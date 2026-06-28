JCH-2026. O‘zbekiston Kongo DRga yutqazib, mundial bilan xayrlashdi
Futbol bo‘yicha Jahon chempionatining «K» guruhida so‘nggi 3-tur bahslari yakunlandi. O‘zbekiston milliy terma jamoasi Kongo DRga qarshi kechgan hayot-mamot o‘yinida alamli mag‘lubiyatga uchradi va musobaqadagi ishtirokini yakunladi. Guruhning ikkinchi o‘yinida esa kutilmagan natija qayd etildi.
Kongo DR — O‘zbekiston: Birinchi bo‘limdagi ustunlik va ikkinchi bo‘limdagi kalamush-o‘yin
Uchrashuv vakillarimiz uchun juda go‘zal boshlangan edi. Eldor Shomurodov 10-daqiqadayoq hisobni ochib, muxlislarga umid bag‘ishlagan bo‘lsa-da, ikkinchi bo‘limda tashabbus to‘liq afrikaliklar tomoniga o‘tib ketdi.
68-daqiqada Yoan Vissa penaltini aniq amalga oshirib muvozanatni tikladi. Ko‘p o‘tmay, zaxiradan maydonga tushgan Mayele Kongoni oldinga olib chiqdi. Hakam tomonidan qo‘shib berilgan daqiqalarda esa Vissa dublini rasmiylashtirib, yakuniy nuqtani qo‘ydi — 3:1. Vakillarimiz JCH-2026 ni ochkosiz, so‘nggi o‘rinda yakunlashdi.
JCH-2026. «K» guruhi. 3-tur Kongo DR — O‘zbekiston 3:1 Gollar: Mayele (78), Vissa (68 pen, 90+1) — Shomurodov (10).
Kolumbiya — Portugaliya: Grandalar durangga rozi bo‘lishdi
Guruhning parallel kechgan markaziy bahsida Kolumbiya va Portugaliya terma jamoalari maydonga tushishdi. Har ikki jamoa tarkibida Krishtianu Ronaldu va Luis Dias kabi yulduzlar harakat qilganiga qaramay, uchrashuvda darvozalar daxlsizligi saqlanib qoldi — 0:0. Bu natija ikkala grandga ham pley-off yo‘llanmasini taqdim etdi.
«K» guruhidagi yakuniy turnir jadvali
3-tur o‘yinlaridan so‘ng guruhdagi holat quyidagicha ko‘rinish oldi. Kolumbiya, Portugaliya va Kongo DR keyingi bosqichga yo‘l oldi:
№
Jamoalar
O‘yin
G‘alaba
Durang
Mag‘lubiyat
To‘plar nisbati
Ochko
1
Kolumbiya
3
2
1
0
4:1
7
2
Portugaliya
3
1
2
0
6:1
5
3
Kongo DR
3
1
1
1
4:3
4
4
O‘zbekiston
3
0
0
3
2:11
0
Jamoalarning o‘yindagi tarkiblari va almashtirishlar:
Kongo DR: Mpasi, Van-Bissaka, Tuanzebe, Mbuku (Eliya, 73), Mutussami (Bongonda, 73), Chipenga (Mukau, 73), Sadiki, Bakambu (Mayele, 51), Vissa, Mbemba, Masuaku.
O‘zbekiston: Ne’matov, Husanov, Alijonov, Ashurmatov, Mozgovoy (Iskanderov, 82), Shukurov (G‘aniyev, 59), Nasrullayev, Hamdamov (Hamrobekov, 59), O‘rozov (Sergeyev, 82), Fayzullayev (O‘runov, 73), Shomurodov.
Mundialdagi qolgan qiziqarli bahslar tahlilini biz bilan kuzatishda davom eting.
…