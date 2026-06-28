JCH-2026. 1/16 finalning barcha juftliklari ma’lum: Endi buyog‘i pley-off!
Futbol bo‘yicha Jahon chempionatining guruh bosqich uchrashuvlari rasman yakuniga yetdi. Endilikda musobaqaning eng hayajonli va xatolarni kechirmaydigan qismi — pley-off bosqichi boshlanadi. 1/16 finalga yo‘l olgan barcha terma jamoalar o‘zlarining ilk raqiblari kim ekanligini bilib olishdi.
1/16 finalning barcha juftliklari:
Bu yilgi pley-off juftliklari juda qiziqarli ko‘rinish olgan. Sizni qaysi bahs ko‘proq hayajonga solmoqda?
Germaniya — Paragvay
Fransiya — Shvetsiya
JAR — Kanada
Niderlandiya — Marokash
Portugaliya — Xorvatiya (Markaziy o‘yinlardan biri!)
Ispaniya — Avstriya
AQSH — Bosniya va Hersegovina
Belgiya — Senegal
Braziliya — Yaponiya
Kot-d'Ivuar — Norvegiya
Meksika — Ekvador
Angliya — Kongo DR
Argentina — Kabo-Verde
Avstraliya — Misr
Shveysariya — Jazoir
Kolumbiya — Gana
Ilk start: Pley-off bugun tunda boshlanadi!
Ma’lumot o‘rnida ta’kidlash joizki, JCH-2026 ning hayot-mamot bahslari uzoq kuttirmaydi. Pley-off o‘yinlari 28 iyundan 29 iyunga o‘tar kechasi start oladi.
Musobaqaning ushbu bosqichini ochib beruvchi ilk uchrashuvda Kanada va JAR (Janubiy Afrika Respublikasi) milliy jamoalari o‘zaro kuch sinashadilar. Sharqiy yarim shar muxlislari uchun uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 00:00 da boshlanadi.
Sizningcha, qaysi jamoalar 1/8 finalga yo‘l oladi? O‘z taxminlaringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol ishqibozlari bo‘lgan do‘stlaringizga ulashing! Mundialning eng qaynoq bahslarini o‘tkazib yubormang.
…