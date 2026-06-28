JCH-2026. Xorvatiya Ganani mag‘lubiyatga uchratib, pley-offga yo‘l oldi

·29·Sport
JCH-2026. Xorvatiya Ganani mag‘lubiyatga uchratib, pley-offga yo‘l oldi

Futbol bo‘yicha Jahon chempionatining «L» guruhida 3-tur bahslari dramatik tarzda yakuniga yetdi. Xorvatiya milliy terma jamoasi Ganaga qarshi kechgan o‘ta shiddatli uchrashuvda irodali g‘alabani qo‘lga kiritib, keyingi bosqich masalasini hal qildi. E’tiborli jihati, mag‘lubiyatga uchragan bo‘lsa-da, afrikaliklar ham musobaqani tark etmaydigan bo‘lishdi.

Hayajonli bahs va hal qiluvchi gollar

Uchrashuv kutilganidek yuqori tempda boshlandi. Xorvatlar bellashuvning 31-daqiqasidayoq Suchichning zargarona zarbasi evaziga hisobni ochishga muvaffaq bo‘lishdi. Ikkinchi bo‘limda esa Gana vakillari katta kuch bilan oldinga o‘tishdi va 73-daqiqada Lyukkassen muvozanatni tikladi.

Biroq Xorvatiyaning tajribasi baribir o‘z so‘zini aytdi: 83-daqiqada Nikola Vlashich raqib darvozasini ishg‘ol etib, jamoasiga o‘ta muhim bo‘lgan g‘alabani taqdim etdi.

JCH-2026. 3-tur Xorvatiya — Gana 2:1 Gollar: Suchich (31), Vlashich (83) — Lyukkassen (73).

Guruhdagi yakuniy vaziyat: Ikkala jamoa ham pley-offda!

Ushbu g‘alabadan so‘ng Xorvatiya o‘z ochkolarini 6 taga yetkazgan holda guruhda 2-o‘rinni naqd qildi va 1/16 final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.

Gana terma jamoasi esa 4 ochko bilan «L» guruhida 3-o‘rinni egalladi. Navbatdagi bosqich reglamentiga ko‘ra, afrikaliklar eng yaxshi natija ko‘rsatgan 3-o‘rin sohiblari qatoridan joy olib, baribir pley-off yo‘llanmasiga ega chiqishdi.

Jamoalarning asosiy tarkiblari

Uchrashuvni dastlabki daqiqalardan boshlagan futbolchilar ro‘yxati bilan tanishing:

Xorvatiya: Livakovich, Stanishich, Shutalo, Pongrachich, Suchich, Modrich, Kovachich, Vlashich, Baturina, Perishich, Budimir.
Gana: Asare, Senaya, Adjeti, Lyukkassen, Mensa, Sibo, Parti, Ovusu, Ayyu, Semenyo, Sulemana.

JCH-2026 guruh bosqichining eng hayajonli uchrashuvlari va tezkor tahlillarni biz bilan kuzatishda davom eting. Maqolani futbol ishqibozlari bo‘lgan do‘stlaringizga ham ulashishni unutmang!

XroatiyaGhanaNikola Vlašić
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston va Kongo bahsi 2-taymi boshlandi: Shomurodovdan gol (video)O‘zbekiston va Kongo bahsi 2-taymi boshlandi: Shomurodovdan gol (video)Bugun, 05:41JCH-2026. Harri Keyn JCH tarixida Angliyaning eng yaxshi to‘purariga aylandiJCH-2026. Harri Keyn JCH tarixida Angliyaning eng yaxshi to‘purariga aylandiBugun, 05:31Kolumbiya va Portugaliya o‘yinidan jonli matnli translyatsiyaKolumbiya va Portugaliya o‘yinidan jonli matnli translyatsiyaBugun, 05:14JCH-2026. Kolumbiya — Portugaliya bahsi uchun asosiy tarkiblar ma’lum...JCH-2026. Kolumbiya — Portugaliya bahsi uchun asosiy tarkiblar ma’lum...Bugun, 04:21O‘zbekistonning Kongo DRga qarshi bahsini biz bilan kuzatib boringO‘zbekistonning Kongo DRga qarshi bahsini biz bilan kuzatib boringBugun, 04:15JCH-2026. Kongo DR terma jamoasining asosiy tarkibi ma’lum bo‘ldiJCH-2026. Kongo DR terma jamoasining asosiy tarkibi ma’lum bo‘ldiBugun, 04:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi