o‘tayotgan uchrashuvning 42-daqiqasiga kelib hisob 0:0 bo‘lib turibdi.
Birinchi bo‘limda har ikki jamoa hujumkor o‘yin ko‘rsatmoqda. Kolumbiya raqib darvozasi tomon 9 marta zarba yo‘lladi, shulardan bittasi aniq chiqdi. Portugaliya 8 ta zarba berdi va ikkitasini darvoza sohasiga yo‘naltirdi.
To‘p nazoratida Kolumbiya 54 foizlik ustunlikka ega, Portugaliyada bu ko‘rsatkich 46 foizni tashkil etmoqda. Kolumbiya 204 ta uzatmani 89 foiz aniqlik bilan amalga oshirgan. Portugaliya esa 186 ta pas berib, 94 foiz aniqlik qayd etgan.
Hozircha uchrashuvda kartochkalar ko‘rsatilmadi. Kolumbiya ikki marta, Portugaliya uch marta qoida buzdi. Ofsaydlar bo‘yicha hisob 2:1, burchak zarbalarida esa Kolumbiya 1:0 hisobida oldinda.
Jonli jadvalga ko‘ra, Kolumbiya 7 ochko bilan guruh peshqadami bo‘lib turibdi. Portugaliyada 5, O‘zbekistonda 3, Kongo Demokratik Respublikasida esa 1 ochko bor.
O‘yin davomidagi gollar, xavfli vaziyatlar, almashtirishlar va hakam qarorlarini saytimizda jonli matnli tarzda yoritib boramiz.
Jonli matnli translyatsiya
90+7' – Hakam Alireza Fag‘oni soatiga qarab, o‘yinning tugaganini bildiruvchi hushtakni chaldi.
90+5' – Gustavo Puerta (Kolumbiya) darvoza tomon zarba yo‘lladi, ammo himoyachilardan biri tomonidan to‘sib qolingani sabab to‘p darvozaga yetib bormadi.
90+3' – Rafael Leau (Portugaliya) jarima maydonchasi ichida zarba berish uchun imkoniyat topdi, ammo uning zarbasi o‘ng ustun yonidan biroz o‘tib ketdi.
90+3' – Zaxira amalga oshirildi: Nunu Mendesh o‘rniga Mateus Nunesh (Portugaliya) maydonga tushdi.
90+3' – VAR qarori e’lon qilindi: hujum boshida ofsayd qayd etilgani sababli Kolumbiyaning goli bekor qilindi.
90+2' – Bu vaziyat hujum boshida ofsayd bo‘lganiga o‘xshaydi va bosh hakam Alireza Fag‘oni VAR tizimidan foydalangan holda vaziyatni ko‘rib chiqadi.
90+1' – Yordamchi hakam bayrog‘ini ko‘tardi va bosh hakam hushtak chaldi. Davinson Sanches (Kolumbiya) to‘pni darvozaga kiritdi, ammo u o‘yindan tashqari holatda (ofsayd) deb qayd etildi.
90' – O‘yinning asosiy vaqtiga 5 daqiqa qo‘shib berildi.
89' – Luis Suares (Kolumbiya) yaqin masofadan birinchi urinishdayoq zarba yo‘lladi. Uning noaniq zarbasi chap ustundan ancha chetga chiqib ketdi.
86' – Gustavo Puerta (Kolumbiya) sariq kartochka bilan jazolandi. Hakam unga nisbatan hech qanday shafqatsizlik (yon bosish) qilmadi.
83' – Nunu Mendesh (Portugaliya) jarima zarbasidan unchalik yaxshi bo‘lmagan uzatmani amalga oshirdi, to‘p himoyachining boshi bilan qaytarib yuborildi.
82' – Richard Rios (Kolumbiya) qo‘pol taklif tufayli qizil kartochkaga loyiq ko‘rindi (yoki maydondan chetlatildi). Alireza Fag‘oni maydonda bunday harakatlarga chidab turmaydi va qoidabuzarlik uchun hushtak chaldi.
81' – Bugungi o‘yinga tashrif buyurgan muxlislar soni: 64 478 nafarni tashkil etdi.
81' – Brunu Fernandesh (Portugaliya) amalga oshirgan xavfli burchak zarbasi himoyachilar tomonidan bartaraf etildi.
80' – Krishtianu Ronaldu (Portugaliya) jarima maydonchasi ichidagi sheriklariga xavfli pasni uzatdi, ammo himoyachilar bu uzatmani to‘sib qolishdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Portugaliya burchak zarbasiga ega bo‘ldi.
78' – Brunu Fernandesh (Portugaliya) burchak zarbasini jarima maydonchasiga uzatish o‘rniga, qisqa uzatma bilan o‘ynadi.
78' – Diogu Dalot (Portugaliya) jarima maydonchasi tashqarisidan yaxshi zarba yo‘lladi, ammo to‘p o‘ng ustundan salgina chetga o‘tib ketdi.
76' – Xames Rodriges maydonni tark etmoqda, Nestor Lorenso Xuan Kinteroga (Kolumbiya) so‘nggi taktik ko‘rsatmalarni bermoqda.
76' – Jon Arias uchun bugungi o‘yin yakunlandi, uning o‘rniga Kevin Kastano (Kolumbiya) maydonga tushadi.
74' – Xames Rodriges (Kolumbiya) jarima maydonchasi tashqarisidan darvoza tomon zarba berdi, ammo himoyachilardan biri uni blok qilib qoldi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Kolumbiya yana bir burchak zarbasiga ega bo‘ldi.
74' – Kolumbiya burchak zarbasini qisqa uzatmalar bilan o‘ynadi.
73' – Luis Suares (Kolumbiya) jarima maydonchasi ichida ajoyib pasni qabul qilib, tezkor zarba yo‘lladi, ammo himoyachi to‘pni darvoza chizig‘i ustida to‘sib qoldi.
70' – Vitinya uchun bu o‘yin yakunlandi, uning o‘rniga maydonga yangi kuch sifatida Samu Koshta (Portugaliya) tushdi.
70' – Roberto Martines zaxira amalga oshirishga qaror qildi. Joau Felish o‘rniga Rafael Leau (Portugaliya) maydonga tushmoqda.
68' – Hakam hushtak chaldi va futbolchilarga suv ichib, tanaffus qilib olish uchun imkoniyat berildi (cooling break).
67' – Gustavo Puerta (Kolumbiya) o‘ziga qulay vaziyat yaratib, jarima maydonchasi tashqarisidan zarba berdi, ammo to‘p chap ustundan salgina chetga o‘tib ketdi.
67' – Xames Rodriges (Kolumbiya) amalga oshirgan burchak zarbasi himoyachilar tomonidan qaytarildi.
66' – Davinson Sanches (Kolumbiya) uzatmaga yetib keldi, ammo boshi bilan yo‘llagan zarbasi o‘ng ustundan ancha chetga chiqib ketdi. Juda noaniq zarba.
65' – Kolumbiya burchak zarbasini qisqa uzatmalar bilan o‘ynadi. To‘p yaqin oradagi jamoadoshga uzatildi.
64' – Brunu Fernandesh (Portugaliya) jarima zarbasidan jamoadoshlariga to‘pni uzatmoqchi bo‘ldi, ammo zarba o‘xshamadi va to‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Darvozadan zarba belgilanadi, to‘p Kolumbiyada.
63' – Richard Rios (Kolumbiya) qo‘pol ravishda to‘p uchun kurash olib bordi va hakam Alireza Fag‘oni qoida buzarlikni qayd etdi. Portugaliya foydasiga jarima zarbasi belgilandi.
62' – Richard Rios (Kolumbiya) jarima maydonchasi ichidan darvozaga ajoyib «voleybol» zarbasini yo‘lladi, ammo to‘p o‘ng ustundan salgina chetga o‘tib ketdi.
60' – Nestor Lorenso zaxira tayyorlamoqda. Jefferson Lerma o‘rniga Richard Rios (Kolumbiya) maydonga tushdi.
60' – Zaxira amalga oshirilmoqda. Luis Suares (Kolumbiya) maydonga tushdi va u Xon Kordobani almashtirdi.
59' – Krishtianu Ronaldu (Portugaliya) o‘yindan tashqari holatda deb topildi.
59' – Joau Felish (Portugaliya) havodan uzatma berish uchun bo‘sh joy topdi, ammo hech bir jamoadoshi unga yetib kela olmaganidan afsusda ko‘rinadi.
57' – Joau Felish (Portugaliya) darvoza tomon kuchli zarba yo‘lladi, ammo himoyachi o‘z jonini fido qilib, zarbani jasorat bilan to‘sib qoldi.
55' – Jon Arias (Kolumbiya) to‘pni qabul qilib, raqibni aldab o‘tdi va uzoq masofadan zarba yo‘lladi. Darvoza markaziga borgan kuchsiz zarbani Diogu Koshta osonlikcha ushlab oldi.
55' – Jefferson Lerma (Kolumbiya) jarima maydonchasi chekkasidan darvozani nishonga olganida omad kelmadi. Diogu Koshtaning kutilmagan seyvi to‘p darvoza markaziga kirib ketishiga to‘sqinlik qildi.
53' – Joau Felishning (Portugaliya) jarima maydonchasiga uzatgan to‘pi himoyachilar tomonidan to‘sib qolindi.
51' – Qanday boy berilgan imkoniyat! Jarima maydonchasiga berilgan aniq uzatma Joau Felishni (Portugaliya) topib keldi, ammo u boshi bilan yo‘llagan zarbasini to‘sin yuqorisidan yuborib yubordi.
49' - Kolumbiyalik futbolchi qo‘pol raqiblik qildi. Alireza Fag‘oni qoidabuzarlik tufayli hushtak chalib, o‘yinni nazoratda ushlab turibdi.
47' – Jon Arias (Kolumbiya) hujum uyushtirish vaqtida qoidabuzarlikka yo‘l qo‘ydi.
46' – Joau Kanselu uchun bugungi o‘yin yakunlandi, uning o‘rniga maydonga Diogu Dalot (Portugaliya) tushdi.
46' – Tanaffusdan keyin o‘zgarish: Ruben Nevesh o‘rniga Joau Nevesh (Portugaliya) maydonga tushdi.
46' – Alireza Fag‘oni hushtagini chaldi va ikkinchi taym boshlandi.
45+4' – Hakam hushtak chalib, birinchi taymga yakun yasadi va futbolchilar kiyim almashtirish xonalariga yo‘l olishdi.
45+3' – Xames Rodriges (Kolumbiya) jarima maydonchasi chekkasida bo‘sh joy topib, darvozaning chap burchagi tomon ajoyib zarba yo‘lladi, biroq Diogu Koshta uni qaytarishga muvaffaq bo‘ldi.
45+2' – Krishtianu Ronaldu (Portugaliya) yaxshi uzatmani qabul qilib, jarima maydonchasi tashqarisidan zarba berdi, ammo to‘p himoyachi tomonidan to‘sib qo‘yildi.
45+2' – Deyver Machado (Kolumbiya) jarima maydonchasi tashqarisidan zarba berdi, ammo uning urinishi himoyachiga tegib qaytgani sababli darvozabonga jiddiy xavf tug‘dirmadi.
45+1' – Luis Dias (Kolumbiya) jarima maydonchasi tashqarisidan yaxshi zarba yo‘lladi, ammo to‘p chap ustun yonidan salgina o‘tib ketdi.
45' – O‘yinga 3 daqiqa qo‘shib berildi.
45' – Gustavo Puerta (Kolumbiya) gol urish uchun ajoyib imkoniyatni boy berdi! U aniq uzatmani qabul qilib, qulay masofadan darvoza tomon pastdan birinchi zarbani yo‘lladi, biroq Diogu Koshta uni qaytardi.
44' – Jefferson Lerma (Kolumbiya) jarima maydonchasi tashqarisida qaytgan to‘pga yetib bordi, ammo uning zarbasi himoyachilardan biri tomonidan to‘sib qo‘yildi.
44' – Himoyachilarga Xames Rodrigesning (Kolumbiya) zarbasini qaytarish oson bo‘lmadi. U sherigidan to‘pni qabul qilib, ikkilanmay jarima maydonchasi tashqarisidan zarba berdi.
42' – Joau Felish (Portugaliya) jarima maydonchasi ichida zarba berish uchun bo‘sh joy yaratdi, ammo uning urinishi darvoza to‘sinidan biroz yuqorilab ketdi.
40' – Ruben Nevesh (Portugaliya) o‘z omadini sinab ko‘rib, uzoq masofadan darvoza tomon kuchli zarba yo‘lladi, biroq uning kuchli zarbasi chap ustun yonidan salgina noaniq ketdi.
39' – Krishtianu Ronaldu (Portugaliya) qaytgan to‘pga birinchi bo‘lib yetib keldi, ammo uning zarbasi to‘sib qo‘yildi. Voya, raqiblar uchun qanday xalos bo‘lish!
39' – Brunu Fernandesh (Portugaliya) ajoyib uzatmani qabul qilib, jarima maydonchasi ichida erkin harakatlandi, ammo uning darvoza markaziga yo‘llagan zarbasini Kamilo Vargas osonlikcha ushlab oldi.
38' – Vitinya (Portugaliya) to‘pni darvozaga yo‘naltirishga qaror qildi, ammo uning zarbasi himoyachilardan biriga tegib qaytgani sababli darvozabonga xavf tug‘dirmadi.
37' – Jon Arias (Kolumbiya) jarima maydonchasiga osma to‘p uzatdi, ammo Diogu Koshta to‘pni birinchi bo‘lib ilib oldi.
36' – Renatu Veyga (Portugaliya) raqibidan to‘pni tortib olish uchun qo‘pollik ishlatdi. Alireza Fag‘oni vaziyatni yaqqol ko‘rib turib, hushtagini chaldi.
34' – Santyago Arias (Kolumbiya) jarima maydonchasi tashqarisidan sherigiga pas berishga urindi, ammo raqib himoyasi tezkorlik bilan harakat qilib, hujumni bartaraf etdi.
33' – Ruben Diash (Portugaliya) raqibidan to‘pni tortib olishda haddan tashqari qattiqqo‘llik qildi va Alireza Fag‘oni qoidabuzarlik tufayli hushtak chaldi.
32' – Krishtianu Ronaldu (Portugaliya) yugurish vaqtida o‘yindan tashqari holatda qolgani qayd etildi.
30' – Santyago Arias (Kolumbiya) jarima maydonchasi ichida birorta ham sherigini topa olmadi, chunki uning uzatmasi to‘sib qo‘yildi.
29' – Kolumbiya futbolchilari raqib himoyasini yorib o‘tish va ularni tezkor qarshi hujumda chalish maqsadida qisqa paslar almashishmoqda.
24' – Salqinlash tanaffusi davom etmoqda.
24' – Krishtianu Ronaldu (Portugaliya) belgilangan qulay jarima zarbasidan darvoza markazi tomon xavfli zarba yo‘lladi. Uning zarbasi yaxshi tayyorlangan Kamilo Vargas tomonidan to‘xtatildi.
23' – Alireza Fag‘oni hushtagini chalib, Jon Arias (Kolumbiya) raqibini yiqitganidan so‘ng qoidabuzarlikni qayd etdi. Portugaliya gol urish imkoniyatini beradigan jarima zarbasiga ega bo‘ldi.
22' – Jon Arias (Kolumbiya) darvoza tomon – chap burchakka zarba berdi, ammo uning urinishi muvaffaqiyatli to‘sib qo‘yildi.
18' – Yon hakam bayrog‘ini ko‘tardi. Luis Dias (Kolumbiya) o‘yindan tashqari holatda deb topildi.
17' – Kolumbiya to‘pni jarima maydonchasiga uzatish o‘rniga qisqa burchak zarbasini amalga oshirdi.
17' – Jarima maydonchasidagi to‘palon vaqtida to‘p Luis Diasga (Kolumbiya) kelib tushdi, ammo uning darvozaga birinchi urinishi darhol to‘sib qo‘yildi. To‘p maydon tashqarisida va yon hakam burchak bayrog‘ini ko‘rsatdi. Kolumbiya foydasiga burchak zarbasi.
17' – Jon Kordoba (Kolumbiya) ajoyib yakkakurashdan so‘ng darvozaning chap qismiga umidbaxsh zarba yo‘lladi, ammo Diogu Koshta uni to‘xtatdi va hisob o‘zgarmadi.
15' – Joau Kanselu (Portugaliya) to‘pni sherigiga yetkazib berishga harakat qildi, lekin u himoyachi tomonidan yaxshilab to‘sib qo‘yildi.
14' – Gustavo Puerta (Kolumbiya) qulay pozitsiyadan nishonga ololmadi va to‘pni chap ustundan ancha uzoqqa yubordi.
14' – Santyago Arias (Kolumbiya) to‘p uzatishga harakat qildi, ammo bu urinish to‘sib qo‘yildi.
12' – Brunu Fernandeshning (Portugaliya) uzoq masofadan bergan kuchli zarbasi chap ustundan ancha uzoqqa ketib qoldi.
8' – Xames Rodriges (Kolumbiya) darvoza tomon zarba yo‘lladi, biroq u o‘ng ustundan ancha uzoqqa ketdi.
7' – Joau Felish (Portugaliya) jarima maydonchasiga qulay uzatmani amalga oshirdi, ammo unga yetib keladigan hech kim yo‘q edi.
6' – Luis Dias (Kolumbiya) jarima maydonchasi ichidan darvozaga birinchi zarbani berdi, ammo u himoyachi tomonidan jasorat bilan to‘sib qo‘yildi.
4' – Ruben Nevesh (Portugaliya) to‘pni kuzatib bordi va jarima maydonchasi chekkasidagi to‘pga aniq zarba berdi, ammo urinish chap ustundan ancha o‘tib ketdi.
4' – Jon Arias (Kolumbiya) qo‘pol qoidabuzarlikka yo‘l qo‘ydi. Alireza Fag‘oni o‘yinni to‘xtatib, qaror chiqardi.
2' – Yon hakam Jon Kordoba (Kolumbiya) o‘yindan tashqari holatda ekanini bildirdi va hakam bu qarorni tasdiqladi.
2' – Jon Kordoba (Kolumbiya) gol urish imkoniyatini boy berdi! U jarima maydonchasi ichidan boshi bilan zarba yo‘lladi, lekin u to‘sin osha salgina o‘tib ketdi.
2' – Luis Dias (Kolumbiya) himoyachi tomonidan to‘sib qo‘yilgan kuchli zarbani amalga oshirdi.
1' – Mana, bugungi o‘yin boshlanyapti. Futbolchilar maydonga tushishdi va o‘yin boshlanish arafasida. Kolumbiya o‘yinni boshlab beradi.
Bugungi bosh hakam bilan tanishtiramiz, u – Alireza Fag‘oni.
…