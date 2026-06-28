JCH-2026. 1/16 finalning barcha juftliklari ma’lum: Endi buyog‘i pley-off!

·0·Sport
JCH-2026. 1/16 finalning barcha juftliklari ma’lum: Endi buyog‘i pley-off!

Futbol bo‘yicha Jahon chempionatining guruh bosqich uchrashuvlari rasman yakuniga yetdi. Endilikda musobaqaning eng hayajonli va xatolarni kechirmaydigan qismi — pley-off bosqichi boshlanadi. 1/16 finalga yo‘l olgan barcha terma jamoalar o‘zlarining ilk raqiblari kim ekanligini bilib olishdi.

1/16 finalning barcha juftliklari:

Bu yilgi pley-off juftliklari juda qiziqarli ko‘rinish olgan. Sizni qaysi bahs ko‘proq hayajonga solmoqda?

  • Germaniya — Paragvay

  • Fransiya — Shvetsiya

  • JAR — Kanada

  • Niderlandiya — Marokash

  • Portugaliya — Xorvatiya (Markaziy o‘yinlardan biri!)

  • Ispaniya — Avstriya

  • AQSH — Bosniya va Hersegovina

  • Belgiya — Senegal

  • Braziliya — Yaponiya

  • Kot-d'Ivuar — Norvegiya

  • Meksika — Ekvador

  • Angliya — Kongo DR

  • Argentina — Kabo-Verde

  • Avstraliya — Misr

  • Shveysariya — Jazoir

  • Kolumbiya — Gana

JCH-2026. 1/16 finalning barcha juftliklari ma’lum: Endi buyog‘i pley-off!

Ilk start: Pley-off bugun tunda boshlanadi!

Ma’lumot o‘rnida ta’kidlash joizki, JCH-2026 ning hayot-mamot bahslari uzoq kuttirmaydi. Pley-off o‘yinlari 28 iyundan 29 iyunga o‘tar kechasi start oladi.

Musobaqaning ushbu bosqichini ochib beruvchi ilk uchrashuvda Kanada va JAR (Janubiy Afrika Respublikasi) milliy jamoalari o‘zaro kuch sinashadilar. Sharqiy yarim shar muxlislari uchun uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 00:00 da boshlanadi.

Sizningcha, qaysi jamoalar 1/8 finalga yo‘l oladi? O‘z taxminlaringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol ishqibozlari bo‘lgan do‘stlaringizga ulashing! Mundialning eng qaynoq bahslarini o‘tkazib yubormang.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026. Argentinada 100%lik natija, «J» guruhida haqiqiy "triller"...JCH-2026. Argentinada 100%lik natija, «J» guruhida haqiqiy "triller"...Bugun, 10:56Lionel Messi yana bir rekordni oʻrnatdi: Argentina Iordaniyani magʻlub etdiLionel Messi yana bir rekordni oʻrnatdi: Argentina Iordaniyani magʻlub etdiBugun, 09:11Kannavaro: «Futbolchilar qo‘lidan kelgan barcha ishni qildi»Kannavaro: «Futbolchilar qo‘lidan kelgan barcha ishni qildi»Bugun, 07:15Portugaliya Kolumbiya bilan durang oʻynadi: Cristiano Ronaldo va uning jamoasi omadli qutulib qoldiPortugaliya Kolumbiya bilan durang oʻynadi: Cristiano Ronaldo va uning jamoasi omadli qutulib qoldiBugun, 06:57Portugaliya finalgacha bo‘lgan yo‘lda kimlar bilan o‘ynaydiPortugaliya finalgacha bo‘lgan yo‘lda kimlar bilan o‘ynaydiBugun, 06:56Janubiy Koreya va Eronga O‘zbekistondan kechikkan «javob»Janubiy Koreya va Eronga O‘zbekistondan kechikkan «javob»Bugun, 06:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi