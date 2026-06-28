O‘zbekiston Kongo DRga qarshi so‘nggi turda imkoniyatni boy berdi

·160·Sport
O‘zbekiston Kongo DRga qarshi so‘nggi turda imkoniyatni boy berdi

O‘zbekiston milliy terma jamoasi 2026 yilgi Jahon chempionati «K» guruhining uchinchi turida Kongo Demokratik Respublikasiga 1:3 hisobida mag‘lub bo‘ldi. Atlantadagi stadionda o‘tgan uchrashuvda O‘zbekistonning yagona golini Eldor Shomurodov urdi.

Shomurodov 10-daqiqada hisobni ochib, terma jamoamizni oldinga olib chiqdi. Biroq ikkinchi bo‘limda Kongo DR vaziyatni o‘zgartirdi. Yoan Vissa 68-daqiqada hisobni tenglashtirdi, 76-daqiqada Ibrohim Mbate jamoasini oldinga olib chiqdi. 90+1-daqiqada Vissa ikkinchi golini kiritib, yakuniy hisobni belgiladi.

Uchrashuv statistikasida Kongo DR ustun bo‘ldi. Afrika jamoasi raqib darvozasi tomon 19 marta zarba yo‘lladi, shundan to‘rttasi aniq chiqdi. O‘zbekiston esa uchta zarba berdi va bittasini darvoza sohasiga yo‘naltirdi.

To‘p nazorati Kongo DRda 58 foizni, O‘zbekistonda 42 foizni tashkil etdi. Kongo futbolchilari 473 ta uzatmani 86 foiz aniqlik bilan amalga oshirdi. O‘zbekiston 350 ta pas berdi, uzatmalar aniqligi 76 foiz bo‘ldi.

Qoidabuzarliklar soni O‘zbekistonda ko‘proq qayd etildi. Terma jamoamiz 15 marta, Kongo DR esa 6 marta fol ishlatdi. Kongo futbolchilari uchta, O‘zbekiston esa ikkita sariq kartochka oldi. Qizil kartochka ko‘rsatilmadi.

Burchak zarbalari bo‘yicha O‘zbekiston 4:2 hisobida ustun keldi. Ofsaydlar Kongo DRda uchta, O‘zbekistonda bittani tashkil qildi.

Guruh bosqichi yakunlariga ko‘ra, O‘zbekiston uchta o‘yinning barchasida mag‘lub bo‘lib, ochkosiz to‘rtinchi o‘rinda qoldi. Kongo DR to‘rt ochko bilan uchinchi pog‘onani egalladi. Kolumbiya yetti ochko bilan birinchi, Portugaliya besh ochko bilan ikkinchi bo‘ldi.

Qizil libosdagi ikki futbolchi golni nishonlamoqda, oq libosli o‘yinchi esa afsusda.Futbolchilar to‘la stadion o‘rtasida golni quvonch bilan nishonlamoqda.
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kannavaro: «Futbolchilar qo‘lidan kelgan barcha ishni qildi»Kannavaro: «Futbolchilar qo‘lidan kelgan barcha ishni qildi»Bugun, 07:15Portugaliya Kolumbiya bilan durang oʻynadi: Cristiano Ronaldo va uning jamoasi omadli qutulib qoldiPortugaliya Kolumbiya bilan durang oʻynadi: Cristiano Ronaldo va uning jamoasi omadli qutulib qoldiBugun, 06:57Portugaliya finalgacha bo‘lgan yo‘lda kimlar bilan o‘ynaydiPortugaliya finalgacha bo‘lgan yo‘lda kimlar bilan o‘ynaydiBugun, 06:56Janubiy Koreya va Eronga O‘zbekistondan kechikkan «javob»Janubiy Koreya va Eronga O‘zbekistondan kechikkan «javob»Bugun, 06:52O‘zbekiston futbolchilari Kongo DRga qarshi bahsda qanday baholandi?O‘zbekiston futbolchilari Kongo DRga qarshi bahsda qanday baholandi?Bugun, 06:44Kongo DR pley-off yo‘llanmasi uchun kurashda birinchi o‘ringa chiqdiKongo DR pley-off yo‘llanmasi uchun kurashda birinchi o‘ringa chiqdiBugun, 06:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi