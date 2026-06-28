China Mobile koinotda baza stansiyasiga ega yangi sunʼiy yoʻldoshni sinovdan oʻtkazadi

·20·Texno
China Mobile koinotda baza stansiyasiga ega yangi sunʼiy yoʻldoshni sinovdan oʻtkazadi

Xitoyning eng yirik aloqa operatori China Mobile yaqin vaqt ichida Mobile Connected Satellite 03 nomli yangi sinov sunʼiy yoʻldoshini orbitaga chiqarishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Ushbu qurilma smartfonlar bilan toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy yoʻldosh aloqasini oʻrnatish texnologiyasini rivojlantirishda muhim bosqich boʻlishi kutilmoqda. Loyihaning asosiy ahamiyati shundaki, u yer usti infratuzilmasisiz aloqa sifatini taʼminlashga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi apparatning oʻziga xos jihati uning bortiga oʻrnatilgan koinot baza stansiyasidir. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu texnologiya oddiy smartfonlarni hech qanday qoʻshimcha uskunalar yoki maxsus antennalarsiz bevosita sunʼiy yoʻldoshga ulanish imkonini tekshirish uchun moʻljallangan. Bu esa mobil aloqa minoralari mavjud boʻlmagan hududlarda ham barqaror signal olish imkonini beradi.

Narsalar interneti va keng koʻlamli aloqa

Mobile Connected Satellite 03 faqatgina ovozli qoʻngʻiroqlar yoki xabarlar bilan cheklanib qolmaydi. Yangi sunʼiy yoʻldosh narsalar interneti (IoT) uchun moʻljallangan xizmatlarni ham sinovdan oʻtkazishi rejalashtirilgan. Bu keng polosali va tor polosali IoT yechimlarining birgalikda ishlashini tekshirishga imkon beradi, natijada turli xil aqlli qurilmalar koinot orqali maʼlumot almasha oladi.

Eslatib oʻtamiz, joriy yilning iyun oyida kompaniya China Mobile 02 sunʼiy yoʻldoshini texnik sinovlar uchun orbitaga chiqargan edi. GalaxySpace kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan ushbu oʻtmishdosh qurilma koinot va yer usti tarmoqlarini integratsiya qilish texnologiyalarini oʻrganish uchun xizmat qilmoqda. Yangi model esa ushbu imkoniyatlarni yanada kengaytiradi.

Xitoyda bunday servislar rivojlanishi oʻtgan yilning sentyabr oyida Sanoat va axborotlashtirish vazirligi tomonidan China Mobile kompaniyasiga sunʼiy yoʻldosh aloqasi xizmatlarini koʻrsatish uchun litsenziya berilganidan soʻng jadallashdi. Hozirda mamlakatning barcha uchta yirik operatori bunday ruxsatnomaga ega boʻlib, ular oʻzaro raqobat muhitida koinot texnologiyalarini joriy etmoqda.

Ushbu texnologiyalar ayniqsa favqulodda vaziyatlarda, dengizda, olis togʻli hududlarda va anʼanaviy mobil aloqa infratuzilmasi mavjud boʻlmagan zonalarda hayotiy muhim ahamiyatga ega. Oʻzbekiston kabi togʻli hududlari koʻp boʻlgan mamlakatlar uchun ham bunday koinot baza stansiyalari kelajakda aloqa qamrovini 100 foizga yetkazishda asosiy yechim boʻlishi mumkin.

Mutaxassislarning fikricha, smartfonlarning sunʼiy yoʻldoshga toʻgʻridan-toʻgʻri ulanishi yaqin yillarda mobil aloqa bozorida inqilob yasaydi. Bu nafaqat foydalanuvchilarga qulaylik yaratadi, balki global miqyosda raqamli tafovutni kamaytirishga ham yordam beradi.

China MobileSunʼiy YoʻldoshSmartfonKoinot TexnologiyalariIoT
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtomobillar uchun maxsus TWSC TC301 USB-C flesh-diskining taqdimoti oʻtkazildiAvtomobillar uchun maxsus TWSC TC301 USB-C flesh-diskining taqdimoti oʻtkazildiBugun, 12:24Ugreen kompaniyasi 160 vattli Nexode Pro aqlli quvvatlagichini Yevropa bozoriga chiqardiUgreen kompaniyasi 160 vattli Nexode Pro aqlli quvvatlagichini Yevropa bozoriga chiqardiBugun, 11:23Kanada AQSH energetika bozoriga boyitilmagan uranda ishlaydigan yadroviy reaktorlarni taklif qilmoqdaKanada AQSH energetika bozoriga boyitilmagan uranda ishlaydigan yadroviy reaktorlarni taklif qilmoqdaBugun, 10:59Sunʼiy intellekt raqamli toʻlovlar sohasida inqilob qiladi: Hindiston tajribasiSunʼiy intellekt raqamli toʻlovlar sohasida inqilob qiladi: Hindiston tajribasiBugun, 10:20NVIDIA GeForce RTX 5090 muammosi: 16-kontaktli konnektor yana bir videokartani yaroqsiz qildiNVIDIA GeForce RTX 5090 muammosi: 16-kontaktli konnektor yana bir videokartani yaroqsiz qildiBugun, 09:22Xiaomi oʻzining ilk NAS tarmogʻi saqlash qurilmasini taqdim etishga tayyorlanmoqdaXiaomi oʻzining ilk NAS tarmogʻi saqlash qurilmasini taqdim etishga tayyorlanmoqdaBugun, 08:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi