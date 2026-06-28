JCH-2026. O‘zbekiston - Kongo bahsida eng past baho Abduqodir Husanovda

·85·Sport
JCH-2026. O‘zbekiston - Kongo bahsida eng past baho Abduqodir Husanovda

O‘zbekiston milliy terma jamoasi uchun tarixiy mundial juda erta yakunlandi. Guruh bosqichidagi uchala uchrashuvda ham imkoniyat boy berildi. Kongo DRga qarshi so‘nggi bahsda Fabio Kannavaro shogirdlari hisobni tezkorlik bilan ochgan bo‘lsalar-da, ikkinchi bo‘limdagi himoyaviy o‘yin va yo‘l qo‘yilgan xatolar tufayli ketma-ket uchta gol o‘tkazib yuborildi (1:3). O‘yindagi burilish nuqtasi esa darvozamizga belgilangan penalti bo‘ldi.

«Yevro-Futbol» nashri mazkur uchrashuvdan so‘ng O‘zbekiston terma jamoasining ayrim futbolchilari ko‘rsatgan o‘yinni 10 ballik tizimda baholadi.

Eldor Shomurodov — 7,5 (Terma jamoamizning eng yaxshisi)

Terma jamoa sardori va to‘purari bu bahsda o‘z vazifasini to‘liq uddaladi. U chiroyli zarba bilan hisobni ochib, jamoaga umid bag‘ishladi.

  • Birinchi bo‘limda pressingda faol bo‘ldi va 3 marta to‘pni tortib oldi.

  • Ikkinchi bo‘limda jamoaning orqaga chekingani unga ham ta’sir qildi; u o‘yin davomida 22 marta to‘pni yo‘qotdi va ikkinchi bo‘lim boshida qulay imkoniyatdan foydalana olmadi. Nashrning qayd etishicha, agar jamoa hujumkor o‘yinni davom ettirganida, Eldor yana gol urishi mumkin edi.

Abbosbek Fayzullayev — 7,0

Mundialdagi ilk golimiz muallifi birinchi bo‘limni yuqori darajada o‘tkazdi.

  • Shomurodovning golida hal qiluvchi uzatma bermagan bo‘lsa-da, A. Mozgovoyning pasidan keyin to‘pga tegmay, raqib chalg‘ishini ta’minladi va hujum rivojiga katta hissa qo‘shdi.

  • Himoyada ham faol bo‘lib, 3 marta to‘pni tortib oldi, 4 marta qoida buzgani esa uning maydondagi kurashchanligini ko‘rsatdi. Ammo ikkinchi bo‘limda u ham butun jamoa singari sustlashdi.

Abduqodir Husanov — 3,0 (Omadsiz o‘yin)

«Manchester Siti» markaziy himoyachisi va jamoamiz yulduzi uchun bu uchrashuv juda og‘ir o‘tdi. Nashr unga eng past baholardan birini loyiq ko‘rdi.

  • Penalti epizodi: Raqib hujumchisi Yoan Vissaga qarshi yetarlicha zich harakat qilmadi, Vissa to‘pga birinchi bo‘lib yetib borganida Husanov uning oyog‘iga zarba berdi va hakam to‘g‘ri penalti belgiladi.

  • Uchinchi gol: Husanov Vissaning to‘pni erkin qabul qilishiga yo‘l qo‘ydi va qarshilik ko‘rsata olmadi. Oqibatda raqib yarim maydonni bemalol kesib o‘tib, hisobni yiriklashtirdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gari Nevill Angliya terma jamoasini tanqid qildi: Faqat Jud Bellingem formadaGari Nevill Angliya terma jamoasini tanqid qildi: Faqat Jud Bellingem formadaBugun, 12:18Roberto Martinez Cristiano Ronaldo va Lionel Messi oʻrtasidagi taqqoslashlarni tanqid qildiRoberto Martinez Cristiano Ronaldo va Lionel Messi oʻrtasidagi taqqoslashlarni tanqid qildiBugun, 12:16JCH-2026. Xorvatiya - Gana 2:1 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Xorvatiya - Gana 2:1 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 12:04JCH-2026. Iordaniya – Argentina 1:3 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Iordaniya – Argentina 1:3 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 11:59JCH-2026. Kongo DR bilan bahsda O‘zbekistonni mag‘lub etgan uch qahramonJCH-2026. Kongo DR bilan bahsda O‘zbekistonni mag‘lub etgan uch qahramonBugun, 11:48JCH-2026. Messi va Ronaldu to‘qnashuvi qaysi bosqichda ro‘y berishi mumkin?JCH-2026. Messi va Ronaldu to‘qnashuvi qaysi bosqichda ro‘y berishi mumkin?Bugun, 11:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi