Ugreen kompaniyasi 160 vattli Nexode Pro aqlli quvvatlagichini Yevropa bozoriga chiqardi

·39·Texno
Ugreen kompaniyasi 160 vattli Nexode Pro aqlli quvvatlagichini Yevropa bozoriga chiqardi

Zamonaviy gadjetlar bozorida yetakchi aksessuar ishlab chiqaruvchilardan biri hisoblangan Ugreen kompaniyasi oʻzining yangi avlod quvvatlash qurilmasi — Nexode Pro 160W sotuvini Yevropada rasman boshladi. Ushbu qurilma nafaqat yuqori quvvati, balki oʻziga xos dizayni va foydalanuvchi bilan “muloqot” qila olishi bilan texnologiya ixlosmandlari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi mahsulot ayni kunlarda Buyuk Britaniya va Germaniyadagi Amazon savdo maydonchalarida 90 yevro atrofida baholanmoqda. Shuni taʼkidlash joizki, Prime Day chegirmalari doirasida xaridorlar ushbu qurilmani ancha arzon — taxminan 66 yevro evaziga qoʻlga kiritishlari mumkin. Bu uning asosiy raqobatchisi boʻlgan Anker Prime 160W (narxi 130 yevro) bilan solishtirganda ancha hamyonbop taklif hisoblanadi.

Texnik imkoniyatlar va portlar xilma-xilligi

Nexode Pro 160W modeli bir vaqtning oʻzida beshta qurilmani quvvatlash imkoniyatiga ega. Buning uchun unda toʻrtta USB-C va bitta USB-A porti koʻzda tutilgan. Bu koʻrsatkich ayniqsa bir vaqtning oʻzida noutbuk, planshet, smartfon va boshqa mayda gadjetlarni quvvatlashga ehtiyoj sezadigan foydalanuvchilar uchun juda qulaydir.

Qurilmaning asosiy ustunligi uning Power Delivery 3.1 standartini qoʻllab-quvvatlashidadir. Ikkita USB-C porti alohida holatda 140 vattgacha quvvat bera oladi, bu esa MacBook Pro kabi kuchli noutbuklarni maksimal tezlikda quvvatlash uchun yetarlidir. Jami umumiy quvvat esa 160 vattni tashkil etadi.

Aqlli energiya taqsimoti va rangli displey

Ugreen muhandislari qurilmaga aqlli energiya taqsimlash tizimini joriy etishgan. Agar siz bir vaqtning oʻzida beshta gadjetni ulasangiz, tizim avtomatik ravishda quvvatni taqsimlaydi. Masalan, beshta qurilma ulanganda ham asosiy USB-C porti 65 vatt quvvatni saqlab qoladi, bu esa noutbukning ishlashiga xalaqit bermaydi.

Yangi modelning eng qiziqarli jihati — uning korpusiga oʻrnatilgan kichik rangli displeydir. Ushbu ekran orqali foydalanuvchi quyidagi maʼlumotlarni kuzatib borishi mumkin:

  • Har bir port orqali uzatilayotgan joriy quvvat miqdori;
  • Qurilmaning qizish harorati;
  • Xizmat koʻrsatishga oid boshqa texnik maʼlumotlar.
Bundan tashqari, qurilma oʻziga xos “shaxsiyatga” ega: foydalanuvchi xohishiga koʻra ekranda turli emojilarni (smayliklarni) aks ettirish mumkin. Bu funksiya quvvatlagichni shunchaki texnik vositadan qiziqarli ish stoli aksessuariga aylantiradi.

Oʻzbekiston bozorida ham Ugreen brendi mahsulotlari keng tarqalganini hisobga olsak, tez orada ushbu Nexode Pro 160W modelini mahalliy riteylerlar rastalarida koʻrishimiz mumkin. Bu kabi universal quvvatlagichlar koʻplab simlar va adapterlardan voz kechib, ish stolini tartibga keltirishni istovchilar uchun ayni muddaodir.

UgreenNexode ProTexnologiyaGadjetQuvvatlagich
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtomobillar uchun maxsus TWSC TC301 USB-C flesh-diskining taqdimoti oʻtkazildiAvtomobillar uchun maxsus TWSC TC301 USB-C flesh-diskining taqdimoti oʻtkazildiBugun, 12:24China Mobile koinotda baza stansiyasiga ega yangi sunʼiy yoʻldoshni sinovdan oʻtkazadiChina Mobile koinotda baza stansiyasiga ega yangi sunʼiy yoʻldoshni sinovdan oʻtkazadiBugun, 11:58Kanada AQSH energetika bozoriga boyitilmagan uranda ishlaydigan yadroviy reaktorlarni taklif qilmoqdaKanada AQSH energetika bozoriga boyitilmagan uranda ishlaydigan yadroviy reaktorlarni taklif qilmoqdaBugun, 10:59Sunʼiy intellekt raqamli toʻlovlar sohasida inqilob qiladi: Hindiston tajribasiSunʼiy intellekt raqamli toʻlovlar sohasida inqilob qiladi: Hindiston tajribasiBugun, 10:20NVIDIA GeForce RTX 5090 muammosi: 16-kontaktli konnektor yana bir videokartani yaroqsiz qildiNVIDIA GeForce RTX 5090 muammosi: 16-kontaktli konnektor yana bir videokartani yaroqsiz qildiBugun, 09:22Xiaomi oʻzining ilk NAS tarmogʻi saqlash qurilmasini taqdim etishga tayyorlanmoqdaXiaomi oʻzining ilk NAS tarmogʻi saqlash qurilmasini taqdim etishga tayyorlanmoqdaBugun, 08:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi