JCH-2026. O‘zbekiston Kongo DRga yutqazib, mundial bilan xayrlashdi

·866·Sport
JCH-2026. O‘zbekiston Kongo DRga yutqazib, mundial bilan xayrlashdi

Futbol bo‘yicha Jahon chempionatining «K» guruhida so‘nggi 3-tur bahslari yakunlandi. O‘zbekiston milliy terma jamoasi Kongo DRga qarshi kechgan hayot-mamot o‘yinida alamli mag‘lubiyatga uchradi va musobaqadagi ishtirokini yakunladi. Guruhning ikkinchi o‘yinida esa kutilmagan natija qayd etildi.

Kongo DR — O‘zbekiston: Birinchi bo‘limdagi ustunlik va ikkinchi bo‘limdagi kalamush-o‘yin

Uchrashuv vakillarimiz uchun juda go‘zal boshlangan edi. Eldor Shomurodov 10-daqiqadayoq hisobni ochib, muxlislarga umid bag‘ishlagan bo‘lsa-da, ikkinchi bo‘limda tashabbus to‘liq afrikaliklar tomoniga o‘tib ketdi.

68-daqiqada Yoan Vissa penaltini aniq amalga oshirib muvozanatni tikladi. Ko‘p o‘tmay, zaxiradan maydonga tushgan Mayele Kongoni oldinga olib chiqdi. Hakam tomonidan qo‘shib berilgan daqiqalarda esa Vissa dublini rasmiylashtirib, yakuniy nuqtani qo‘ydi — 3:1. Vakillarimiz JCH-2026 ni ochkosiz, so‘nggi o‘rinda yakunlashdi.

JCH-2026. «K» guruhi. 3-tur Kongo DR — O‘zbekiston 3:1 Gollar: Mayele (78), Vissa (68 pen, 90+1) — Shomurodov (10).

Kolumbiya — Portugaliya: Grandalar durangga rozi bo‘lishdi

Guruhning parallel kechgan markaziy bahsida Kolumbiya va Portugaliya terma jamoalari maydonga tushishdi. Har ikki jamoa tarkibida Krishtianu Ronaldu va Luis Dias kabi yulduzlar harakat qilganiga qaramay, uchrashuvda darvozalar daxlsizligi saqlanib qoldi — 0:0. Bu natija ikkala grandga ham pley-off yo‘llanmasini taqdim etdi.

«K» guruhidagi yakuniy turnir jadvali

3-tur o‘yinlaridan so‘ng guruhdagi holat quyidagicha ko‘rinish oldi. Kolumbiya, Portugaliya va Kongo DR keyingi bosqichga yo‘l oldi:

Jamoalar

O‘yin

G‘alaba

Durang

Mag‘lubiyat

To‘plar nisbati

Ochko

1

Kolumbiya

3

2

1

0

4:1

7

2

Portugaliya

3

1

2

0

6:1

5

3

Kongo DR

3

1

1

1

4:3

4

4

O‘zbekiston

3

0

0

3

2:11

0

Jamoalarning o‘yindagi tarkiblari va almashtirishlar:

  • Kongo DR: Mpasi, Van-Bissaka, Tuanzebe, Mbuku (Eliya, 73), Mutussami (Bongonda, 73), Chipenga (Mukau, 73), Sadiki, Bakambu (Mayele, 51), Vissa, Mbemba, Masuaku.

  • O‘zbekiston: Ne’matov, Husanov, Alijonov, Ashurmatov, Mozgovoy (Iskanderov, 82), Shukurov (G‘aniyev, 59), Nasrullayev, Hamdamov (Hamrobekov, 59), O‘rozov (Sergeyev, 82), Fayzullayev (O‘runov, 73), Shomurodov.

Mundialdagi qolgan qiziqarli bahslar tahlilini biz bilan kuzatishda davom eting.

UzbekistanDR CongoColombiaPortugalEldor Shomurodov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kannavaro: «Futbolchilar qo‘lidan kelgan barcha ishni qildi»Kannavaro: «Futbolchilar qo‘lidan kelgan barcha ishni qildi»Bugun, 07:15Portugaliya Kolumbiya bilan durang oʻynadi: Cristiano Ronaldo va uning jamoasi omadli qutulib qoldiPortugaliya Kolumbiya bilan durang oʻynadi: Cristiano Ronaldo va uning jamoasi omadli qutulib qoldiBugun, 06:57Portugaliya finalgacha bo‘lgan yo‘lda kimlar bilan o‘ynaydiPortugaliya finalgacha bo‘lgan yo‘lda kimlar bilan o‘ynaydiBugun, 06:56Janubiy Koreya va Eronga O‘zbekistondan kechikkan «javob»Janubiy Koreya va Eronga O‘zbekistondan kechikkan «javob»Bugun, 06:52O‘zbekiston futbolchilari Kongo DRga qarshi bahsda qanday baholandi?O‘zbekiston futbolchilari Kongo DRga qarshi bahsda qanday baholandi?Bugun, 06:44Kongo DR pley-off yo‘llanmasi uchun kurashda birinchi o‘ringa chiqdiKongo DR pley-off yo‘llanmasi uchun kurashda birinchi o‘ringa chiqdiBugun, 06:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi