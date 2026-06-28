Ugreen kompaniyasi 160 vattli Nexode Pro aqlli quvvatlagichini Yevropa bozoriga chiqardi
Zamonaviy gadjetlar bozorida yetakchi aksessuar ishlab chiqaruvchilardan biri hisoblangan Ugreen kompaniyasi oʻzining yangi avlod quvvatlash qurilmasi — Nexode Pro 160W sotuvini Yevropada rasman boshladi. Ushbu qurilma nafaqat yuqori quvvati, balki oʻziga xos dizayni va foydalanuvchi bilan “muloqot” qila olishi bilan texnologiya ixlosmandlari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi mahsulot ayni kunlarda Buyuk Britaniya va Germaniyadagi Amazon savdo maydonchalarida 90 yevro atrofida baholanmoqda. Shuni taʼkidlash joizki, Prime Day chegirmalari doirasida xaridorlar ushbu qurilmani ancha arzon — taxminan 66 yevro evaziga qoʻlga kiritishlari mumkin. Bu uning asosiy raqobatchisi boʻlgan Anker Prime 160W (narxi 130 yevro) bilan solishtirganda ancha hamyonbop taklif hisoblanadi.
Texnik imkoniyatlar va portlar xilma-xilligiNexode Pro 160W modeli bir vaqtning oʻzida beshta qurilmani quvvatlash imkoniyatiga ega. Buning uchun unda toʻrtta USB-C va bitta USB-A porti koʻzda tutilgan. Bu koʻrsatkich ayniqsa bir vaqtning oʻzida noutbuk, planshet, smartfon va boshqa mayda gadjetlarni quvvatlashga ehtiyoj sezadigan foydalanuvchilar uchun juda qulaydir.
Qurilmaning asosiy ustunligi uning Power Delivery 3.1 standartini qoʻllab-quvvatlashidadir. Ikkita USB-C porti alohida holatda 140 vattgacha quvvat bera oladi, bu esa MacBook Pro kabi kuchli noutbuklarni maksimal tezlikda quvvatlash uchun yetarlidir. Jami umumiy quvvat esa 160 vattni tashkil etadi.
Aqlli energiya taqsimoti va rangli displeyUgreen muhandislari qurilmaga aqlli energiya taqsimlash tizimini joriy etishgan. Agar siz bir vaqtning oʻzida beshta gadjetni ulasangiz, tizim avtomatik ravishda quvvatni taqsimlaydi. Masalan, beshta qurilma ulanganda ham asosiy USB-C porti 65 vatt quvvatni saqlab qoladi, bu esa noutbukning ishlashiga xalaqit bermaydi.
Yangi modelning eng qiziqarli jihati — uning korpusiga oʻrnatilgan kichik rangli displeydir. Ushbu ekran orqali foydalanuvchi quyidagi maʼlumotlarni kuzatib borishi mumkin:
- Har bir port orqali uzatilayotgan joriy quvvat miqdori;
- Qurilmaning qizish harorati;
- Xizmat koʻrsatishga oid boshqa texnik maʼlumotlar.
Oʻzbekiston bozorida ham Ugreen brendi mahsulotlari keng tarqalganini hisobga olsak, tez orada ushbu Nexode Pro 160W modelini mahalliy riteylerlar rastalarida koʻrishimiz mumkin. Bu kabi universal quvvatlagichlar koʻplab simlar va adapterlardan voz kechib, ish stolini tartibga keltirishni istovchilar uchun ayni muddaodir.
…