China Mobile koinotda baza stansiyasiga ega yangi sunʼiy yoʻldoshni sinovdan oʻtkazadi
Xitoyning eng yirik aloqa operatori China Mobile yaqin vaqt ichida Mobile Connected Satellite 03 nomli yangi sinov sunʼiy yoʻldoshini orbitaga chiqarishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Ushbu qurilma smartfonlar bilan toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy yoʻldosh aloqasini oʻrnatish texnologiyasini rivojlantirishda muhim bosqich boʻlishi kutilmoqda. Loyihaning asosiy ahamiyati shundaki, u yer usti infratuzilmasisiz aloqa sifatini taʼminlashga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi apparatning oʻziga xos jihati uning bortiga oʻrnatilgan koinot baza stansiyasidir. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu texnologiya oddiy smartfonlarni hech qanday qoʻshimcha uskunalar yoki maxsus antennalarsiz bevosita sunʼiy yoʻldoshga ulanish imkonini tekshirish uchun moʻljallangan. Bu esa mobil aloqa minoralari mavjud boʻlmagan hududlarda ham barqaror signal olish imkonini beradi.
Narsalar interneti va keng koʻlamli aloqaMobile Connected Satellite 03 faqatgina ovozli qoʻngʻiroqlar yoki xabarlar bilan cheklanib qolmaydi. Yangi sunʼiy yoʻldosh narsalar interneti (IoT) uchun moʻljallangan xizmatlarni ham sinovdan oʻtkazishi rejalashtirilgan. Bu keng polosali va tor polosali IoT yechimlarining birgalikda ishlashini tekshirishga imkon beradi, natijada turli xil aqlli qurilmalar koinot orqali maʼlumot almasha oladi.
Eslatib oʻtamiz, joriy yilning iyun oyida kompaniya China Mobile 02 sunʼiy yoʻldoshini texnik sinovlar uchun orbitaga chiqargan edi. GalaxySpace kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan ushbu oʻtmishdosh qurilma koinot va yer usti tarmoqlarini integratsiya qilish texnologiyalarini oʻrganish uchun xizmat qilmoqda. Yangi model esa ushbu imkoniyatlarni yanada kengaytiradi.
Xitoyda bunday servislar rivojlanishi oʻtgan yilning sentyabr oyida Sanoat va axborotlashtirish vazirligi tomonidan China Mobile kompaniyasiga sunʼiy yoʻldosh aloqasi xizmatlarini koʻrsatish uchun litsenziya berilganidan soʻng jadallashdi. Hozirda mamlakatning barcha uchta yirik operatori bunday ruxsatnomaga ega boʻlib, ular oʻzaro raqobat muhitida koinot texnologiyalarini joriy etmoqda.
Ushbu texnologiyalar ayniqsa favqulodda vaziyatlarda, dengizda, olis togʻli hududlarda va anʼanaviy mobil aloqa infratuzilmasi mavjud boʻlmagan zonalarda hayotiy muhim ahamiyatga ega. Oʻzbekiston kabi togʻli hududlari koʻp boʻlgan mamlakatlar uchun ham bunday koinot baza stansiyalari kelajakda aloqa qamrovini 100 foizga yetkazishda asosiy yechim boʻlishi mumkin.
Mutaxassislarning fikricha, smartfonlarning sunʼiy yoʻldoshga toʻgʻridan-toʻgʻri ulanishi yaqin yillarda mobil aloqa bozorida inqilob yasaydi. Bu nafaqat foydalanuvchilarga qulaylik yaratadi, balki global miqyosda raqamli tafovutni kamaytirishga ham yordam beradi.
…