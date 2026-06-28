JCH-2026. Xorvatiya - Gana 2:1 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
JCH-2026. 3-tur
L guruhi vakillari ishtirokidagi 3-tur uchrashuvlari yakuniga yetdi. Xorvatiya Gana ustidan irodali g‘alabaga erishib, pley-off yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi. Afrikaliklar ham guruh bosqichini muvaffaqiyatli yakunlashdi.
JCH-2026. 3-tur
Xorvatiya - Gana 2:1
Gollar: Suchich (31), Vlashich (83) — Lyukkassen (73).
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…