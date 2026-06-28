JCH-2026. Iordaniya – Argentina 1:3 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
JCH-2026. J guruhi. 3-tur
Jahon chempionatida guruh bosqich uchrashuvlari yakuniga yetdi. J guruhida so‘nggi tur o‘yinlari bo‘lib o‘tdi. Argentina Iordaniyani mag‘lub etib, yuz foizlik natija bilan pley-offga yo‘l oldi.
JCH-2026. J guruhi. 3-tur
Iordaniya — Argentina 1:3
Gollar: Tamari 55 — Lo Chelso 19, Lautaro 31 (pen), Messi 80.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…