JCH-2026. Messi va Ronaldu to‘qnashuvi qaysi bosqichda ro‘y berishi mumkin?

·41·Sport
JCH-2026. Messi va Ronaldu to‘qnashuvi qaysi bosqichda ro‘y berishi mumkin?

Portugaliya terma jamoasi Jahon chempionati guruh bosqichining so‘nggi turida Kolumbiya bilan durang o‘ynab (0:0), guruhda birinchi o‘rinni qo‘lga kirita olmadi. Natijada kolumbiyaliklar 7 ochko bilan peshqadam bo‘lishdi, portugaliyaliklar esa 5 ochko bilan ikkinchi pog‘onada qolishdi.

To‘qnashuv faqat finalda sodir bo‘lishi mumkin

Bu natija musobaqaning pley-off to‘riga jiddiy ta’sir ko‘rsatdi. Ko‘pchilik futbol muxlislari intizorlik bilan kutgan Krishtianu Ronaldu va Lionel Messi o‘rtasidagi tarixiy to‘qnashuv endi pley-offning dastlabki bosqichlarida amalga oshmaydi. Ularning yo‘llari faqatgina Jahon chempionati finalida kesishishi mumkin.

Yulduzlarning pley-offdagi ilk raqiblari

Har ikki afsona o‘z jamoalari bilan 1/16 final bahslariga tayyorgarlik ko‘rmoqda:

  • Portugaliya: 3 iyul kuni Xorvatiya terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi.

  • Argentina: Oradan bir kun o‘tib, ya’ni 4 iyul kuni Kabo-Verdega qarshi bahs olib boradi.

So‘nggi raqs: Ronaldu 41, Messi 39 yoshda

Mutaxassislarning fikriga ko‘ra, AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qilayotgan 2026 yilgi Jahon chempionati har ikki futbolchi uchun faoliyatidagi oxirgi mundial bo‘lishi ehtimoli juda yuqori.

Krishtianu Ronaldu shu yilning fevral oyida 41 yoshni qarshi olgan bo‘lsa, Lionel Messi aynan ushbu turnir davom etayotgan bir paytda 39 yoshga to‘ldi.

Ushbu tarixiy musobaqada qaysi afsona uzoqroqqa yetib borishini kuzatishda davom etamiz. Yangiliklarni futbol muxlislari bilan ulashing!

Cristiano RonaldoLionel MessiPortugaliyaArgentinaKanada
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026. Xorvatiya - Gana 2:1 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Xorvatiya - Gana 2:1 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 12:04JCH-2026. Iordaniya – Argentina 1:3 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Iordaniya – Argentina 1:3 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 11:59JCH-2026. O‘zbekiston - Kongo bahsida eng past baho Abduqodir HusanovdaJCH-2026. O‘zbekiston - Kongo bahsida eng past baho Abduqodir HusanovdaBugun, 11:55JCH-2026. Kongo DR bilan bahsda O‘zbekistonni mag‘lub etgan uch qahramonJCH-2026. Kongo DR bilan bahsda O‘zbekistonni mag‘lub etgan uch qahramonBugun, 11:48Harry Kane Angliya tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi va Pele rekordiga yaqinlashdiHarry Kane Angliya tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi va Pele rekordiga yaqinlashdiBugun, 11:38JCH-2026. O‘zbekiston FIFA reytingida 10 pog‘onaga pastladi...JCH-2026. O‘zbekiston FIFA reytingida 10 pog‘onaga pastladi...Bugun, 11:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi