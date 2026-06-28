JCH-2026. Messi va Ronaldu to‘qnashuvi qaysi bosqichda ro‘y berishi mumkin?
Portugaliya terma jamoasi Jahon chempionati guruh bosqichining so‘nggi turida Kolumbiya bilan durang o‘ynab (0:0), guruhda birinchi o‘rinni qo‘lga kirita olmadi. Natijada kolumbiyaliklar 7 ochko bilan peshqadam bo‘lishdi, portugaliyaliklar esa 5 ochko bilan ikkinchi pog‘onada qolishdi.
To‘qnashuv faqat finalda sodir bo‘lishi mumkin
Bu natija musobaqaning pley-off to‘riga jiddiy ta’sir ko‘rsatdi. Ko‘pchilik futbol muxlislari intizorlik bilan kutgan Krishtianu Ronaldu va Lionel Messi o‘rtasidagi tarixiy to‘qnashuv endi pley-offning dastlabki bosqichlarida amalga oshmaydi. Ularning yo‘llari faqatgina Jahon chempionati finalida kesishishi mumkin.
Yulduzlarning pley-offdagi ilk raqiblari
Har ikki afsona o‘z jamoalari bilan 1/16 final bahslariga tayyorgarlik ko‘rmoqda:
Portugaliya: 3 iyul kuni Xorvatiya terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
Argentina: Oradan bir kun o‘tib, ya’ni 4 iyul kuni Kabo-Verdega qarshi bahs olib boradi.
So‘nggi raqs: Ronaldu 41, Messi 39 yoshda
Mutaxassislarning fikriga ko‘ra, AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qilayotgan 2026 yilgi Jahon chempionati har ikki futbolchi uchun faoliyatidagi oxirgi mundial bo‘lishi ehtimoli juda yuqori.
Krishtianu Ronaldu shu yilning fevral oyida 41 yoshni qarshi olgan bo‘lsa, Lionel Messi aynan ushbu turnir davom etayotgan bir paytda 39 yoshga to‘ldi.
Ushbu tarixiy musobaqada qaysi afsona uzoqroqqa yetib borishini kuzatishda davom etamiz. Yangiliklarni futbol muxlislari bilan ulashing!
…