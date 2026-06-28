JCH-2026. Harri Keyn JCH tarixida Angliyaning eng yaxshi to‘purariga aylandi
Angliya milliy terma jamoasi sardori va hujumchisi Harri Keyn Jahon chempionatlari tarixida mamlakatining eng yaxshi to‘purari sifatida o‘z ismini oltin harflar bilan yozib qo‘ydi. Bu tarixiy natija AQSHda bo‘lib o‘tayotgan JCH-2026 guruh bosqichining 3-turi doirasida Panamaga qarshi kechgan bahsda qayd etildi.
Rekord o‘rnatilgan gol va tarixiy lahza
Harri Keyn uchrashuvning 67-daqiqasida Panama darvozasini ishg‘ol qilib, jamoasining hisobdagi ustunligini 2:0 ko‘rinishiga olib keldi. Ushbu gol 31 yoshli hujumchi uchun Jahon chempionatlaridagi faoliyatidagi 11-gol bo‘ldi.
Natijada u uzoq yillar davomida Gari Linekerga tegishli bo‘lgan rekordni yangiladi. Sobiq afsonaviy hujumchi Jahon chempionatlarida Angliya terma jamoasi safida jami 10 ta gol urishga muvaffaq bo‘lgan edi.
Harri Keynning Angliya safidagi betakror statistikasi
Harri Keyn 2015 yildan buyon Angliya milliy terma jamoasi sharafini himoya qilib kelmoqda. Shu vaqt ichida u:
117 ta uchrashuvda maydonga tushdi.
Ushbu natijasi bilan u nafaqat Jahon chempionatlaridagi, balki mamlakat milliy jamoasi tarixidagi eng yaxshi to‘purar maqomini ham mustahkamlab oldi.
Eslatib o‘tamiz, Harri Keyn avvalroq Angliya terma jamoasi safida eng ko‘p gol urgan futbolchi sifatida Ueyn Runining rekordini ham yangilagan edi. Mundialdagi bu muvaffaqiyat uning afsonaviy maqomini yana bir bor isbotladi.
Agar ushbu tarixiy voqea siz uchun qiziqarli bo‘lgan bo‘lsa, maqolani futbol ishqibozlari bo‘lgan yaqinlaringizga ulashing! JCH-2026 yangiliklarini biz bilan kuzatishda davom eting.
…