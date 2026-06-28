Kannavaro: «Natijadan afsusdamiz, ammo futbolchilarim bilan faxrlanaman»

·65·Sport
Kannavaro: «Natijadan afsusdamiz, ammo futbolchilarim bilan faxrlanaman»

Futbol bo‘yicha O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro Jahon chempionati 3-turidan o‘rin olgan Kongo DRga qarshi alamli mag‘lubiyatdan (1:3) so‘ng matbuot anjumanida o‘z fikrlarini bildirib o‘tdi. Italiyalik mutaxassis o‘yin tahlili, yo‘l qo‘yilgan xatolar va futbolchilarning harakati haqida gapirdi.

«Ikkinchi bo‘limda xatolar qildik va jazolandik»

Kannavaro o‘yinning ikki xil tarzda kechganini alohida ta’kidlab o‘tdi:

«Bugun birinchi taymni juda ham yaxshi boshladik, ko‘plab imkoniyatlarga ega bo‘ldik. Birinchi bo‘limda juda ko‘p energiya sarfladik. Bugungacha bizning jismoniy samaradorligimiz yaxshi edi, bugun ham jismoniy tomondan yaxshi harakatlandik.

Raqibimiz ham jismoniy tomondan yaxshi shakllangan jamoa edi. Biz o‘yindan oldin to‘pni nazorat qilmasak qiyin bo‘lishini bilardik. Ikkinchi bo‘limda esa xatolar qila boshladik va shu sababli gollar o‘tkazib yubordik».

«Bu natijadan afsusdamiz, ammo bu katta tajriba bo‘ldi»

Murabbiy mag‘lubiyatga qaramay, ushbu musobaqa kelajak uchun poydevor bo‘lishiga ishonmoqda:

«Albatta, futbolchilar bilan juda ko‘p muloqot qildim. Guruhimizda ham kuchli jamoalarga qarshi o‘ynashimiz kerakligini bilardik. Lekin ushbu natijadan afsusdamiz.

Bu musobaqa men uchun ham, futbolchilar uchun ham katta tajriba bo‘ldi. O‘ylaymanki, bu kelajakda bizga katta motivatsiya beradi».

«Futbolchilardan shikoyatim yo‘q»

So‘zining yakunida Fabio Kannavaro mag‘lubiyat uchun aybni shogirdlariga ag‘darmasligini va ularni qo‘llab-quvvatlashini bildirdi:

«Ha, biz xatolar qildik. Biroq men futbolchilardan umuman shikoyat qilmoqchi emasman. Ular qo‘lidan kelgan hammasini qildi va men ulardan faxrlanaman».

Terma jamoamiz uchun JCH-2026 guruh bosqichi yakunlangan bo‘lsa-da, bu tarixiy mundial futbolchilarimiz uchun katta maktab vazifasini o‘tadi. Sahifamizni kuzatishda davom eting, biz pley-offning eng qaynoq bahslarini yoritishda davom etamiz!

Fabio CannavaroO'zbekistonDR Kongo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026. Xorvatiya - Gana 2:1 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Xorvatiya - Gana 2:1 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 12:04JCH-2026. Iordaniya – Argentina 1:3 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Iordaniya – Argentina 1:3 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 11:59JCH-2026. O‘zbekiston - Kongo bahsida eng past baho Abduqodir HusanovdaJCH-2026. O‘zbekiston - Kongo bahsida eng past baho Abduqodir HusanovdaBugun, 11:55JCH-2026. Kongo DR bilan bahsda O‘zbekistonni mag‘lub etgan uch qahramonJCH-2026. Kongo DR bilan bahsda O‘zbekistonni mag‘lub etgan uch qahramonBugun, 11:48JCH-2026. Messi va Ronaldu to‘qnashuvi qaysi bosqichda ro‘y berishi mumkin?JCH-2026. Messi va Ronaldu to‘qnashuvi qaysi bosqichda ro‘y berishi mumkin?Bugun, 11:45Harry Kane Angliya tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi va Pele rekordiga yaqinlashdiHarry Kane Angliya tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi va Pele rekordiga yaqinlashdiBugun, 11:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi