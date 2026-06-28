JCH-2026. Argentinada 100%lik natija, «J» guruhida haqiqiy "triller"...

·0·Sport
JCH-2026. Argentinada 100%lik natija, «J» guruhida haqiqiy "triller"...

Futbol bo‘yicha Jahon chempionatining «J» guruhida so‘nggi 3-tur bahslari yakunlandi. Lionel Messi boshliq Argentina terma jamoasi navbatdagi g‘alabasini tantana qilgan bo‘lsa, parallel kechgan Jazoir va Avstriya o‘rtasidagi uchrashuv mundial tarixidagi eng dramatik o‘yinlardan biriga aylandi.

Iordaniya — Argentina: Messi va Lo Chelsoning klassikasi

Argentina terma jamoasi guruh bosqichini ko‘tarinki kayfiyatda yakunladi. Birinchi bo‘limning o‘zidayoq Jovani Lo Chelso va Lautaro Martines (penaltidan) raqib darvozasini ishg‘ol qilib, amalda o‘yin taqdirini hal qilishdi. Iordaniya vakili al-Tamari 55-daqiqada hisobni qisqartirgan bo‘lsa-da, 80-daqiqada Lionel Messi o‘z so‘zini aytdi va yakuniy nuqtani qo‘ydi — 1:3.

Janubiy amerikaliklar 100 foizlik natija (3 ta o‘yinda 3 ta g‘alaba) bilan pley-offga yo‘l olishdi. Iordaniya esa biror ochko ololmay, musobaqa bilan xayrlashdi.

JCH-2026. «J» guruhi. 3-tur Iordaniya — Argentina 1:3 Gollar: Tamari (55) — Lo Chelso (19), Lautaro (31 pen), Messi (80).

Jazoir — Avstriya: 90+6-daqiqadagi gol va 6 ta to‘p kiritilgan drama

Afrika va Yevropa vakillari o‘rtasidagi bahs haqiqiy gollar shousini taqdim etdi. Marko Arnautovich va Marsel Zabitserning gollariga Jazoir safidan Belgali hamda afsonaviy Riyad Mahrez javob qaytardi.

Haqiqiy drama hakam tomonidan qo‘shib berilgan daqiqalarda yuz berdi: 90+3-daqiqada Mahrez dublini rasmiylashtirib, Jazoirga g‘alaba taqdim etgandek tuyulgandi, ammo 90+6-daqiqada Sasha Kalajich Avstriyani mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi — 3:3. Ushbu jangovor durang har ikki jamoani ham 1/16 finalga olib chiqdi.

«J» guruhidagi yakuniy turnir jadvali

3-tur o‘yinlaridan so‘ng guruhdagi yakuniy holat quyidagicha ko‘rinish oldi. Argentina, Avstriya va Jazoir pley-off yo‘llanmasini naqd qilishdi:

Jamoalar

O‘yin

G‘alaba

Durang

Mag‘lubiyat

To‘plar nisbati

Ochko

1

Argentina

3

3

0

0

8:1

9

2

Avstriya

3

1

1

1

6:6

4

3

Jazoir

3

1

1

1

5:7

4

4

Iordaniya

3

0

0

3

3:8

0

Jamoalarning o‘yindagi tarkiblari:

  • Iordaniya: Abu Layla, Nasib, Al Arab, Abudahab, Haddod, Ar Rashdan, Ar Ravabdeh, Taha, Olvan, Fahuri, Al Azayzeh.

  • Argentina: Martines, Otamendi, Senesi, Talyafiko, Simeone, Paredes, Palasios, Lo Chelso, Paz, Alvares, {Lautaro} Martines.

  • Jazoir: Benbot, Belgali, Mandi, Bensebayni, Hadjam, Auar, Bentaleb, Maza, Mahrez, Gouri, Chaibi.

  • Avstriya: Shlager, Posh, Linhart, Alaba, Mvene, Seyvald, Shlager, Shmidt, Laymer, Sabitser, Arnautovich.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi yana bir rekordni oʻrnatdi: Argentina Iordaniyani magʻlub etdiLionel Messi yana bir rekordni oʻrnatdi: Argentina Iordaniyani magʻlub etdiBugun, 09:11Kannavaro: «Futbolchilar qo‘lidan kelgan barcha ishni qildi»Kannavaro: «Futbolchilar qo‘lidan kelgan barcha ishni qildi»Bugun, 07:15Portugaliya Kolumbiya bilan durang oʻynadi: Cristiano Ronaldo va uning jamoasi omadli qutulib qoldiPortugaliya Kolumbiya bilan durang oʻynadi: Cristiano Ronaldo va uning jamoasi omadli qutulib qoldiBugun, 06:57Portugaliya finalgacha bo‘lgan yo‘lda kimlar bilan o‘ynaydiPortugaliya finalgacha bo‘lgan yo‘lda kimlar bilan o‘ynaydiBugun, 06:56Janubiy Koreya va Eronga O‘zbekistondan kechikkan «javob»Janubiy Koreya va Eronga O‘zbekistondan kechikkan «javob»Bugun, 06:52O‘zbekiston futbolchilari Kongo DRga qarshi bahsda qanday baholandi?O‘zbekiston futbolchilari Kongo DRga qarshi bahsda qanday baholandi?Bugun, 06:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi