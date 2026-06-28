Portugaliya, Kolumbiya va Kongo DR pley-offda kimga qarshi o‘ynaydi?
Futbol bo‘yicha Jahon chempionatining «K» guruhida barcha uchrashuvlar rasman yakuniga yetdi. So‘nggi turning dramalarga boy o‘yinlaridan keyin mazkur guruhdan pley-off bosqichiga yo‘l olgan terma jamoalarning 1/16 finaldagi raqiblari va o‘yin jadvali aniq bo‘ldi.
So‘nggi tur natijalarining qisqacha tafsiloti:
Kongo DR — O‘zbekiston 3:1 (Vakillarimiz Eldor Shomurodovning tezkor goli evaziga hisobda oldinga chiqib olgan bo‘lsalar-da, ikkinchi bo‘limdagi xatolar sababli alamli mag‘lubiyatni qabul qilib olishdi).
Kolumbiya — Portugaliya 0:0 (Ikki grand o‘rtasidagi keskin kurashlarda darvozalar daxlsiz qoldi va bu natija har ikki jamoani keyingi bosqichga olib chiqdi).
1/16 final juftliklari va rasmiy sanalar:
Guruh bosqichi yakunlariga ko‘ra, «K» guruhi peshqadamlari pley-offning ilk bosqichida quyidagi raqiblarga qarshi maydonga tushadigan bo‘lishdi:
Portugaliya — Xorvatiya. Pley-offning eng markaziy va shiddatli to‘qnashuvlaridan biri bo‘lishi kutilayotgan ushbu bahs 3 iyul kuni bo‘lib o‘tadi.
Kolumbiya — Gana. Guruhni birinchi o‘rin bilan yakunlagan kolumbiyaliklarning afrikaliklarga qarshi hayot-mamot jangi 4 iyul sanasiga belgilangan.
Kongo DR — Angliya. O‘zbekiston ustidan qozonilgan g‘alaba evaziga pley-offga yo‘l olgan Kongo DR jamoasini musobaqaning eng asosiy favoritlaridan biri kutmoqda.
Musobaqaning guruh bosqichi vakillarimiz uchun yakunlangan bo‘lsa-da, oldinda bizni Jahon chempionatining eng qaynoq va xatolarni kechirmaydigan pley-off uchrashuvlari kutmoqda. Ushbu yangilikni futbol muxlislari bo‘lgan do‘stlaringizga ulashing!
…