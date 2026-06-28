JCH-2026. Harri Keyn JCH tarixida Angliyaning eng yaxshi to‘purariga aylandi

·33·Sport
JCH-2026. Harri Keyn JCH tarixida Angliyaning eng yaxshi to‘purariga aylandi

Angliya milliy terma jamoasi sardori va hujumchisi Harri Keyn Jahon chempionatlari tarixida mamlakatining eng yaxshi to‘purari sifatida o‘z ismini oltin harflar bilan yozib qo‘ydi. Bu tarixiy natija AQSHda bo‘lib o‘tayotgan JCH-2026 guruh bosqichining 3-turi doirasida Panamaga qarshi kechgan bahsda qayd etildi.

Rekord o‘rnatilgan gol va tarixiy lahza

Harri Keyn uchrashuvning 67-daqiqasida Panama darvozasini ishg‘ol qilib, jamoasining hisobdagi ustunligini 2:0 ko‘rinishiga olib keldi. Ushbu gol 31 yoshli hujumchi uchun Jahon chempionatlaridagi faoliyatidagi 11-gol bo‘ldi.

Natijada u uzoq yillar davomida Gari Linekerga tegishli bo‘lgan rekordni yangiladi. Sobiq afsonaviy hujumchi Jahon chempionatlarida Angliya terma jamoasi safida jami 10 ta gol urishga muvaffaq bo‘lgan edi.

Harri Keynning Angliya safidagi betakror statistikasi

Harri Keyn 2015 yildan buyon Angliya milliy terma jamoasi sharafini himoya qilib kelmoqda. Shu vaqt ichida u:

  • 117 ta uchrashuvda maydonga tushdi.

  • Ushbu natijasi bilan u nafaqat Jahon chempionatlaridagi, balki mamlakat milliy jamoasi tarixidagi eng yaxshi to‘purar maqomini ham mustahkamlab oldi.

Eslatib o‘tamiz, Harri Keyn avvalroq Angliya terma jamoasi safida eng ko‘p gol urgan futbolchi sifatida Ueyn Runining rekordini ham yangilagan edi. Mundialdagi bu muvaffaqiyat uning afsonaviy maqomini yana bir bor isbotladi.

Agar ushbu tarixiy voqea siz uchun qiziqarli bo‘lgan bo‘lsa, maqolani futbol ishqibozlari bo‘lgan yaqinlaringizga ulashing! JCH-2026 yangiliklarini biz bilan kuzatishda davom eting.

Harry KaneAngliyaPanamaGary LinekerWayne Rooney
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston va Kongo bahsi 2-taymi boshlandi: Shomurodovdan gol (video)O‘zbekiston va Kongo bahsi 2-taymi boshlandi: Shomurodovdan gol (video)Bugun, 05:41JCH-2026. Xorvatiya Ganani mag‘lubiyatga uchratib, pley-offga yo‘l oldiJCH-2026. Xorvatiya Ganani mag‘lubiyatga uchratib, pley-offga yo‘l oldiBugun, 05:35Kolumbiya va Portugaliya o‘yinidan jonli matnli translyatsiyaKolumbiya va Portugaliya o‘yinidan jonli matnli translyatsiyaBugun, 05:14JCH-2026. Kolumbiya — Portugaliya bahsi uchun asosiy tarkiblar ma’lum...JCH-2026. Kolumbiya — Portugaliya bahsi uchun asosiy tarkiblar ma’lum...Bugun, 04:21O‘zbekistonning Kongo DRga qarshi bahsini biz bilan kuzatib boringO‘zbekistonning Kongo DRga qarshi bahsini biz bilan kuzatib boringBugun, 04:15JCH-2026. Kongo DR terma jamoasining asosiy tarkibi ma’lum bo‘ldiJCH-2026. Kongo DR terma jamoasining asosiy tarkibi ma’lum bo‘ldiBugun, 04:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi