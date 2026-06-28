Kongo DR pley-off yo‘llanmasi uchun kurashda birinchi o‘ringa chiqdi

·80·Sport
Kongo DR pley-off yo‘llanmasi uchun kurashda birinchi o‘ringa chiqdi

Jahon chempionati guruh bosqichida uchinchi o‘rinni egallagan terma jamoalar reytingida Kongo Demokratik Respublikasi birinchi pog‘onaga ko‘tarildi.

Kongo DR uchta o‘yinda bir g‘alaba, bir durang va bir mag‘lubiyat qayd etib, to‘rt ochko jamg‘ardi. Jamoa raqiblar darvozasiga to‘rtta gol urdi va uchta to‘p o‘tkazib yubordi. To‘plar farqi plyus birni tashkil etmoqda.

Shvetsiya, Gana va Ekvador ham to‘rttadan ochko to‘plagan. Biroq qo‘shimcha ko‘rsatkichlar bo‘yicha Kongo DR ulardan yuqori o‘rinda turibdi. Bosniya va Gersegovina hamda Paragvay hisobida ham to‘rttadan ochko bor.

Ayni paytda reytingning dastlabki olti pog‘onasi pley-offning 1/16 final bosqichiga yo‘llanma beruvchi o‘rinlar hisoblanadi. Kongo DR birinchi o‘rinda turgani uchun keyingi bosqichga chiqish imkoniyatini saqlab qolmoqda.

Senegal uch ochko bilan yettinchi, Eron sakkizinchi, Janubiy Koreya esa to‘qqizinchi o‘rinda. Jazoir hozircha ikki o‘yinda uch ochko jamg‘argan va o‘ninchi pog‘onada turibdi.

Kongo DR pley-off yo‘llanmasi uchun kurashda birinchi o‘ringa chiqdi
Kongo DRShvetsiyaGanaEkvadorSenegalJahon chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kannavaro: «Futbolchilar qo‘lidan kelgan barcha ishni qildi»Kannavaro: «Futbolchilar qo‘lidan kelgan barcha ishni qildi»Bugun, 07:15Portugaliya Kolumbiya bilan durang oʻynadi: Cristiano Ronaldo va uning jamoasi omadli qutulib qoldiPortugaliya Kolumbiya bilan durang oʻynadi: Cristiano Ronaldo va uning jamoasi omadli qutulib qoldiBugun, 06:57Portugaliya finalgacha bo‘lgan yo‘lda kimlar bilan o‘ynaydiPortugaliya finalgacha bo‘lgan yo‘lda kimlar bilan o‘ynaydiBugun, 06:56Janubiy Koreya va Eronga O‘zbekistondan kechikkan «javob»Janubiy Koreya va Eronga O‘zbekistondan kechikkan «javob»Bugun, 06:52O‘zbekiston futbolchilari Kongo DRga qarshi bahsda qanday baholandi?O‘zbekiston futbolchilari Kongo DRga qarshi bahsda qanday baholandi?Bugun, 06:44O‘zbekiston Kongo DRga qarshi so‘nggi turda imkoniyatni boy berdiO‘zbekiston Kongo DRga qarshi so‘nggi turda imkoniyatni boy berdiBugun, 06:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi