Kannavaro: «Natijadan afsusdamiz, ammo futbolchilarim bilan faxrlanaman»
Futbol bo‘yicha O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro Jahon chempionati 3-turidan o‘rin olgan Kongo DRga qarshi alamli mag‘lubiyatdan (1:3) so‘ng matbuot anjumanida o‘z fikrlarini bildirib o‘tdi. Italiyalik mutaxassis o‘yin tahlili, yo‘l qo‘yilgan xatolar va futbolchilarning harakati haqida gapirdi.
«Ikkinchi bo‘limda xatolar qildik va jazolandik»
Kannavaro o‘yinning ikki xil tarzda kechganini alohida ta’kidlab o‘tdi:
«Bugun birinchi taymni juda ham yaxshi boshladik, ko‘plab imkoniyatlarga ega bo‘ldik. Birinchi bo‘limda juda ko‘p energiya sarfladik. Bugungacha bizning jismoniy samaradorligimiz yaxshi edi, bugun ham jismoniy tomondan yaxshi harakatlandik.
Raqibimiz ham jismoniy tomondan yaxshi shakllangan jamoa edi. Biz o‘yindan oldin to‘pni nazorat qilmasak qiyin bo‘lishini bilardik. Ikkinchi bo‘limda esa xatolar qila boshladik va shu sababli gollar o‘tkazib yubordik».
«Bu natijadan afsusdamiz, ammo bu katta tajriba bo‘ldi»
Murabbiy mag‘lubiyatga qaramay, ushbu musobaqa kelajak uchun poydevor bo‘lishiga ishonmoqda:
«Albatta, futbolchilar bilan juda ko‘p muloqot qildim. Guruhimizda ham kuchli jamoalarga qarshi o‘ynashimiz kerakligini bilardik. Lekin ushbu natijadan afsusdamiz.
Bu musobaqa men uchun ham, futbolchilar uchun ham katta tajriba bo‘ldi. O‘ylaymanki, bu kelajakda bizga katta motivatsiya beradi».
«Futbolchilardan shikoyatim yo‘q»
So‘zining yakunida Fabio Kannavaro mag‘lubiyat uchun aybni shogirdlariga ag‘darmasligini va ularni qo‘llab-quvvatlashini bildirdi:
«Ha, biz xatolar qildik. Biroq men futbolchilardan umuman shikoyat qilmoqchi emasman. Ular qo‘lidan kelgan hammasini qildi va men ulardan faxrlanaman».
Terma jamoamiz uchun JCH-2026 guruh bosqichi yakunlangan bo‘lsa-da, bu tarixiy mundial futbolchilarimiz uchun katta maktab vazifasini o‘tadi. Sahifamizni kuzatishda davom eting, biz pley-offning eng qaynoq bahslarini yoritishda davom etamiz!
…