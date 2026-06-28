Janubiy Koreya va Eronga O‘zbekistondan kechikkan «javob»

·153·Sport
Janubiy Koreya va Eronga O‘zbekistondan kechikkan «javob»

Jahon chempionati saralashlarida O‘zbekiston bir necha bor boshqa jamoalar natijasiga qarab qolgan. 2014 yilgi mundial saralashining so‘nggi turida Janubiy Koreya o‘z maydonida Eronni mag‘lub etsa, O‘zbekiston Jahon chempionatiga yo‘l olardi. Ammo koreyslar 0:1 hisobida yutqazdi va Eron bilan birga mundialga chiqdi. O‘zbekistonning umidi esa o‘sha kuni so‘ndi, deb yozmoqda «Aslanov bilan futbol» telegram kanali.

2018 yilgi Jahon chempionati saralashida ham shunga o‘xshash vaziyat yuz bergan. O‘zbekiston so‘nggi turda Janubiy Koreya bilan durang o‘ynadi. Pley-offga chiqish uchun Eronning o‘z maydonida Suriyani mag‘lub etishi kerak edi. Lekin o‘sha bahs 2:2 hisobida yakunlandi va O‘zbekiston yana imkoniyatdan mahrum bo‘ldi.

2026 yilgi Jahon chempionatida esa vaziyat teskari tus oldi. Bu safar Eron va Janubiy Koreya O‘zbekistondan kamida durang kutdi. Terma jamoamiz 70 daqiqa davomida ularga kerakli natijani saqlab turdi, ammo o‘yin oxirida uchta gol o‘tkazib yubordi.

Kanal bu holatni hazilomuz tarzda «kechikkan qasos» sifatida talqin qilgan. Yillar davomida O‘zbekiston boshqalar natijasiga qarab qolgan bo‘lsa, bu safar boshqalar O‘zbekistondan natija kutishga majbur bo‘ldi.

O‘zbekistonEronJanubiy KoreyaJahon chempionatiSaralashAslanov bilan futbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kannavaro: «Futbolchilar qo‘lidan kelgan barcha ishni qildi»Kannavaro: «Futbolchilar qo‘lidan kelgan barcha ishni qildi»Bugun, 07:15Portugaliya Kolumbiya bilan durang oʻynadi: Cristiano Ronaldo va uning jamoasi omadli qutulib qoldiPortugaliya Kolumbiya bilan durang oʻynadi: Cristiano Ronaldo va uning jamoasi omadli qutulib qoldiBugun, 06:57Portugaliya finalgacha bo‘lgan yo‘lda kimlar bilan o‘ynaydiPortugaliya finalgacha bo‘lgan yo‘lda kimlar bilan o‘ynaydiBugun, 06:56O‘zbekiston futbolchilari Kongo DRga qarshi bahsda qanday baholandi?O‘zbekiston futbolchilari Kongo DRga qarshi bahsda qanday baholandi?Bugun, 06:44Kongo DR pley-off yo‘llanmasi uchun kurashda birinchi o‘ringa chiqdiKongo DR pley-off yo‘llanmasi uchun kurashda birinchi o‘ringa chiqdiBugun, 06:39O‘zbekiston Kongo DRga qarshi so‘nggi turda imkoniyatni boy berdiO‘zbekiston Kongo DRga qarshi so‘nggi turda imkoniyatni boy berdiBugun, 06:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi