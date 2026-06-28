JCH-2026. Xorvatiya Ganani mag‘lubiyatga uchratib, pley-offga yo‘l oldi
Futbol bo‘yicha Jahon chempionatining «L» guruhida 3-tur bahslari dramatik tarzda yakuniga yetdi. Xorvatiya milliy terma jamoasi Ganaga qarshi kechgan o‘ta shiddatli uchrashuvda irodali g‘alabani qo‘lga kiritib, keyingi bosqich masalasini hal qildi. E’tiborli jihati, mag‘lubiyatga uchragan bo‘lsa-da, afrikaliklar ham musobaqani tark etmaydigan bo‘lishdi.
Hayajonli bahs va hal qiluvchi gollar
Uchrashuv kutilganidek yuqori tempda boshlandi. Xorvatlar bellashuvning 31-daqiqasidayoq Suchichning zargarona zarbasi evaziga hisobni ochishga muvaffaq bo‘lishdi. Ikkinchi bo‘limda esa Gana vakillari katta kuch bilan oldinga o‘tishdi va 73-daqiqada Lyukkassen muvozanatni tikladi.
Biroq Xorvatiyaning tajribasi baribir o‘z so‘zini aytdi: 83-daqiqada Nikola Vlashich raqib darvozasini ishg‘ol etib, jamoasiga o‘ta muhim bo‘lgan g‘alabani taqdim etdi.
JCH-2026. 3-tur Xorvatiya — Gana 2:1 Gollar: Suchich (31), Vlashich (83) — Lyukkassen (73).
Guruhdagi yakuniy vaziyat: Ikkala jamoa ham pley-offda!
Ushbu g‘alabadan so‘ng Xorvatiya o‘z ochkolarini 6 taga yetkazgan holda guruhda 2-o‘rinni naqd qildi va 1/16 final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.
Gana terma jamoasi esa 4 ochko bilan «L» guruhida 3-o‘rinni egalladi. Navbatdagi bosqich reglamentiga ko‘ra, afrikaliklar eng yaxshi natija ko‘rsatgan 3-o‘rin sohiblari qatoridan joy olib, baribir pley-off yo‘llanmasiga ega chiqishdi.
Jamoalarning asosiy tarkiblari
Uchrashuvni dastlabki daqiqalardan boshlagan futbolchilar ro‘yxati bilan tanishing:
Xorvatiya: Livakovich, Stanishich, Shutalo, Pongrachich, Suchich, Modrich, Kovachich, Vlashich, Baturina, Perishich, Budimir.
Gana: Asare, Senaya, Adjeti, Lyukkassen, Mensa, Sibo, Parti, Ovusu, Ayyu, Semenyo, Sulemana.
JCH-2026 guruh bosqichining eng hayajonli uchrashuvlari va tezkor tahlillarni biz bilan kuzatishda davom eting. Maqolani futbol ishqibozlari bo‘lgan do‘stlaringizga ham ulashishni unutmang!
…