O‘zbekiston va Kongo bahsi 2-taymi boshlandi: Shomurodovdan gol (video)
Futbol bo‘yicha Jahon chempionatining guruh bosqichidagi eng hal qiluvchi va tarixiy uchrashuv boshlandi. «K» guruhi 3-turidan o‘rin olgan Kongo DR va O‘zbekiston milliy terma jamoalari o‘rtasidagi bahsning birinchi bo‘limi yakuniga yetdi. Hozircha maydonda vakillarimizning to‘liq ustunligi kuzatilmoqda.
Sardor sahnaga chiqdi: Shomurodovdan tezkor gol
Uchrashuv vakillarimizning ketma-ket hujumlari bilan boshlandi. Allaqachon bahsning 10-daqiqasida terma jamoamiz sardori va yetakchisi Eldor Shomurodov raqib himoyachilarining xatosidan unumli foydalanib, darvozani aniq nishonga oldi va hisobni ochdi — 0:1!
Ushbu goldan so‘ng ham Fabio Kannavaro shogirdlari tartibli o‘yin namoyish etib, raqibga deyarli imkoniyat berishmadi. Birinchi taym vakillarimizning kichik, ammo o‘ta muhim ustunligi bilan yakunlandi.
JCH-2026. 3-tur (Birinchi taym yakuni) Kongo DR — O‘zbekiston 0:1 Gol: Eldor Shomurodov (10)
Jamoalarning maydondagi tarkiblari
Birinchi bo‘limni yuqori tempda o‘tkazgan har ikki terma jamoaning asosiy tarkib futbolchilari quyidagicha ko‘rinishda:
Kongo DR – Mpasi, Van-Bissaka,Tuanzebe, Mbuku, Mutussami, Chipenga, Sadiki, Bakambu, Vissa,Mbemba, Masuaku.
O‘zbekiston – Ne’matov, Husanov, Alijonov, Ashurmatov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullayev, Hamdamov, O‘rozov, Fayzullayev, Shomurodov.
Ikkinchi bo‘limda ham yurtdoshlarimizdan xuddi shunday jonkuyarlik, chiroyli o‘yin va mundiallar tarixidagi ilk g‘alabasini nishonlashini tilab qolamiz. Olg‘a, O‘zbekiston!
…