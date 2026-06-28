JCH-2026. Xorvatiya - Gana 2:1 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)

·36·Sport
JCH-2026. Xorvatiya - Gana 2:1 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)

L guruhi vakillari ishtirokidagi 3-tur uchrashuvlari yakuniga yetdi. Xorvatiya Gana ustidan irodali g‘alabaga erishib, pley-off yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi. Afrikaliklar ham guruh bosqichini muvaffaqiyatli yakunlashdi.

JCH-2026. 3-tur
Xorvatiya - Gana 2:1
Gollar: Suchich (31), Vlashich (83) — Lyukkassen (73).

XroatiyaGhanaSuchiclatn_SuchicVlasic
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gari Nevill Angliya terma jamoasini tanqid qildi: Faqat Jud Bellingem formadaGari Nevill Angliya terma jamoasini tanqid qildi: Faqat Jud Bellingem formadaBugun, 12:18Roberto Martinez Cristiano Ronaldo va Lionel Messi oʻrtasidagi taqqoslashlarni tanqid qildiRoberto Martinez Cristiano Ronaldo va Lionel Messi oʻrtasidagi taqqoslashlarni tanqid qildiBugun, 12:16JCH-2026. Iordaniya – Argentina 1:3 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Iordaniya – Argentina 1:3 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 11:59JCH-2026. O‘zbekiston - Kongo bahsida eng past baho Abduqodir HusanovdaJCH-2026. O‘zbekiston - Kongo bahsida eng past baho Abduqodir HusanovdaBugun, 11:55JCH-2026. Kongo DR bilan bahsda O‘zbekistonni mag‘lub etgan uch qahramonJCH-2026. Kongo DR bilan bahsda O‘zbekistonni mag‘lub etgan uch qahramonBugun, 11:48JCH-2026. Messi va Ronaldu to‘qnashuvi qaysi bosqichda ro‘y berishi mumkin?JCH-2026. Messi va Ronaldu to‘qnashuvi qaysi bosqichda ro‘y berishi mumkin?Bugun, 11:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi