O‘zbekiston va Kongo bahsi 2-taymi boshlandi: Shomurodovdan gol (video)

·123·Sport
O‘zbekiston va Kongo bahsi 2-taymi boshlandi: Shomurodovdan gol (video)

Futbol bo‘yicha Jahon chempionatining guruh bosqichidagi eng hal qiluvchi va tarixiy uchrashuv boshlandi. «K» guruhi 3-turidan o‘rin olgan Kongo DR va O‘zbekiston milliy terma jamoalari o‘rtasidagi bahsning birinchi bo‘limi yakuniga yetdi. Hozircha maydonda vakillarimizning to‘liq ustunligi kuzatilmoqda.

Sardor sahnaga chiqdi: Shomurodovdan tezkor gol

Uchrashuv vakillarimizning ketma-ket hujumlari bilan boshlandi. Allaqachon bahsning 10-daqiqasida terma jamoamiz sardori va yetakchisi Eldor Shomurodov raqib himoyachilarining xatosidan unumli foydalanib, darvozani aniq nishonga oldi va hisobni ochdi — 0:1!

Ushbu goldan so‘ng ham Fabio Kannavaro shogirdlari tartibli o‘yin namoyish etib, raqibga deyarli imkoniyat berishmadi. Birinchi taym vakillarimizning kichik, ammo o‘ta muhim ustunligi bilan yakunlandi.

JCH-2026. 3-tur (Birinchi taym yakuni) Kongo DR — O‘zbekiston 0:1 Gol: Eldor Shomurodov (10)

Jamoalarning maydondagi tarkiblari

Birinchi bo‘limni yuqori tempda o‘tkazgan har ikki terma jamoaning asosiy tarkib futbolchilari quyidagicha ko‘rinishda:

Kongo DR – Mpasi, Van-Bissaka,Tuanzebe, Mbuku, Mutussami, Chipenga, Sadiki, Bakambu, Vissa,Mbemba, Masuaku.
O‘zbekiston – Ne’matov, Husanov, Alijonov, Ashurmatov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullayev, Hamdamov, O‘rozov, Fayzullayev, Shomurodov.

Ikkinchi bo‘limda ham yurtdoshlarimizdan xuddi shunday jonkuyarlik, chiroyli o‘yin va mundiallar tarixidagi ilk g‘alabasini nishonlashini tilab qolamiz. Olg‘a, O‘zbekiston!

O'zbekistonKongo DREldor ShomurodovFabio Cannavaro
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026. Xorvatiya Ganani mag‘lubiyatga uchratib, pley-offga yo‘l oldiJCH-2026. Xorvatiya Ganani mag‘lubiyatga uchratib, pley-offga yo‘l oldiBugun, 05:35JCH-2026. Harri Keyn JCH tarixida Angliyaning eng yaxshi to‘purariga aylandiJCH-2026. Harri Keyn JCH tarixida Angliyaning eng yaxshi to‘purariga aylandiBugun, 05:31Kolumbiya va Portugaliya o‘yinidan jonli matnli translyatsiyaKolumbiya va Portugaliya o‘yinidan jonli matnli translyatsiyaBugun, 05:14JCH-2026. Kolumbiya — Portugaliya bahsi uchun asosiy tarkiblar ma’lum...JCH-2026. Kolumbiya — Portugaliya bahsi uchun asosiy tarkiblar ma’lum...Bugun, 04:21O‘zbekistonning Kongo DRga qarshi bahsini biz bilan kuzatib boringO‘zbekistonning Kongo DRga qarshi bahsini biz bilan kuzatib boringBugun, 04:15JCH-2026. Kongo DR terma jamoasining asosiy tarkibi ma’lum bo‘ldiJCH-2026. Kongo DR terma jamoasining asosiy tarkibi ma’lum bo‘ldiBugun, 04:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi