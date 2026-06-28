Kongo DR pley-off yo‘llanmasi uchun kurashda birinchi o‘ringa chiqdi
Jahon chempionati guruh bosqichida uchinchi o‘rinni egallagan terma jamoalar reytingida Kongo Demokratik Respublikasi birinchi pog‘onaga ko‘tarildi.
Kongo DR uchta o‘yinda bir g‘alaba, bir durang va bir mag‘lubiyat qayd etib, to‘rt ochko jamg‘ardi. Jamoa raqiblar darvozasiga to‘rtta gol urdi va uchta to‘p o‘tkazib yubordi. To‘plar farqi plyus birni tashkil etmoqda.
Shvetsiya, Gana va Ekvador ham to‘rttadan ochko to‘plagan. Biroq qo‘shimcha ko‘rsatkichlar bo‘yicha Kongo DR ulardan yuqori o‘rinda turibdi. Bosniya va Gersegovina hamda Paragvay hisobida ham to‘rttadan ochko bor.
Ayni paytda reytingning dastlabki olti pog‘onasi pley-offning 1/16 final bosqichiga yo‘llanma beruvchi o‘rinlar hisoblanadi. Kongo DR birinchi o‘rinda turgani uchun keyingi bosqichga chiqish imkoniyatini saqlab qolmoqda.
Senegal uch ochko bilan yettinchi, Eron sakkizinchi, Janubiy Koreya esa to‘qqizinchi o‘rinda. Jazoir hozircha ikki o‘yinda uch ochko jamg‘argan va o‘ninchi pog‘onada turibdi.
…