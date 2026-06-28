Portugaliya finalgacha bo‘lgan yo‘lda kimlar bilan o‘ynaydi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• 1/16 final: Xorvatiya
Portugaliya terma jamoasining Jahon chempionati pley-off bosqichidagi ehtimoliy yo‘li ma’lum bo‘ldi. Jamoa 1/16 finalda Xorvatiyaga qarshi maydonga tushadi.
Agar Portugaliya bu bosqichdan o‘tsa, 1/8 finalda Ispaniya bilan to‘qnash keladi. Chorak finalda esa raqib Marokash yoki Niderlandiya bo‘lishi mumkin.
Portugaliya yarim finalgacha yetib borsa, Fransiya yoki Germaniyaga qarshi bahs o‘tkazishi ehtimol qilinmoqda.
Portugaliyaning pley-offdagi ehtimoliy yo‘li:
• 1/16 final: Xorvatiya
• 1/8 final: Ispaniya
• Chorak final: Marokash yoki Niderlandiya
• Yarim final: Fransiya yoki Germaniya
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…